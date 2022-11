De burn-out is ouder dan we denken, en toen kreeg je er nog brandwonden bij

Een stoflong op sterk water, de eerste prikklok en moraliserende tegelslogans. Het Industriemuseum in Gent katapulteert je met een nieuwe expo terug naar de werkvloer van toen. Burn, van brandgevaar tot burn-out trekt ook lijnen naar het heden. ‘De geschiedenis blijft zich herhalen.’

“We kunnen ons bijna niet meer inbeelden hoe het er honderd jaar geleden aan toeging op de werkvloer”, vertelt Hilde Langeraert, curator van het Industriemuseum. “De kinderarbeid was net afgeschaft, iedereen werkte 48 uren per week, een ongevallenverzekering bestond niet want de sociale voorzieningen waren nihil. Dat is gelukkig helemaal veranderd. Toen was het normaal om tussen levensgevaarlijke machines in het metaalatelier of de textielfabriek te moeten werken. De betekenis en waarde van veiligheid en gezondheid is serieus opgeschoven. Hoewel alles er veel veiliger aan toegaat, kampen we vandaag dan weer met psychisch lijden zoals stress en angsten op het werk, al is ook dat niet nieuw.”

De expo opent treffend met een tafereel van een walserij, badend in de gloed van een metaaloven. Tegenover de blinkende spierballen van de fabrieksarbeiders staat een meer ingetogen werk van de Gentse kunstenaar Sofie Muller. Zij legt een met brandwonden en littekens bedekt hoofd op de weegschaal. Een mens maakt niet alleen fysieke veranderingen door. Er zijn tal van andere obstakels op ons levenspad.

Een stoflong. Beeld Collectie Industriemuseum

Onzichtbaar lijden

De curator verwijst met het beeld naar de burn-outpandemie. “Ook deze week bulkten de kranten van artikels over burn-out op de werkvloer. Een onzichtbaar lijden dat voornamelijk in verband wordt gebracht met een almaar stijgende werkdruk. Alles wordt gemeten, getimed en afgewogen. Denk aan het aantal telefoontjes dat dient gepleegd te worden in callcenters of de stapels dossiers die er in een dag doorgejaagd moeten worden. Ook het dagelijkse thuiswerken door het coronavirus liet zijn sporen na. Plots verwachtten werkgevers nog antwoord op een e-mail om tien uur ’s avonds. De balans tussen productiviteit en welzijn is al jaren zoek en beterschap komt er maar niet.”

Het gezegde time is money is ondertussen dan ook al hoogbejaard. In de 19de-eeuwse fabrieken deden sirenes en prikklokken hun intrede. Amerikanen Frederick Winslow Taylor en Henry Ford gingen om hun productiviteit te verhogen kijken naar de tijdsbesteding en bewegingspatronen van hun arbeiders . Later volgden Europese bedrijven. De band waaraan de arbeiders werkten en niet de arbeider zelf bepaalde het tempo, met alle gevolgen van dien.

“De burn-out is eigenlijk geen nieuw gegeven”, stelt Langeraert. “Begin vorige eeuw gingen doosjes ‘zenuwpoeiers’, poedertjes met een hoogst kalmerend effect, als zoete broodjes over de toonbank van de apothekers. Ze waren erg populair onder Gentse fabrieksarbeiders en moesten de lange, stresserende werkdagen draaglijker maken. Zelfs toen bleek dat de poeders enorm schadelijk waren voor de nieren bleef de apotheker ze onder tafel verkopen, omdat de nood zo hoog was.”

Een doosje 'zenuwpoeiers'. Beeld Collectie Industriemuseum

Een wand vol met medicatie verwijst naar een trieste geschiedenis van beroepsziektes. We zien loodvergiftiging bij drukkers, syfilis bij sekswerkers en allerhande kankers door blootstelling aan onder meer roet, zuur, asbest of radioactieve straling.

Maar de meeste slachtoffers vielen vorige eeuw in de mijnbouw, getroffen door een stoflong of silicose. De aandoening werd jaren weggewuifd door de overheid. Pas in de jaren vijftig kregen mijnwerkers aangepaste stofmaskers. In 1963 volgde uiteindelijk de officiële erkenning van de beroepsziekte. Een nagebouwde mijngang in het midden van de rondgang kaart de wantoestanden aan. De getuigenissen van voormalig mijnwerker Constant Malva zijn pakkend. “Vergiftiging door gas of stof, een besmetting met bedorven water. Werken onder die omstandigheden kwam eigenlijk neer op eigenhandig je lijkkist timmeren.”

Zingeving

“Gelukkig is niet alles in de expo kommer en kwel”, benadrukt Langeraert. “Tenslotte geeft werk veel mensen ook zingeving en sociaal contact.” Tussen de vele objecten en weetjes staat ook de mens op de werkvloer centraal. In de met gordijnen afgebakende cocons kun je luisteren naar enkele warme verhalen. Een vrouw vertelt hoe heerlijk ze het vond om tussen de machines op het werk te vertoeven en hoe daar een grote samenhorigheid was tussen de collega’s. Ook wordt ingezoomd op de schaft. Een druk op de knop van een drankautomaat in de expo levert je geen koffie op, maar anekdotes van lunchpauzes van vroeger en nu.

Een waarschuwende affiche. Beeld Collectie Industriemuseum

Een laatste luik van de tentoonstelling gaat over veiligheid op het werk. Opvallend zijn de vele kleurrijke affiches, uit het archief van de voormalige katoenspinnerij. Al begin 20ste eeuw waren ze een groot succes op de werkplaats. Met eenvoudige beeldtaal en sprekende slogans wezen ze arbeiders op mogelijke gevaren. Soms speelden ze op de man. ‘Denk aan je gezin!’, schreeuwt een exemplaar ons toe.

De expo cirkelt rond een vast eindpunt. Het nu, en dat we er toch nog lang niet zijn. Een interview van Friedl’ Lesage met professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis en levensloopbaancoach Mustafa Harraq schept inzicht. “Los van de hoge werkdruk verwachten we gewoon te veel van onszelf en van anderen. Het is die maatschappelijke uitdaging waar we gezamenlijk werk van moeten maken.”

Burn, van brandgevaar tot burn-out loopt tot 3 september 2023 in het Industriemuseum in Gent.