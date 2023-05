‘De commentaar die Lancelot kreeg op sociale media, is serieus binnengekomen. Voor hem hoefde het niet meer’

Sjoemelen, huichelen, liegen en bedriegen: pensioengerechtigde politici kunnen nog een puntje zuigen aan de onnavolgbare wijze waarop Gilles De Coster (42) en Wouter Verstichel (38), respectievelijk presentator en eindredacteur van De mol, ons ieder jaar voor de gek houden. Omdat het elfde seizoen zondag alweer ten einde, hebben we het uitgebreid over de gevaren van jeukpoeder, Amerikaanse parkeerplaatsen, en die ene keer dat Gilles De Coster stiepel-, maar dan ook stíépeldronken stond te presenteren. Maar of u er daarom een woord van moet geloven?

De klassieke openingsvraag voor de makers van De mol: in welke fase van slaapdeprivatie tref ik jullie aan, ‘­koffie-infuus’ of ‘wandelend comateus’?

Gilles De Coster: “Het koffie-­infuus is intussen een levenswijze geworden, moet ik toegeven (tikt liefdevol tegen zijn baxter).”

Wouter Verstichel: “We zijn nu al meer dan een jaar aan dit seizoen aan het werken. Ik begin van alles te vergeten. Gisteren wilde ik naar huis vertrekken en heb ik nog een uur naar mijn autosleutels lopen zoeken.”

De Coster: “Daar heb ik een trucje voor: aan mijn sleutelbos zit een chip, waardoor ik ’m via mijn smartphone overal kan terugvinden – zolang ik die ook niet kwijtraak, natuurlijk.”

Als jullie willen dat het werk erop zit, kunnen jullie ook nu al gewoon de identiteit van de mol wereldkundig maken (dit interview vond voor de finale plaats, red.).

De Coster: “Ah, natuurlijk! De mol is dit jaar niemand minder dan Jos. Blij dat het eruit is.”

Wouter, wat is jouw taak bij De mol? En hoeveel seizoenen heb je al achter de kiezen?

Verstichel: “Dit is mijn eerste jaar als eindredacteur. Ik was er ook al bij in Griekenland en in Duitsland, maar vorig jaar is mijn tweede kindje geboren, en toen heb ik besloten om toch maar een jaartje over te slaan.”

Niet het slechtste jaar om over te slaan. Alles liep in het honderd: twee kandidaten moesten opgeven met een blessure, en mol Philippe moest halverwege de handdoek in de ring gooien omdat de mentale last te zwaar begon te wegen.

Verstichel: “Welja, ik heb gemerkt dat veel medewerkers toen een paar jaar ouder zijn geworden (wijst naar het gezicht van Gilles De Coster).

“Het was wel waardevol om er eens eentje over te slaan. Dat is goed voor het hoofd. Als je zelf kijkt, zie je heel helder de sterktes van de reeks. En dan krijg je vanzelf frisse ideeën.”

De Coster: “Had je de mol ­ontmaskerd?”

Verstichel: “Ik herinner me dat ik jou na de eerste aflevering een bericht had gestuurd: ‘Het is zeker Toon of Sven!’ Waarop het natuurlijk ­Philippe bleek te zijn.”

Jullie hebben dit seizoen gekozen voor de dankbare setting van de Verenigde Staten. Het is vreemd dat jullie daar nog niet eerder naartoe zijn gereisd.

De Coster (knikt): “We bedenken altijd proeven op maat van het land, die rekening houden met de cultuur en het landschap. Wat dat betreft, waren de VS een enorm cadeau. Amerika pakt altijd goed op beeld, in haar schoonheid én in haar lelijkheid. Elk shot is pure cinema, of het nu gaat om rode canyons, dan wel de Boomsesteenweg van Tucson.”

Verstichel: “Het blijft wel waanzin om dat land binnen te raken: wat voor visums je allemaal moet hebben! O-, A - én C-visums... En uiteindelijk moesten we alleen maar ons ESTA-formulier laten zien (lacht).”

De Coster: “Aan de ­douane had ik een kaft met ­papieren onder de arm: zorgvuldig in mapjes gestoken dossiers, brieven van advocaten... Met zó’n klein hartje stond ik uit te leggen wat ons programma was, en wat we daar kwamen zoeken. Tot de douanier me onderbrak: ‘En wat doet u?’ ‘Euh, ik ben de presentator.’ Waarop hij alle papieren spontaan leek te vergeten: ‘So you’re a big-ass ­celebrity?’ Hij heeft een selfie gemaakt en ik mocht beschikken (lacht).”

Beeld Play4

Waarom de staat Arizona? Wat maakt die regio interessanter dan pakweg de Kempen?

Verstichel: “Het moest een zuiderse staat zijn, voor de temperatuur. Maar zoveel geluk hebben wij: we kozen voor de zon, dus móést het op de eerste draaidag wel beginnen te sneeuwen.”

De Coster: “Het leek wel alsof ze in Amerika een knop hebben: sneeuw aan, sneeuw uit. In een uur tijd lag er een enorm tapijt, dat twee uur later ook alweer weg was.”

Verstichel: “We dachten dat niemand zou geloven dat we die proef op één dag hadden ­gefilmd.”

Wat is er nog allemaal misgelopen?

Verstichel: “We zouden eigenlijk in nationaal park Red Rock gaan draaien, maar daar mochten we plots niet meer binnen.”

De Coster: “Zulke problemen zijn een jaarlijks weerkerend fenomeen, maar intussen kijken we daar zelfs niet meer van op: we lossen het op en het komt goed.”

Verstichel: “Ook bij de proef in de silo hebben we ­moeten improviseren. We zouden eerst filmen in het Titan Missile Silo Museum, waar effectief nog een kernraket staat met een authentiek controlepaneel. Maar het bestuur van dat museum vond een Belgische productie op het laatste moment toch wat minnetjes, waardoor we met lege handen achterbleven. Wat bleek? Wat verder woonde een man die in zijn tuin toevallig óók een verlaten raketbasis had liggen. Waanzin, hè? Die dingen zijn allemaal met beton dichtgegoten, zodat ze zeker niet meer gebruikt kunnen worden. Maar die kerel was zijn bunker in zijn eentje opnieuw aan het uitgraven.”

De Coster: “Amerika is altijd een beet­je crazy, dat zie je aan de figuren die zich er op ­grote billboards kandidaat stellen voor de lokale verkiezingen: lui die er hun missie van maken om Satan uit hun gemeenschap te verdrijven.

“En geobsedeerd met ­auto’s! In de dorpen buiten Tucson zie je alleen maar wegen en parkings, een voetpad bestáát er niet. Wij reden er rond met een stoet niet al te kleine BMW’s, maar we konden er makkelijk twee parkeren op het ­halve voetbalveld van één Amerikaanse parkeerplaats.”

Omdat de reis zich in Amerika afspeelt, zitten er dit jaar gigantisch veel filmverwijzingen in De mol. Wie van jullie is de grootste filmnerd?

Verstichel: “We zijn op de ­redactie allemáál filmnerds.”

De Coster (denkt na): “Ik ben meer een tv-fiel dan een cinefiel. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit The Godfather gezien. Maar jij hebt dan weer nooit Better Call Saul gezien! (Zonder dat er enig protest weerklinkt) Neenee, daar wil ik geen enkele discussie over horen: Better Call Saul is het beste wat er de laatste dertig jaar gemaakt is. The Sopranos kan oprotten!

“Onlangs ben ik even met vakantie gegaan naar Cambodja en toen heb ik Better Call Saul nog eens op mijn iPad gezet. Puur om technisch te kijken naar de vertelmanier en de shots. Om inspiratie op te doen, hè.”

Zeg je nu dat je in volle De mol-montagestress even naar Cambodja bent gevlogen?

De Coster: “Het was niet de beste planning, nee. Een familiereis, maar ik ben iets minder lang dan de rest gebleven, omdat ik het echt niet kon maken om twee hele weken te missen. Tot mijn grote scha en schande is een deel van onze postproductie zelfs op mijn vakantieschema afgesteld.”

Kon je het programma uit handen geven?

De Coster: “Ik vertrouw iedereen 100 procent, maar toch kan ik het niet helemáál loslaten. Ik heb zelfs een e-simkaart gekocht om in Cambodja op de lokale 4G te kunnen. Wat bleek? Ik was totaal niet nodig. Wat mij niet belette om toch elke dag op het redactiesysteem in te loggen en te kijken naar de vooruitgang.”

Jullie testen nog altijd alle proeven op voorhand. Wie van jullie is in het stuntvliegtuigje gekropen?

Verstichel: “Ik was de Chinese vrijwilliger. Ik ben er nog goed van afgekomen. Want op een bepaald moment was er ook een proef waarbij een van de kandidaten iets onder z’n cowboyhoed moest verstoppen zonder dat de anderen dat zouden merken. Maar we wisten niet goed wát. Het eerste idee was een tarantula, maar dat bleek te erg te zijn voor dat beestje. Het tweede was jeukpoeder. Dus: iemand moest dat jeukpoeder eerst uittesten. Enter ons nieuwe vaste redactielid Koen De Poorter (van Neven­effecten, red.)!

“Toen we ’s nachts aankwamen in ons hotel, kapten we een royaal snufje jeukpoeder onder zijn T-shirt. Koen werd zo gek dat hij zich spontaan begon uit te kleden in de lobby en in zijn blootje naar de kamer is gespurt.”

De Coster: “Het zijn uiteindelijk sprinkhanen geworden.”

‘De snoepjes die ik van de kandidaten voor mijn verjaardag had gekregen, bleken hondenbrokken te zijn. Droog en zout, verschrikkelijk! Ik heb dan maar een eliminatieronde georganiseerd.’ Beeld SBS

TE VEEL COCKTAILS

Wouter, we schakelen al jaren juicekanalen in om sappige verhalen over Gilles De Coster op te diepen, maar dat heeft tot hiertoe niks opgeleverd. Heb jij niks?

Verstichel (denkt na): “Nee... Buiten die keer dat we hem betrapten toen hij een ­enorme zak wit poeder in zijn kofferbak aan het proppen was, kan ik niks bedenken. Hij is een hyper­professional die niet alleen presenteert maar zelf proeven bedenkt, teksten verzorgt, advies geeft... Hij herschrijft zelfs de voice-overs.”

De Coster: “Je vroeg naar sappige verhalen, en wat komt eruit? Taalpurisme. Wat zegt dat over mijn rock-’n-roll­gehalte?”

Ik heb dit seizoen wel beelden gezien waarop je hondenvoer zat te eten.

De Coster: “Voor mijn verjaardag hadden de kandidaten me uit de goedheid van hun hart een zak snoepjes cadeau gedaan. Wat dus hondenbrokken bleken te zijn.”

En?

De Coster: “Verschrikkelijk. Droog en zout. (Fijntjes) Ik heb dan maar met­een een eliminatie georganiseerd.”

Hebben jullie als ervaren knarren al een ideale manier gevonden om jullie voor te bereiden op de uitputtende intensiteit van zo’n draaiperiode?

De Coster: “Wat het best werkt: met véél goesting vertrekken. Het is altijd opnieuw: op kamp gaan met de vriendjes. Als ik dát gevoel niet zou hebben, dan zou ik zo’n draaiperiode simpelweg niet aankunnen.”

Verstichel: “Ik probeer mezelf in te prenten om vooral zoveel mogelijk plezier te hebben, wat je op sommige momenten weleens uit het oog dreigt te verliezen. Als maker op reis gaan met De mol, dat is: elke dag in een diepe vijver worden gegooid, en wanneer je er na urenlang watertrappelen eindelijk weer uit mag – yes, het is gelukt! – te horen krijgen dat je nog even terug moet springen om iets op te duiken.”

De Coster: “Zo is het! Je denkt weleens: kunnen wij nu niet met plezier genieten van een succesvolle draaidag? Nee, want voor de volgende dag is de opnamelocatie geschrapt, de acteur is niet komen opdagen en de camera’s staan in brand. Dat hoort erbij. En toch... Er is niks waar ik zo extatisch van word als een proef die we perfect in beeld kunnen brengen, die spannend blijft tot op het einde, en die eindigt met de zonsondergang.”

En ’s avonds aan tafel ­genieten met een drankje?

De Coster: “Ik drink zo weinig mogelijk. Een glas wijn bij mijn eten soms, maar je zult me tijdens de opnames nooit dronken zien rondlopen. (Denkt na) Of toch niet buiten die ene keer.”

Ah?

De Coster: “Welja. Herinner je je nog de proef in Zuid-Afrika waarbij de kandidaten in het midden van de nacht een museum moesten overvallen? We zouden ze daar eens goed liggen hebben, want we hadden gezegd: ‘De volgende proef is pas voor morgen, hier is een cocktailbar, amuseer jullie.’ Om hen dan om één over twaalf van hun barkruk te lichten. Alleen: het had er alle schijn van dat iedereen vroeg in bed wilde kruipen. Dus vond ik dat ik het voortouw moest nemen. ‘Komaan, mannen, de riem eraf! Ambiance!’ De boel is toen losgebarsten en opeens zijn er werkelijk véél te veel cocktails gedronken. Waardoor ik in het begin van de proef lichtelijk aangeschoten voor de camera stond.”

Verstichel: “Normaal gezien is het wel degelijk de bedoeling om de kandidaten níét dronken te voeren.”

De Coster: “Een BV-editie van De mol is dus al bij voorbaat uitgesloten.”

Veel mensen dachten dat jullie dit seizoen met de deelname van Matteo Simoni als mysterieuze tiende kandidaat net de deur op een kier hadden gezet voor een BV-editie. Dat hij een soort test was.

De Coster: “Dan heeft Matteo toch de deur staalhard dichtgeslagen in naam van alle BV’s? Ha ja, ze hebben het geprobeerd en ze blijken er niks van te bakken (lacht).”

Verstichel: “Toen hij er na één aflevering uit lag, ­hebben we wel gevloekt. Want we hadden graag nog iets langer met de vraag gespeeld: zou hij de mol zijn of niet? Hij is tenslotte een acteur. Maar toen stonden we er even bij stil en dachten we: hé, een verhaallijn die bewijst dat dit écht geen spel voor BV’s is, is ook wel cool (lacht).”

De Coster: “Zelf vond hij het ook jammer, dat zag je aan zijn gezicht na de ­eliminatie: godverdomme, hoe is dat nu weer mogelijk? Maar toch denk ik dat hij ervan genoten heeft. Hij kwam net uit de Zillion-­gekte, een heel maffe periode voor hem, en kon bij ons even op adem komen.”

Wouter Verstichel: ‘Aan ‘De mol’ werken is heavy. Bij avondwerk ga ik vaak naar huis om de kindjes in bed te steken en daarna rijd ik terug naar de redactie.’ Beeld Johan Jacobs

BAGGER

Er is intussen ook een Amerikaanse versie van De mol. Als jullie ernaar kijken, beginnen jullie ogen en oren dan te bloeden, of valt het wel mee?

Verstichel: “Ik heb het nog niet gezien, maar ik heb wel gehoord dat ze bij wijze van cliffhanger durven te stoppen vóór het rode scherm. Gemeen!”

De Coster: “Ik vind het allemaal te groots en te afgelikt. Nergens anders dan in de Belgische versie voel je zoveel liefde voor de kandidaten, met al hun kwaliteiten en onvolmaaktheden. Dat is ons geheim: kandidaten van De mol begin je na een paar ­afleveringen onvermijdelijk graag te zien.”

Soms ook niet. Dit seizoen was Lancelot degene die op sociale media een lawine aan kritiek over zich heen kreeg.

De Coster (zucht): “Een jaarlijks weerkerend fenomeen. Het frustrerende is: je wéét dat het tij zal keren. Ik had zwart op wit kunnen voorspellen dat Lancelot populair zou worden – hij is aan het uitgroeien tot de publiekslieveling – want hij ís een toffe gast, punt. Maar mensen beslissen liever in 30 minuten tijd dat hij een lul is, en vinden het ook hoognodig om die mening online te ventileren. Mensen die zo hun gif over de wereld spuien, ik zal ze nóóit begrijpen.”

Hoe reageerde Lancelot?

De Coster: “Hij is een ­slimme gast die zich niet zomaar uit zijn lood laat slaan. Maar toch.”

Verstichel: “Het is ­serieus binnengekomen, hoor. Hij stuurde me een filmpje waarin je hem Twitter van zijn telefoon ziet gooien: het hoefde niet meer.”

De Coster: “Maar de commentaren op hem zijn nu ronduit positief. Hij is een dragende ­figuur geworden.

“Gedraag u fatsoenlijk, zo moeilijk is dat niet. Och, hoor mij. Meneer pastoor!”

Hebben jullie na de problemen in het vorige seizoen dit jaar nog meer ingezet op de psychologische ondersteuning van de kandidaten?

De Coster: “Niet echt, net omdat we er al redelijk ver in gingen. Ik heb er bij de start van de reis wel extra op gehamerd dat de kandidaten ons altijd mogen aanklampen als ze zich niet goed voelen. We staan altijd klaar om te babbelen.

“Het enige wat we wél ­anders hebben gedaan, is dat we de kandidaten bij elke explosieve fysieke proef eerst hebben laten opwarmen. Nóg eens twee afvallers wegens ­blessure, dat zou wat van het goede te veel zijn geweest.”

Als de mol nog eens zou uitvallen, hebben jullie daar dan nu wel, in tegenstelling tot vroeger, een noodscenario voor klaar?

De Coster: “Nee, als het zich nog eens zou voordoen, dan moeten we ons daar op dat moment over buigen.”

Naar verluidt bestaan er scenario’s van honderd pagina’s dik pér proef. Dan moeten jullie toch ook een alternatief molplan hebben?

De Coster: “Geen hónderd ­pagina’s.”

Verstichel: “Maar wel veel. Nu, je zult het altijd zien: als je 25 scenario’s uitschrijft, dan ­gebeurt plots toch weer het 26ste.”

Is de mol dit jaar, in tegenstelling tot Philippe, wél een sadist die van zijn taak ­genoten heeft?

De Coster: “Genoten, dat denk ik wel. Maar een sadist? Nee, de enige sadisten hier zijn wij (grijnst).”

Gilles De Coster: ‘Genieten van een draaidag? Nee, dat lukt niet, want voor de volgende dag is de opnamelocatie geschrapt, de acteur is niet komen opdagen en de camera’s staan in brand. Dat hoort erbij.’ Beeld Johan Jacobs

GEBROKEN HART

Mag ik ook even een puntje van kritiek aanstippen?

De Coster: “Yes!”

Verstichel: “Graag, feedback is altijd welkom.”

Ik vertrouw de makers van De mol als de ­capabele, toegewijde, smaakvolle mensen die ze zijn. Maar de groots opgezette liveshow in Paleis 12 waarmee vorig seizoen eindigde, vond ik een mislukking.

De Coster: “Smaakvol, wij? (lacht) Neenee, je mag dat zeker vinden. De kritiek lijkt me legitiem.”

Waren jullie er zelf tevreden over?

De Coster: “Ten eerste was het altijd de bedoeling om zo’n liveshow te doen naar aanleiding van het tiende seizoen – een jubileumeditie verdient nu eenmaal iets speciaals. En ten tweede is er volgens mij een groot verschil tussen de ervaring van de mensen die aanwezig waren in Paleis 12 en de mensen die de finale thuis hebben gezien. Ik begrijp wel dat die laatsten het minder vonden.”

De mol is intussen niet meer simpelweg een van de best gemaakte programma’s op de Vlaamse tv, maar ook een soort van franchise. Nu eens een pop-up aan zee, dan weer een VR-experience op allerlei locaties... En het enthousiasme van speurders en BV’s in Café De mol bereikt telkens bijna The Masked Singer-achtige hoogtes. Ben ik oud aan het worden als ik zeg dat dat voor mij niet hoeft?

Verstichel: “Nee, ik begrijp het wel. Maar het zijn dingen die je makkelijk kunt negeren, toch? Ik zou het pas vervelend vinden als die elementen hun ingang vinden in het programma.”

De Coster: “Je ziet het programma graag, net als wij. Maar de realiteit is dat je ook aan voldoende budget moet ­raken om het te kunnen blijven maken. Als ik 100 miljoen op mijn rekening had staan, dan zou ik het programma ook maken zoals jij voorstelt.”

Blijven jullie vasthouden aan het jaarlijkse uitzendschema? Maakt het De mol niet iets minder speciaal als het er zo vaak is?

De Coster: “Onlangs zei iemand me: ‘Ik sla dit seizoen eens over, Gilles.’ Mijn hart brak in duizend stukken! Dan besef je: je ligt gewoon mee op de hoop programma’s die er óók elk jaar zijn. Dat maakt het nóg moeilijker om eruit te springen, geloof me vrij.

“En toch lukt het ons. We gaan er wat snel aan voorbij dat de kijkcijfers blijven stijgen, maar dat is echt niet zo evident in seizoen elf. Voor hetzelfde geld raken we niet meer over de lat.”

Wordt het elk seizoen moeilijker om die lat te halen?

De Coster: “Nee, dat vind ik niet. Je moet geen seizoen maken om het vorige te overklassen: laat ‘groter, luider, sneller’ maar aan Hollywood. Mensen blijven verrassen vind ik veel waardevoller. Want als je steeds probeert jezelf te overtreffen, bots je vroeg of laat ­tegen een muur.”

Jullie toewijding neigt naar het maniakale. Toen ik daarnet enkele dagen voor uitzending naar de voorlaatste aflevering mocht kijken, hebben minstens drie mensen zich verontschuldigd dat godbetert de ondertiteling nog niet klaar was.

De Coster: “Maar ja, de ondertiteling is belangrijk! We discussiëren daar soms uren over: is het beter om letterlijk of vrij te vertalen, te gaan voor correctheid of verstaanbaarheid? Ja, je moet uit een speciaal soort tropisch hardhout gesneden zijn om hieraan mee te werken. Dat zijn we, hè?”

Verstichel (knikt): “Krachtig azobéhout, met name.

“Ik heb onlangs het boek Creativity, Inc. gelezen, over de werking van de Pixar-­animatiestudio. Dat vond ik een eyeopener. Hoe komt het dat dat bedrijf de ene na de andere animatieklassieker heeft weten af te leveren, van Wall-E over Up tot Ratatouille? Omdat ze er een vast team hebben, de Brain Trust, dat zich over de ideeën buigt. Openhartigheid is hun kernwaarde: in de ruimte van de Brain Trust moet alles gezegd kunnen worden. Toen ­Steve Jobs er baas was, mocht hij niet binnen, omdat dan niemand nog zijn mening zou durven te geven. Hier is dat uiteraard hetzelfde met Gilles.”

De Coster (lacht): “De De mol-redactie móét een vertrouwensplek zijn voor iedereen. Je hoeft je ook niet aangevallen te voelen als je idee in de vuilnisbak wordt gemikt. Daar hoort 99 procent van de voorstellen immers thuis.

”Na acht seizoenen begin ik het belangrijk te vinden om dat beet­je ervaring van me door te geven. We hebben zo eens een heel document bij elkaar geschreven voor nieuwe redactieleden: ‘Hoe ziet een draaiperiode eruit?’”

Wat staat er bijvoorbeeld in?

De Coster: “De protocollen van hoe we met de mol communiceren tijdens de reis, bijvoorbeeld. Dat gebeurt alleen maar tijdens de dagboek­momenten, waarin de kandidaten vertellen over hun dag. Omdat we niet willen dat het opvalt dat de mol telkens enkele minuten langer blijft dan de rest, beginnen we zo’n dagboekmoment altijd met een vijf minuten durend babbeltje. We timen dat! Met de kandidaten praten we over koetjes en kalfjes, terwijl de mol instructies krijgt.”

Lees ook ‘Dan liet ik gewoon die twee de boel verpesten’: de mol klapt uit de biecht na de finale

AAP MET EEN HOED

Hoe zien jullie jullie toekomst bij het programma?

De Coster: “Dat is een moeilijke, omdat we nog tot aan onze nek in dit seizoen zitten. Je treft ons op het dieptepunt van ons enthousiasme (lacht).”

Verstichel: “Het is al heel moeilijk om één seizoen verder te kijken, laat staan meerdere. Rond aflevering zes beginnen we na te denken: wat gaan we volgend jaar doen? En wil ik daarbij zijn? Afijn, voor de volgende reeks heb ik gewoon ja gezegd, hoor.”

De meeste mensen die intensief aan De mol werken, hebben een haat-liefde­verhouding met het programma.

Verstichel: “En dan moet je afwegen: primeert de haat of de liefde? De mol is en blijft een heavy programma om te maken, zeker als je het combineert met een gezin met twee kindjes, zoals ik. Geen evidentie. Als de vraag voor een volgend seizoen wordt gesteld, wees dan maar zeker dat dat eerst thuis op tafel wordt gelegd.

“Elk jaar zoek je naar manieren om het vlotter te doen lopen. Bij avondwerk ga ik vaak naar huis om de kindjes in bed te steken en daarna rijd ik terug naar de redactie.”

Zoals je zegt: heavy.

Verstichel: “Een week voor mijn verlof werden de locaties van twee verschillende proeven afgezegd, twee proeven die we in hun geheel moesten schrappen: ik was er ziek van! Je denkt: bij De mol moet je gewoon elk jaar twintig toffe opdrachten verzinnen. Maar eigenlijk zijn het er makkelijk tachtig of honderd.”

Gilles, wordt De mol voor jou wat De slimste mens ter wereld is voor Erik Van Looy? Het programma dat hij tot op zijn oude dag zal blijven presenteren, en waar hij voor eeuwig mee vereenzelvigd zal worden.

De Coster: “Ik denk dat je mijn rol schromelijk overschat, de mensen zouden me snel weer vergeten zijn. Als ik de presentatie volgend jaar zou overlaten aan een hond met een hoed op, dan ben ik zo weer weg. Sic transit gloria mundi: zo vergaat ’s werelds roem! (Verontschuldigend) Dat heb ik ooit eens in Asterix gelezen.

“Maar tot dusver blijf ik het een ongelofelijke speeltuin vinden. Je kunt er cynisch over doen en zeggen dat je het na acht seizoenen wel gezien hebt. Maar zo is het niet. Het is zo’n uitzonderlijk programma. Ik heb weinig redenen om De mol niet meer te willen presenteren, om niet te zeggen: geen enkele.”

Verstichel: “Ik vind het wel crazy: behalve jij is er toch haast niemand die álle seizoenen heeft meegemaakt?”

De Coster: “Jawel, enkele technische mensen, zoals de setmanager. Maar voor andere functies ligt dat moeilijker, vanwege die cyclus van veertien maanden. Die geldt voor mij minder. Ik fiets ertussen met andere projecten zoals Sports Late Night. Ik kan mijn voet soms van het gaspedaal halen, wat nodig is. De komende weken en maanden kan ik gerust weer wat meer thuis zijn en...”

En nog eens naar ­Cambodja vliegen?

De Coster: “Laat me maar beginnen met mijn gras te maaien: dat moet dringend nog eens gebeuren.”

‘De mol’, zondag om 20.00 uur op Play4

