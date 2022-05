De boeiendste nieuwe boeken

Robotbroer

Robots duiken steeds vaker op als personage in de hedendaagse literatuur (kijk maar naar Auke Hulst en het voor de Libris genomineerde De Mitsukoshi Troostbaby Company), en dus ook in jeugdboeken. Zilveren Griffel-winnaar Emiel de Wild, die eerder naam maakte met Broergeheim, werpt in Toen mijn broer een robot werd vragen op over rouw, verlies en emoties. Tijs is bijna elf jaar als zijn broer Dennie een ongeluk krijgt en sterft. Zijn moeder besluit een robot te maken die op Dennie lijkt en zich net zo gedraagt. Maar Tijs weigert zijn broer te verraden en verzint met zijn beste vriend een snood plan om voor altijd van de robot af te raken.

Emiel de Wild, Toen mijn broer een robot werd, Leopold, 16,99 euro

Sissende sampan

Terugkeer met panache van de ontembare Antwerpse podiumdichter Andy Fierens, met verzen die zowel donderen, bulderen als ronken. Er valt veel te lachen, ja, maar er is ook kwetsbaarheid en ontroering. Bevolkt door farao’s, chopstickcowboys en luid snurkende vaders is dit een vintage Fierens. Met ook een ode aan het mannelijk lid (‘sissende sampan’).

Andy Fierens, De trompetten van Toetanchamon, De Bezige Bij, 22,99 euro

Huwelijk en verraad

In Liefdeshuwelijk keert Monica Ali terug naar haar overrompelende debuut Brick Lane. Yasmin Ghorami heeft een fijne familie, een veelbelovende carrière en een knappe verloofde, Joe. Als hun trouwdag nadert, maken Yasmins ouders kennis met Joe’s moeder, een feministisch mediafenomeen. Dat brengt lang verzwegen geheimen en verraad aan de oppervlakte.

Monica Ali (vertaling Nadia Ramer), Liefdeshuwelijk, De Geus, 25 euro