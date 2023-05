‘De Campus Cup’ bewandelt de gulden middenweg tussen entertainment en educatie

Het is met tv-quizzen zoals met het aanbod bij de bakker: de tijden zijn veranderd. Neem nu de simpele televisiequiz die een rariteit is geworden. Een vragenspel op tv moet tegenwoordig altijd een ludiek of opvallend spelelement bevatten, iets wat door de makers zelf al snel grensverleggend wordt genoemd maar in de praktijk vaak storend is. Ook een ouwe rot als het tijgerbrood kwijnt steeds meer weg in de schaduw van de zuurdesem, en sta mij toe daar een beetje treurig van te worden.

Gelukkig is er De Campus Cup, dat een ouderwets concept volgt – quizzen voor het plezier – en net daarom zo verfrissend is. Er staat een nettoloon van een concurrent, noch een korting op de energiefactuur of het gegeerde BV-schap op het spel. In De Campus Cup krijg je avond na avond studenten te zien die zich in de eerste plaats hebben ingeschreven om een teambuilding onder klasgenoten te beleven en niet om de Vlaming thuis te imponeren.

Het is een tv-quiz met serieuze vragen, beantwoord door deelnemers die zichzelf niet al te serieus nemen. Alexi, een rechtenstudent aan de UHasselt, had er de nacht voor zijn deelname niets beter op gevonden het nodige promille alcohol in zijn bloed te pompen. “Ik heb drie uur geslapen, dat is genoeg”, klonk het droog.

Eerder dit seizoen danste een studente wijsbegeerte en moraalwetenschappen de kabouterdans, rekende een toekomstig arts uit hoeveel joints Snoop Dogg per dag consumeert, vertelde een geologiestudent over fossielen googelen als hobby en bekende een aspirant-journalist dat ze eigenlijk tandarts wil worden. Een ernstige quiz niet ernstig laten overkomen, is wat De Campus Cup zo goed en succesvol maakt. Al vijf seizoenen geeft het spelprogramma een masterclass in het nuttige aan het aangename koppelen.

De vragensteller bepaalt hoe leuk (of saai) een quiz wordt, en met Otto-Jan Ham beschikt De Campus Cup over de best denkbare ceremoniemeester. Hij kan onwennig overkomen, maar draagt zijn charme als een superheldencape. Weinig tv-figuren zijn zo gevat en grappig als deze halve Hollander. Met de snelheid waarmee Kevin De Bruyne gemillimeterde voorzetten aflevert, biedt Ham de mondige studenten van weerwoord.

De dag dat Otto-Jan Ham de Campus Cup verlaat, zal ik de rouwstoet organiseren. De doorsnee quizmaster weet zichzelf doorgaans geen houding te geven – de bindteksten zijn banaal of de vragen worden met een onnodige sérieux gesteld – terwijl deze tv-quiz de gulden middenweg bewandelt tussen entertainment en educatie.

Een bericht aan de VRT 1-bazen: verander deze simpele maar efficiënte formule niet. En als de magie ooit dreigt uit te werken, stop er dan mee op een hoogtepunt.

De Campus Cup, van maandag tot donderdag op VRT 1.