‘De drie musketiers’: kolder, kak en kabouters ★★☆☆☆

Een enorm kasteel met valbrug en wachttorens vormt de indrukwekkende setting voor De warme winkels’ Dumas-interpretatie, die klassiek begint, maar halverwege ontspoort en zijn onderwerp lijkt te vergeten. Het is een tactiek die de Nederlandse theatergroep wel vaker toepast en niet zelden leidde tot prikkelende theaterraadsels die pas aan het slot hun intellectuele constructie prijsgaven. Maar voor dit spektakelstuk wordt de inhoudelijke diepgang geofferd.

De voorstelling start met het gekende verhaal: de jonge boerenzoon d’Artagnan vertrekt naar Parijs om musketier te worden en zal daar broederlijk opgenomen worden in de rangen van Athos, Porthos en Aramis. Dat d’Artagnans vader zijn verstrooide zoon nog de raad meegeeft om zijn eigen storyline strak in handen te houden komt nauwelijks binnen, de nadruk ligt op de ambitie om roem te verwerven. De verbeelding waarmee de hofhouding en de musketiers vorm krijgen is romantisch-realistisch (de degens, de hoeden, de filmische soundtrack) maar met hedendaagse accenten: de drie kameraden rijden op een Honda en de slechte kardinaal martelt zijn onderdanen door ze te epileren. Die komische ingrepen hebben geen betekenis voorbij het komische: je kan nauwelijks beweren dat ze het verhaal ‘in het nu’ plaatsen – de tijd dat Hamlet in een jeansbroek ‘actueel’ was is gelukkig voorbij. Sommige gimmicks zijn daarnaast ook gewoon flauw. De drie musketieten? Ach.

Maar natuurlijk: tieten verkopen, en de ontsporing van het nobele verhaal richting vulgariteit is erop gericht om onze aandacht af te leiden, en die van d’Artagnan, die zich op zijn weg richting een eervol leven gestuit ziet door de verleidingen van de aandachtseconomie. Alleen komen we dát pas te weten in de slotsequens, waarin uitgebreid de tijd wordt genomen om de metafoor uit te leggen en er nog een enerzijds-anderzijds-nuancering aan toe te voegen, want zo postmodern is De warme winkel nog wel. Oeps: wanneer een metafoor gedurende anderhalf uur niet voor zich spreekt, is er iets grondig mis. En zeker met haar kritische potentie, want intussen hebben we gewoon lekker gekeken naar kolder, kak en kabouters.

Nog tot 21/8 in Antwerpen, zva.be