De beste series van het moment tonen grote ambities

Terug de burcht in

Negen jaar na de laatste aflevering van de Deense politieke reeks Borgen gaan de lotgevallen van politica Brigitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) verder in Power & Glory, een vervolgreeks waarvoor Netflix zelf mee in het halfrond stapte als coproducent. Waar de drie originele seizoenen zich vooral richtten op de Deense binnenlandse politiek, heeft dit late vervolg geopolitieke en klimatologische dimensies: voormalig premier Nyborg is nu minister van buitenlandse zaken, en na de ontdekking van olie op Groenland krijgt ze te maken met de grootmachten hun getouwtrek om het noordpoolgebied. Ook Birgitte Hjort Sørensen keert terug als journaliste Katrine Fønsmark.

Borgen: Power & Glory, vanaf 2 juni op Netflix.



Supervortzakken

Wat als zij die over superkrachten beschikken niet de lulletjes lampenkatoen uit de Marvel-films waren, maar een bende zelfzuchtige vortzakken die hun populariteit, invloed en macht misbruiken voor hun eigen gewin? Dat is het uitgangspunt van het waanzinnig gewelddadige – en grappige - The Boys, waarvan het derde seizoen zonet is aangevat op Amazon.

The Boys seizoen 3, vanaf 3 juni op Amazon Prime Video.



Een van de smeerlapjes in 'The Boys'. Beeld Amazon

Lijfstijl

In comedyreeks Physical leek Sheila Rubin (Rose Byrne) gedoemd om eeuwig een anonieme huisvrouw te blijven in het San Diego van de eighties. Maar wanneer de aerobicsvideo’s die ze als hobby maakt plots uitgroeien tot een miljoenenbusiness, krijgt ze het lastig om haar verdrongen duistere levensvisie niet mee in haar fitnessinstructies te parkeren.

Physical seizoen 2, vanaf 3 juni op Apple TV+.