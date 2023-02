De eerste zaalshow slash rariteitenkabinet van ‘Senne en Loko’: ‘Als hij een vinger vrij heeft, weet ik daar wel wat voor’

Senne Guns en Laurens ‘Lokko’ Billiet doen in hun nieuwe ­voorstelling Senne en Lokko wat ze in Popquiz op VTM en in Koken met classics op Radio 1 al deden. Maar dan tegelijk, met nog wat cabaret erbij en zichzelf begeleidend op vijf instrumenten ­tegelijk. ‘Als hij een vinger vrij heeft, weet ik daar wel wat voor.’

Het is 19.30 uur en Senne Guns praat tegen de lege stoelen van zaal Kaleidoscoop in Mortsel. “Muziek maakt alles gemakkelijker”, legt hij uit aan de bezoekers in zijn verbeelding. “Quizzen bijvoorbeeld.” Hij draait zich om naar Laurens ‘Lokko’ ­Billiet, die al begonnen is aan de baslijn van ‘Seven Nation Army’: “Misschien moet je daar al beginnen te drummen.”

Ze gaan nogal grondig te werk voor een soundcheck, vooral omdat ze nogal veel sounds te checken hebben. Guns heeft een drietal keyboards voor zich staan en gordt af en toe een keytar om, maar is daarmee niet half zo bedrijvig als Billiet, van oorsprong een drummer die zijn kit heeft uitgebreid met een batterij synths, twee gitaren, een basgitaar, wat percussie en twee elektronische pedalen, die hem helpen om te drummen als hij al bas speelt bijvoorbeeld.

De twee haalden dat soort truken al boven in Popquiz op VTM, met de intussen verguisde Matthijs van Nieuwkerk, waar ze indruk maakten door drie nummers in één te proppen, liedjes achterstevoren te spelen, tegelijk te drummen en piano te spelen en te musiceren in een achtbaan. Voor hun zaalshow bleek enkel dat laatste net niet haalbaar.

“Hoe moeilijk het nu echt is om die instrumenten te combineren?” Guns kijkt glimlachend naar de opstelling. “Tot twee weken geleden heel moeilijk, nu ­dagen we elkaar uit om nog verder te gaan: als ik zie dat Lokko nog een vinger vrij heeft, heb ik daar altijd wel een idee voor. Het voordeel van vriendschap is dat je elkaar kritiek kunt geven zonder dat het awkward wordt. Je beseft pas hoe belangrijk dat is als je eens iemand anders feedback moet geven.”

Opgeblazen goudvis

Guns en Billiet leerden elkaar als tieners kennen op popkamp in Dworp, maar ­werden vrienden op het conservatorium. Eerst speelde Billiet op de albums van Guns, nu gaan ze samen op pad met ­Admiral Freebee en Zimmerman, het ­soloproject van Balthazars ­Simon ­Casier.

De twee gingen zelfs op tour met de resten van Luna Twist: “Vincent Pierens, de bassist van Clouseau, was toen onze docent en hij kent Dirk Blanchart heel goed. Die zocht iemand extra op keyboards en een vervanger voor de originele, overleden drummer, dus dat kwam goed uit.”

Maar het duo Guns-Billiet, bekend als ­Senne en Lokko, dat is toch vooral Popquiz. “Eerst vroeg productiehuis Panenka ons enkel om te brainstormen. Toen de quiz moest worden getest, vroegen we wie voor de muziek ging zorgen”, vertelt Guns. “Waarop zij antwoordden: ‘Maar jullie zijn hier toch?’ Wij twee dus. Dan hebben we maar heel veel nieuwe spullen gekocht.”

Enkel wat onmogelijk was, haalde de show niet. “Met je hoofd in een aquarium zingen blijkt vrij zinloos te zijn”, lacht Billiet. “We leerden voor het programma ook speciaal doedelzak spelen. Dat wilden we voor de theatershow nu ook doen, maar ik krijg de mijne niet aan de praat”, zegt Guns. “Zo onstond het nummer ‘Ik krijg mijn zak niet meer ­opgeblazen’.”

Blijkt ook lastig: een opblaasbare goudvis in de lucht krijgen. Nog tijdens het eten zit Guns, half verwikkeld in een ­gesprek met regisseur Walter Janssens, te prutsen aan de staartvin. Het decorstuk moet een knipoog zijn naar ‘De goudvis’, het radiohitje dat hij in 2011 maakte. “Onze geluidsman zei dat niemand dat zou doorhebben, maar ik kan hem dankzij jou mooi terugfluiten”, grijnst hij.

Dollen en ontroeren

Het is moeilijk om iets te zeggen over de voorstelling Senne en Lokko zonder de ­opzet van hun sketches te verraden. Ze komen met fluiten en klokkenspellen, ­delen cadeautjes uit en dollen met het ­publiek. Er zit veel van Popquiz in, soms schemeren de muzikale lesjes van Guns uit het Radio 1-programma Koken met ­classics door en af en toe moet de lach ­wijken voor een doorvoelde vertaling van Springsteen of Clapton.

Met één klein maar fijn mopje verwijzen ze naar het wangedrag van Matthijs van Nieuwkerk en veel meer hebben Guns en Billiet daar niet over te zeggen: “De ­samenwerking was vlot en amicaal, dat is het zowat.”

“We sms’en het elkaar wel eens als grap: ‘wie doet dit nog?’”, lacht Guns. “Soms worden we vergeleken met De ­ Frivole Framboos en je hebt Bill Bailey, die humor met muziek combineert, maar met de technologie erbij doen wij toch nog iets aparts”, zegt Guns. “Daarom heeft het ook tijd nodig”, vult Billiet aan. “Je moet even uitleggen aan de mensen wat je doet. Als we ooit een vervolg maken, kan de intro alvast korter.”

Of hier een vervolg in zit? Wij zijn er in ieder geval niet tegen. De twee muzikanten hebben ­moeten proppen om al hun dada’s in één rariteitenkabinet van een voorstelling te krijgen, maar uit het resultaat spreekt wel vakmanschap en een grote liefde voor de muziek en het woord. Het duo schuift humor en intimiteit netjes tegen elkaar en heeft een fijne dynamiek, met Guns als de vlotte prater en Billiet als de zwijgzame drummer achter zijn oerwoud van apparatuur.

Dat Guns me een paar dagen later mailt met het nieuws dat de opblaasbare goudvis de première wellicht niet zal halen, is geen domper op de feestvreugde: ook zonder vliegende vis is hier een curieus cabaretduo geboren.

De voorstelling Senne en Lokko is nu op tournee door Vlaanderen. Speeldata op senneguns.be.