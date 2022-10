De blik op scherp, het hart ontbloot: soulrelevatie Gabriels levert uitmuntend debuut af ★★★★★

In de herfst van vorig jaar hield het Amerikaanse soultrio Gabriels een eucharistieviering in een uitverkochte Brusselse AB Club. Zo voelde het althans aan.“In Brussel snoerde Gabriels’ sacrale melange van Afro-Amerikaanse rituele muziek en schaduwrijk minimalisme ons niet zelden de keel dicht”, zo schreven we toen in trance in dit periodiek. De charismatische, door aartsengelen gezegende frontman Jacob Lusk noemden we prompt “één brok exorcisme met de imposante heupomtrek van een Solomon Burke”. Vijf sterren waren hun deel.

Wie eenzelfde verrukking wil voelen, zoekt op YouTube Gabriels’ liveversie op van ‘Love And Hate In A Different Time’ (bij Jools Holland of op Glastonbury), het liedje waarmee de band twee jaar geleden de underground van Los Angeles ontsteeg.

Ook het eerste luik van het debuutalbum Angels & Queens – deel 2 verschijnt volgend jaar in maart – dwingt menige Heilige Geest in ’t karkas van nietsvermoedende stervelingen. Huiver bij hoe Lusk in de gospelsong ‘If You Only Knew’ in duet gaat met een zelfgecreëerde koorharmonie: een zangtechnisch hoogstandje dat bruut aan de hartsnaren rukt, zeker als u weet dat Lusk er treurt om de dood van zijn petekind, een aan drugs verslaafd meisje. Zijn falset en de onheilspellende strijkers in ‘Taboo’ suggereren een gelijkaardige tragiek maar de song gaat over Lusks toxische relatie met, naar verluidt, “een beroemde hiphopartiest”.

‘The Blind’ jaagt nog meer donderwolken door het zwerk. Gabriels toont zich in de regel meesterlijk schizofreen. Hun zalvende weemoed is een schaamlapje voor de apocalyps, zo lijkt het wel. ‘To The Moon And Back’ doet aan als rhythm & blues uit de sixties maar herbergt een existentiële tristesse die in sync loopt met deze hardvochtige tijden. In Gabriels’ sound pulseren de kopzorgen van nu en van altijd: racisme, seksisme, genderkwesties, mentale weerbaarheid.

Baby

Er barst al wat meer zonlicht door het dikke bladerdek in het titelnummer dat meesterlijk stoeit met de clichés van de funkpop, mede dankzij producer Sounwave, een rechterhand van Kendrick Lamar. Ook ‘Remember Me’ is funky en zéér zwoel – hoor hoe Lusk er “baby” zingt, alsof hij een pufje sigarettenrook tussen z’n lippen laat ontsnappen. Al Green is nooit veraf, Nina Simone evenmin.

Gabriels holt niet zomaar slaafs de Afro-Amerikaanse muziektraditie achterna als een gemakzuchtige retrofiel. De band eert, herinterpreteert en hercontextualiseert, de blik op scherp, het hart ontbloot. Daardoor tilt deze halve plaat de zwarte pop naar ongekende hoogtes. Elton John outte zich al als superfan. Tieneridool Harry Styles nam de band mee op tournee. Wij strooien alweer met vijf sterren. ’t Is nog maar een begin. Wedden?

‘Angels & Queens part 1' is uit op Atlas Artists/Warner