De bevreemdende verrassing van het alledaagse: het fascinerende fotografie-universum van Graciela Iturbide

Het beroemdste beeld van de Mexicaanse fotografe Graciela Iturbide (1942)? Ongetwijfeld Nuestra señora de las iguanas ofwel De dame met de leguanen (1979). Natuurlijk verwelkomt de imposante, forse vrouw de bezoeker van Stichting A in vol ornaat. Op een marktplein in het Mexicaanse Juchitán torste ze doodgemoedereerd levende reptielen op haar kruin, alsof ze een beschermend aureool droeg. De foto straalt kracht, waardigheid en trots uit en is intussen zo iconisch dat de Chicano’s er fier reproducties van op hun altaren deponeren, en er zelfs standbeelden en graffiti van circuleren.

Enigszins een toevalstreffer, gaf Iturbide achteraf toe. Hoe verbouwereerd zou je zelf zijn als zo’n tafereel je tegemoet wandelt? Iturbide nam twaalf foto’s. Maar slechts bij één ervan hieven de leguanen strak hun hoofden op, alsof de vrouw jongleerde met fallische symbolen.

Spectaculair, ja, maar ook typerend voor Iturbides blik, waarin vrouwelijk empowerment vanzelfsprekend is. Gretig zoekt ze ‘de verrassing in het alledaagse’, afkomstig uit haar befaamde reeks Juchitán de las mujeres (1979-’86). Meteen een uitgesproken signaal van haar hechte verbondenheid met inheemse gemeenschappen, die als een rode draad door haar veelvuldig bekroonde oeuvre slingert. Zoals dus bij de vrouwen van de Zapotec-cultuur in Juchitan, in de vallei van Oaxaca, in Zuidoost-Mexico.

'Nuestra señora de las iguanas', Juchitán, México, 1979. Beeld Graciela Iturbide

Zes jaar lang legde ze nauwgezet hun rituelen en tradities vast én hun sterk matriarchale samenleving. Juchitán is dan ook een mythische locatie: cineast Sergei Eisenstein of fotografen als Henri Cartier-Bresson en Tina Modotti (wier werk grote invloed op Iturbide uitoefende) streken er neer. Iturbide zocht er het gezelschap van “sterke, corpulente, gepolitiseerde, geëmancipeerde, prachtige vrouwen”, zo schreef ze. Zichzelf wegcijferend won ze hun vertrouwen om hun dagelijkse leven te betrappen: “Wanneer ik aan het werk ben, vergeet ik dat ik een camera bedien. Het licht en de dood komen, mensen lopen in hun kledij in en uit het beeld, als in een toneelstuk.”

Laatbloeier

Iturbide geldt als een laatbloeier in de fotografie. Opgegroeid in een strikt katholiek, conservatief milieu in Mexico City huwde ze jong én kreeg ze drie kinderen. Ze ontdekte het fotografiemedium pas op haar 27ste – hoewel haar vader amateurfotograaf was. Ooit had ze schrijversambities maar ze vatte filmstudies aan bij de Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Daar traceerde de grote fotograaf Manuel Alvarez Bravo (1902-2002) haar onmiskenbare talent. Hij stelde voor dat ze zijn assistente zou worden, zij noemde hem haar ‘goeroe’. “Meer dan zomaar over fotografie,” zei ze later, “leerde hij me over het leven.”

'Madonna', Ciudad de México, 1980. Beeld Graciela Iturbide

Iturbide begon fanatiek te reizen, binnen en buiten Mexico, van India tot Madagaskar, van Parijs tot Cuba. Haar reeks uit 1979 over de Seri-indianen in de Sonora-woestijn betekende haar doorbraak. Wekenlang deelde ze hun hoogst sobere, bijna immobiele bestaan. Let op het beeld van de vrouw met de magnetofoon in haar hand, banjerend door een onmetelijke ruimte.

Iturbides zwart-witfotografie wordt weleens ‘magisch-realistisch’ genoemd, omdat ze de werkelijkheid droomachtige sequensen toedient. Een term waar ze van gruwt. En noem haar ook geen ‘etnografe’. Eerder ziet ze zichzelf als een explorator, een documentairemaker met foto’s. “Ik denk dat elke fotograaf een onderzoeker is. Fotografie is een voorwendsel om de wereld én het leven te leren kennen. Om jezelf te leren kennen.”

Zeker is dat Iturbides beelden een bijna metafysische band met haar omgeving uitstralen. Maar ze schuwt de harde Mexicaanse realiteit niet, de dood, het verderf of de geslachte dieren. Nog zo’n beklijvend, strak gecomponeerd beeld is de torero-kop op een verhakkelde fiets, waar stierenvechters mee oefenden, uit 1983.

'Pescaditos de Oaxaca', México, 1992 Beeld Graciela Iturbide

Aan het eind van de jaren negentig lijken menselijke figuren voorgoed uit haar foto’s te verdwijnen. Bizarre voorwerpen, relieken, texturen en de natuur nemen de overhand, nét als de abstractie. Erg knap is de reeks over de botanische tuin van Oaxaca uit 1998-’99. Ze was “gefascineerd door het spektakel van het cactusziekenhuis”, toen ze zelf met een depressie kampte. Iturbide is in hoge mate ontroerd door de aandoenlijk ogende, gehavende cactussen en fotografeert ze alsof het sculpturen zijn. Het ontlokte de dichter Fabio Morabito de woorden dat “tuinman zijn een beetje is zoals een therapeut, opvoeder of orthopedist, want alle tuinen zijn een beetje ziek”.

Planten zijn een terugkerend element bij Iturbide. In de ontvangstruimte van Fondation A krijgen we nog een indrukwekkende inkijk (met kleurenfoto’s van Pablo Lopez Luz) in haar huis en atelier, Casa Heliotropo, ontworpen door haar zoon Mauricio Rocha. De oude lemen muur is omkaderd door een modern gebouw, met openingen die uitgepuurd “het spel van licht en schaduw moduleren” en haar plantenweelde etaleren.

Schaduwlijnen is misschien niet de meest overdonderende expo van Fondation A uit de laatste jaren, zoals onlangs wél Regards de femmes. Omdat het even tijd kost om in het vervreemdende, subtiele universum van Iturbide – hier in zo’n 100 foto’s – binnen te treden? Maar wie die aandacht weet op te brengen, ziet zich rijkelijk beloond.

Graciela Iturbide, Schaduwlijnen, Fondation A Stichting, Vorst, tot 22/4, www.fondationastichting.com