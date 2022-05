De clip van ‘No Diggity’ bulkt van de mooie vrouwen: de échte reden waarom Dr. Dre zo graag wilde rappen in deze hiphopclassic

‘No Diggity’ staat al 25 jaar te boek als een wereldhit, maar dat was ooit anders. De song van Blackstreet kwam eerst maar niet van de grond, gek genoeg.

Wereldwijde nummer 1-noteringen, Grammy­nominaties, gouden en platina platen: ‘No Diggity’ van de Amerikaanse r&b-groep Blackstreet scoorde in 1996 zowel commercieel als artistiek. Het nummer geldt als een onverwoestbare popklassieker waarvan u en ik het refrein nog altijd moeiteloos meezingen. De song doet het trouwens nog steeds uitstekend op feestjes.

Het liedje komt uit de koker van superproducer Teddy Riley, een beatmaker die in de jaren 80 het geluid van zwarte popformaties zoals Guy en Heavy D & The Boyz boetseerde en aan de wieg stond van de invloedrijke new jack swing, een dansbare r&b-variant die onder meer Bobby Brown succes zou opleveren. In 1991 produceerde Riley op onnavolgbare wijze de uptempoliedjes van Michael Jacksons Dangerous. Vanaf dat moment was hij de meest gevraagde producer in de Afro-Amerikaanse popmuziek.

Drie jaar later richtte Riley de band Blackstreet op, een poging om de zeemzoete r&b van de hitparades te combineren met een hiphopfeeling. Op een remix van Blackstreets ‘I Like the Way You Work’ rapte LL Cool J “I like the way you work it / no diggity / got to bag it up”. De uitroep ‘no diggity’ pikte LL van het hiphopduo Das EFX en betekent ‘zonder twijfel’. Met het krasse ‘Bag it up’ spoort de rapper aan tot safe seks. Het betekent namelijk simpelweg: doe een condoom aan.

Riley vond die regel te gek en besloot hem te hergebruiken in een liedje dat hij had geschreven op een sample uit ‘Grandma’s Hands’, een prachtig soulnummer van Bill Withers. Die bezingt zijn grootmoeder die werd geboren als een zwarte slavin in Amerika. Hij herinnert zich hoe ze in haar handen klapte tijdens kerkdiensten, hoe ze hem op snoep trakteerde en zijn moeder vroeg hem niet te slaan. Withers’ ­diepdonkere, melancholische geneurie kronkelt dreigend doorheen ‘No Diggity’ en verleent het zijn bluesy roots.

Die weemoed staat haaks op het bronstige liedje dat ‘No Diggity’ in wezen is. De zangers jagen er een wulpse dame na die er in heel de stad minnaars op na houdt. Aangevuurd door een beat die de topproducer Dr. Dre had gereserveerd voor Tupac Shakur.

Huizenhoog taboe

Queen Pen, een rapper in het kielzog van Lil’ Kim en Foxy Brown, had de eer een controversiële gastbijdrage te mogen leveren. Haar rap deed de hiphopgemeenschap op haar grondvesten daveren omdat ze er de homoseksuele liefde aanhaalt met “Cartier wooden frames sported by my shorty”. ‘Shorty’ als in: de vrouw die ik liefheb. Verwijzingen naar lesbische relaties waren in die tijd een huizenhoog taboe in het genre.

Riley bood ‘No Diggity’ aan Guy aan, maar die band haalde er zijn neus voor op. Zelfs de groepsleden van Blackstreet vonden het liedje maar niets omdat het vormelijk zo verschilde van de blitse r&b-pop die de hitparades bevolkte. Pas toen Riley voorstelde om zélf de eerste regels te zingen (“Shorty get down / Good Lord / Baby got ’em open all over town”), draaiden zijn collega’s bij.

Kers op de taart was de introducerende rap van Dr. Dre, die zich onder de indruk toonde van wat Riley met zijn beat had gedaan. Hij wilde meespelen in de videoclip omdat Blackstreet-video’s niet zelden bulkten van de mooie vrouwen. In ruil vroeg Riley hem de iconische openingsrap te verzorgen: “It’s going down / Fade to Blackstreet / The homies got at me, collab creations bump like acne”. Subtiel is anders, maar de kassa rinkelde.