De cameraploegen van ‘Drive to Survive’ zijn een (dikke brom)vlieg aan de muur

Of u nu in de tribune zit, de knieën van de persoon achter u in uw nek geprangd, of sjampoepel staat te hijsen in de bovenste etages van de paddock: een Formule 1-race is iets wat u met uw hele lijf en leden meemaakt. Die oordopjes zijn er, om te beginnen, niet voor niets: insteken hoor, of de kans is heel groot dat u, door het snerpende gebrul van die mechanische beesten daar op dat tarmac, na de race thuiskomt met een gehoor dat een paar frequenties nooit meer zal oppikken. En zeker wanneer het peloton F1-bolides voorbijraast voelt u het woeste gebulder van hun motoren denderen in uw borstkas.

Dat viscerale gevoel krijgt u natuurlijk niet geserveerd in Formula 1: Drive to Survive, de Netflix-documentairereeks achter de schermen van de F1-industrie, die ondertussen aan haar vijfde seizoen toe is. Maar tegelijkertijd krijgt u er zoveel in te zien dat zelfs de meest geprivilegieerde, canapés knabbelend live-toeschouwer in de gesponsorde gasttribunes heeft gemist. Wie de Formule 1-races volgt op open net, weet min of meer waar de gebeurtenissen naartoe gaan op het tarmac zelf. Maar er wordt ook enorm veel ingevuld dat u nog niet wist.

De Netflix-cameraploegen zijn een vlieg aan de muur achter de schermen van de race, maar dan wel het soort dikke, vadsige, klierige bromvlieg die u een hele nacht komt ergeren in uw slaap. Op een bepaald moment, in de vroege afleveringen van dit vijfde seizoen, wordt een gesprek tussen team-CEO’s bijvoorbeeld zo bits dat een van hen vraagt of het misschien niet handiger is om de cameraploeg eventjes naar de gang te verwijzen (een andere, categoriek: “I don’t give a fuck”). Zo dicht nemen ze alles op de lens.

Dankzij die aanpak van de juiste cameraman op de juiste plaats, aangevuld met snedig gemonteerde interviews met alle betrokkenen en de meest opzwepende beelden van buitencamera’s en dashcams tijdens de races, krijgt u zo een indringend beeld van de druk, de ego’s en de rituelen waarop deze edelste aller motorsporten draait. Het is een fraai staaltje narratieve sportjournalistiek, maar het haalt vooral gewoon boven wat er al is: sport kneedt zichzelf per definitie tot een verhaal, wiens troubadours – van de makers van Drive to Survive tot de stukjesschrijver die in de persruimte achter zijn laptop op een toetsenbord zit te hengsten – gewoon opmerkzaam genoeg moeten zijn (én hun toegang tot paddock en pits goed genoeg gebruiken) om cruciale details daarin op te pikken.

Het is een verhaal dat, grotendeels, zichzelf vertelt. Maar niemand is zo vaak in de buurt wanneer er effectief iets gebeurt als de cameraploegen van deze alweer in tien zinderende episodes gegoten docureeks.

Formula 1: Drive to Survive, nu op Netflix.