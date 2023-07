De duistere kant van Rammstein-zanger Till Lindemann (60): ‘Hij is een extreem wezen. Ik ken niemand zoals hij’

De schandaalstorm rond Rammstein-zanger Till Lindemann (60) raast onverminderd door. Nu getuigt een Oostenrijkse vrouw dat hij haar sloeg omdat ze geen seks wilde. Afwachten of de Duitse metalband volgende week het driemaal uitverkochte Koning Boudewijnstadion haalt. Want steeds meer petities, protestmarsen en politici eisen de stopzetting van de tournee. Portret van een frontman die met zijn muziek steeds enthousiast in de meest donkere en perverse krochten van de menselijke ziel duikt.

Het wordt steeds heter onder de voeten van Rammstein-zanger Till Lindemann (60). En dat heeft heus niets te maken met de vuurzeeën die hij graag samen met zijn Duitse metalband over het podium jaagt. Nadat hij de voorbije weken al door meerdere vrouwen van zedendelicten en drogering op feestjes na concerten werd beschuldigd - waarrond het Duitse gerecht ook een officieel onderzoek opende - is een nieuwe aanklacht opgedoken.

Net nu Rammstein deze in Wenen halt hield, heeft een jonge vrouw via de Oostenrijkse openbare omroep verklaard dat zanger Lindemann haar na een concert in 2019 fysiek heeft mishandeld. Beate H. (een schuilnaam) belandde naar eigen zeggen na een afterparty - eerst wel nog uit vrije wil en samen met enkele andere vrouwen - op de hotelkamer van de zanger: “Ik wilde gewoon mijn idolen ontmoeten die ik al jaren aanbid.”

Maar op die kamer lag Lindemann zijn fans letterlijk op te wachten. Op bed, enkel gehuld in een handdoek. Hij vroeg ook aan Beate om “seks met haar te hebben”. De vrouw weigerde, waarop de boze zanger haar op het bed gooide en haar hard op de billen begon te slaan: “Ineens voelde ik een enorme pijn. Ik weet niet hoelang het was. Het kan dertig seconden zijn geweest, of twee minuten. Toen stond ik op en was ik superduizelig van het slaan.” Lindemann zou het voorval meteen weggelachen hebben met: “Doe niet zo stom, je vindt het leuk.”

Achteraf nam een andere vrouw een foto van Beates billen, die nu door de Oostenrijkse tv-omroep werd voorgelegd aan een forensisch expert: “Op de rechterbil waren stompe verwondingen door ten minste één zeer krachtige klap te zien. Net als: aanwijzingen voor uitgebreide botschade aan de linkerbil.” Bij monde van een woordvoerder heeft Lindemann deze nieuwe beschuldiging intussen afgedaan als “vals”, net als alle eerder aanklachten.

Demonstraties tegen concerten

Maar daar nemen ze in Oostenrijk geen genoegen mee. Zo toont de Oostenrijkse minister van Vrouwenzaken Susanne Raab zich “boos en verbijsterd”, terwijl de Weense Groene Partij (vergeefs) opriep om de twee uitverkochte concerten in het Ernst Happel-stadion - samen goed voor 100.000 toeschouwers - te annuleren: “Omdat Rammstein-concerten duidelijk geen veilige plek voor vrouwen zijn.” Ook de voorbije weken werden naast internetpetities onder meer in Berlijn en Groningen al betogingen gehouden tegen de komst van Rammstein. Met pancartes als “Kill Till” en “No Means No”.

Afwachten of er volgende week ook in Brussel protest opduikt. Want op donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 augustus treedt Rammstein telkens op in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion. Waarbij meer dan ooit de schijnwerpers op Till Lindemann gericht zullen zijn. Want zo angstaanjagend en afschrikwekkend hij er op het podium uitziet, zo getroebleerd en duister bleek en blijkt zijn levensloop er ook vaak naast.

Krijgen we in Brussel vergelijkbare taferelen te zien? Vorige week demonstreerden in Berlijn heel wat mensen tegen de concerten van Rammstein. Beeld Getty Images / ANP / EPA

Communiceren met vuisten

Zelf kende Till Lindeman - geboren op 4 januari 1963 in Leipzig - alvast een weinig liefdevolle jeugd. Vader Werner was dichter-schrijver, moeder Brigitte tv-journaliste bij een communistische zender. Omdat elke tiener van dat regime verplicht een sport moest beoefenen, koos de jonge Till voor het zwemmen. Daarin kwam hij zelfs in aanmerking voor de Spelen van ’80 in Moskou. Maar toen hij tijdens kwalificatiewedstrijden in het Italiaanse Firenze het hotel uit sloop om ‘westerse’ seksboekjes te kopen en daarbij betrapt raakte, werd hij zonder pardon uit de ploeg gegooid. Na een spierblessure even later bleek zijn zwemcarrière voorgoed voorbij.

Intussen scheidden zijn ouders en moest Till nog enkele jaren noodgedwongen bij zijn vader wonen. De twee communiceerden echter meer met hun vuisten dan met woorden. In 1993 zou vader Lindemann sterven aan maagkanker door alcoholmisbruik. Till gaat er prat op nog nooit het graf van zijn vader te hebben bezocht. Met zijn moeder was de relatie stukken beter. Zij woonde tot op hogere leeftijd zelfs nog concerten bij van Rammstein, de metalband die Lindemann in 1994 mee had opgericht, nadat hij eerst van de ene stiel in de andere was gesukkeld. Zo werkte hij zelfs een tijd als mandenvlechter.

Till Lindemann hier in de zomer van 2019. Beeld Boris Roessler/dpa

Opa met libido

De vijf andere bandleden zouden snel de duistere kant van Lindemann leren kennen. Till nam heel wat songteksten voor zijn rekening en zou bij het schrijven ervan enthousiast in de donkerste en meest perverse krochten van de menselijke ziel duiken. Van seks tot kannibalisme, van geweld tot seriemoordenaars. Niets extreem leek Lindemann af te schrikken. Zelfs Josef Fritzl, de Oostenrijker die zijn dochter Elisabeth 24 jaar gevangen zette in zijn kelder en haar misbruikte, kreeg een eigen lied: ‘Wiener Blut’. De rest van Rammstein keek er op den duur niet meer van op: “Hij is een extreem wezen. Ik ken niemand zoals hij”, zei Rammstein-gitarist Richard Kruspe ooit.

Ook de liefde is van oudsher een favoriet thema voor Lindemann, maar dan wel met zoveel mogelijk weerhaakjes erin. Zelf heeft hij twee mislukte huwelijken achter de rug, die hem telkens een dochter schonken: Nele en Marie Louise. Die eerste heeft ondertussen zelf al een kind. Al bleek dat het libido van opa allerminst aan te tasten. De voorbije jaren verscheen hij geregeld op de rode loper met jongere modellen en actrices aan de arm.

Maar zowel zijn songteksten als schijnbare seksobsessie deed Lindemann altijd af als “pure provocatie”. “Het is humor”, sprak hij ooit in één van zijn schaarse interviews aan ‘Metal Hammer’. “Het subtiele kruid dat extra smaak geeft. De bedoeling is de aandacht te trekken. Meer niet.” Naar eigen zeggen verdeed hij zijn vrije tijd liever door te jagen en vissen nabij zijn boshut: “’s Nachts slaap ik dan in het bos en luister. Dat is onbeschrijfelijk mooi.”

Grenzen

Maar zeker de voorbije jaren zocht Lindemann steeds nadrukkelijker de grenzen van het toelaatbare op. Met de publicatie van zijn poëziebundel ‘100 Gedichte’ zorgde hij in 2020 al een eerste keer voor opschudding in Duitsland. In één van die gedichten - ‘Wenn du schläfst’ (‘Als je slaapt’) - lijkt hij zowaar een verkrachtingsfantasie de vrije loop te laten. Met zinnen als: “Wat Rohypnol in de wijn (wat Rohypnol in het glas). Je kunt helemaal niet bewegen. En je slaapt, het is een zegen.” En: “Mond is open, ogen gesloten. Het hele lichaam is in rust. Kan je overal aanraken.”

Counterde zijn uitgeverij toen nog de publieke verontwaardiging door dit “satirische, soms brutale kunst” te noemen, dan zette ze afgelopen juni na de beschuldigingen van misbruik Lindemann alsnog onverbiddelijk aan de deur. Officieel omdat de dichtbundel als attribuut ook opdook in de ‘muziekvideo’ bij Lindemanns solosong: ‘Till The End’. Wie die clip eens wil bekijken, doet dat beter niet op het werk. Het gaat om regelrechte porno waarin Lindemann seks heeft met verschillende vrouwen en daarbij nogal hardhandig tekeergaat. Of een bepaald moment wordt een vrouw letterlijk tegen de muur gekwakt. Niet meteen de beste verdediging voor de huidige schandaalstorm.

Rammstein bracht vorige zomer met een vuurzee in Oostende nog tienduizenden mensen in extase. Beeld Joel Hoylaerts / Photonews

Afwachten ook of Rammstein zelf dit overleeft. Hoewel hij als frontman eigenlijk onmisbaar is, oogt Lindemanns toekomst onzeker. Kort na de eerste beschuldigingen distantieerde drummer Christoph Schneider zich duidelijk van ‘Tills Parties’: “Daar lijken dingen gebeurd die ik afkeur en ook tegenstrijdig zijn met de normen van de andere bandleden.” Volgens Schneider is Lindemann “de afgelopen jaren van ons ‘weggedreven’ en heeft hij zijn eigen bubbel gecreëerd. Met zijn eigen mensen, eigen feesten, zijn eigen projecten. Dat maakte me echt verdrietig.”

Intussen verkocht Rammstein wereldwijd al 25 miljoen albums en is elk bandlid multimiljonair. Normaal zou Lindemann op 10 december ook een intussen uitverkochte soloshow in de Antwerpse Lotto Arena verzorgen. Verboden onder de 18 jaar, wegens expliciete beelden. Afwachten of het zover komt.