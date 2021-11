De donkere kantjes van Will Smith

Hij wou ooit zijn vader vermoorden en toen hij voor het eerst drugs nam, tripte hij meteen twaalf keer na elkaar. In zijn biografie WILL werpt golden boy Will Smith (53) een licht op zijn donkere kantje. ‘Ik wou te lang een superheld zijn, in rollen die je aan Tom Cruise zou geven.’

Toen Mark Manson, de bestsellerauteur van het boek The Subtle Art of Not Giving a F*ck (2016), benaderd werd om de memoires van acteur, rapper en producer Will Smith in goede banen te leiden, had die maar één voorwaarde. “Alles moet bespreekbaar zijn. Ik wil niet dat een pr-persoon door het manuscript gaat en de helft laat schrappen.” Smith was het daarmee eens en het resultaat is een pageturner die de tabloidpers de loef afsteekt.

Het was nochtans moeilijk voor te stellen dat een biografie over Will Smith nog potten zou kunnen breken. De man is wat men op het internet een oversharer noemt.

Zijn dagelijks leven voor en achter de schermen? Dat streamt hij op een van zijn social-mediakanalen. Zijn lichaam? Dat toont hij in een twaalfdelige fitnesschallenge voor YouTube die The Best Shape of My Life zal heten. Zijn relatie? Die bespreekt zijn vrouw Jada Pinkett Smith uitgebreid tijdens haar Red Table Talks op Facebook, waarin het koppel toegaf niet meer monogaam te zijn. En zijn jeugd? Werd die niet in een ontzettend populaire nineties-sitcom gegoten?

In West-Philadelphia born and raised, op 25 september 1968 om precies te zijn, maar daar stoppen de grootste vergelijkingen met de ‘Fresh Prince of Bel Air’. Akkoord, zijn personage heet eveneens Will, zijn jeugdvriend en muziekmaatje Jeff ‘Jazz’ Townes speelt ook zijn bestie in de reeks en zijn moeder haalde hem na een racistisch incident daadwerkelijk van zijn hoofdzakelijk witte school, al stuurde ze hem niet naar rijke familie aan de andere kant van het land. Mocht Will Smith écht een taxi van Philly naar Bel Air genomen hebben, eentje met dobbelstenen aan de achteruitkijkspiegel, dan had hem dat veertig uur van zijn leven en bijna 7.000 dollar gekost. Dat had de jonge rapper nog niet op het moment dat hij op een feestje muzikant en producer Quincy Jones ontmoette die hem voor de sitcom vroeg. Maar het zou niet lang meer duren. Nog voor zijn twintigste verjaardag haalde Smith zijn eerste miljoen binnen.

The Fresh Prince of Bel Air werd zes seizoenen en 148 afleveringen lang uitgezonden en trok gemakkelijk 10 miljoen kijkers per aflevering. In de tussentijd kwam ook Smiths muzikale carrière van de grond en won hij samen met DJ Jazzy Jeff de eerste Grammy ooit voor een rap-performance met hun nummer ‘Summertime’ (1991).

Will Smith in 'The Fresh Prince of Bel Air'. Beeld Amazon

Hij is ook een van de weinige acteurs die na het deelnemen aan een langlopende populaire serie toch nog een geloofwaardige en zelfs nog succesvollere filmcarrière kon uitbouwen. Van Independence Day (1996), Men in Black (1997) en Ali (2001) tot The Pursuit of Happyness (2006): Smith is de enige acteur die in elf opeenvolgende films meespeelde die internationaal meer dan 150 miljoen dollar opbrachten.

People pleaser

In 2013 noemde Forbes hem ‘the most bankable star in the world’. Hoewel hij bedankte voor enkele kaskrakers (hij begreep het script van The Matrix niet en vond Mr. & Mrs. Smith te letterlijk) was zijn carrièrepad met goud geplaveid. Smith werd genomineerd voor vijf Golden Globe Awards en twee Oscars, won vier Grammy’s en zes Kid’s Choice Awards. “Ik was een people pleaser”, schrijft hij over die periode. Daar lijkt wel iets van aan: Smith stond erom bekend ontzettend gul te zijn naar pers en fans en vestigde zelfs een Guinness World Record voor ‘meeste publieke optredens in de tijdspanne van 12 uur’, tijdens het promoten van zijn film Hancock (2008).

Zijn ambitie en allesverzengende werkethiek kostte hem zijn eerste huwelijk met Sheree Zampino, waaruit zijn zoon Trey voortkwam, en bijna ook zijn tweede met Jada Pinkett, met wie hij twee kinderen heeft: Willow en Jaden. In zijn boek beschrijft hij het breekpunt met Jada, het feest voor haar veertigste verjaardag, waarvoor hij een documentaire over haar leven had gemaakt en op groot scherm toonde. Zij verweet hem dat dit het meest egocentrische gedrag ooit was en het koppel ging (tijdelijk) uit elkaar. Dat hij het, ironisch genoeg, eigenlijk allemaal niet voor zichzelf deed was de aha-erlebnis die Smith nodig had. In zijn boek beschrijft hij het schuldgevoel dat hij tegenover zijn moeder had sinds hij op zijn negende zag hoe ze werd afgetuigd door zijn vader, die hij heel zijn leven toch liefkozend ‘daddio’ zou blijven noemen. “Dat ik niet ben tussengekomen… Ik voelde me een lafaard.”

Het was niet het enige gewelddadige event in Smiths jeugd, maar dat specifieke moment heeft hem wel gevormd. Zijn verlangen om mensen te entertainen heeft wortels in de overtuiging dat als hij iedereen kon doen lachen, hun agressie ten opzichte van anderen zou verdampen. Als hij zijn moeder trots kon maken door wat hij als acteur bereikte, zou ze hem vergeven voor zijn laffe gedrag. “Wie jullie hebben leren kennen als ‘Will Smith’ is grotendeels een constructie – een zorgvuldig uitgekiend personage – ontworpen om mezelf te beschermen.”

Met zijn vrouw Jada Pinkett Smith op de Latin Grammy Awards , 19 november 2015 in Las Vegas, Nevada. Beeld Getty Images

Toen Will Smith senior ernstig ziek werd en zijn hardheid verloor, sijpelde dat besef binnen. Het maakte zijn zoon woedend, zodanig dat hij even overwoog om hem, met rolstoel en al, van de trap te duwen. “Ik was goed genoeg in acteren om een geloofwaardige shock te kunnen overbrengen tegenover de politie”, beschrijft Smith die donkere gedachten voor het eerst in zijn biografie. Toen zijn vader in 2016 uiteindelijk een natuurlijke dood stierf, kon hij alles loslaten. “It sort of released me to be me”, zei hij daarover in de Red Table Talk-show van zijn vrouw Jada.

Een harem met Halle Berry

Die bevrijding viel quasi samen met zijn vijftigste verjaardag, die een periode zou inluiden van wat Smith op aanraden van zijn mentor Denzel Washington zijn ‘fuck-it fifties’ zou noemen. Hij ging op stilteretraite naar Peru, waar de acteur die tot dan zelfs geen joint had aangeraakt maar liefst twaalf keer na elkaar tripte op de hallucinogene drank ayahuasca. Hij opende een show voor comedian Dave Chappelle, reisde zonder bodyguard en nam een bungeesprong. Hij ging te rade bij seksuologe Michaela Boehm die hem ontfutselde dat hij eigenlijk een harem wilde waarin onder meer actrice Halle Berry en ballerina Misty Copeland zouden zetelen. Dat besef hielp hem om zijn open huwelijk, dat het afgelopen jaar breed uitgesmeerd werd in de pers, mee vorm te geven en hem te verzoenen met de idee dat échte liefde ook vrijheid kan betekenen.

Het is logisch dat de emancipatie van Will Smith zich ook doortrekt in zijn carrière, waarin hij nu meer complexere rollen voor zijn rekening neemt. Niet geheel toevallig werkt hij momenteel aan een project getiteld Emancipation, een film over ‘Whipped Peter’, de zwarte man wiens toegetakelde rug te zien is in een van de meest beroemde foto’s over Amerikaanse slavernij. “Ik heb dit soort films altijd vermeden”, zegt de acteur aan GQ. “Ik wilde zwarte mensen niet in dat licht afschilderen, ik wilde een superheld zijn, de rollen die je aan Tom Cruise zou geven.”

Maar, zo vervolgt hij, “voortaan wil ik verhalen vertellen die mensen helpen om de wereld zin te geven en hun emoties te ontwikkelen. Ik heb de eerste helft van mijn leven verwoed verzameld, in de tweede helft wil ik alles prijsgeven.”