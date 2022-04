De beste podcasts die u nu kunt beluisteren

Backstage

Het Nederlandse 3voor12 is een keurmerk voor muziekpodcasts. Na De Machine, een wekelijkse show over ontwikkelingen in de industrie, en Weird Hit Wonder lanceert het muziekplatform nu met Blauwe M&M’s een reeks vol sappige podcastverhalen uit de backstage in samenwerking met 3FM.

En sappig betekent in deze Nederlandse podcast écht juicy. Het verhaal over Mos Def die ‘maar’ drie kwartier te laat op het podium kruipt, is hallucinant. Van dienbladen vol cocaïne tot Nico die total loss in de kleedkamer ligt: het passeert allemaal. En ja, concertorganisatoren fiksen dope als de artiest daarom vraagt.

Blauwe M&M’s, te beluisteren via de verschillende platformen

Bambi

“De meest glamoureuze moord van het decennium”, schreef de Amerikaanse pers toen de bloedmooie Laurie ‘Bambi’ Bembenek de ex-vrouw van haar man vermoordde. Of deed ze dat niet en zat ze jaren onschuldig in de cel? Apple TV+ pakt de zaak weer vast en serveert je het zoveelste true crime-verhaal dat te gek is om te geloven.

Run, Bambi, Run, te beluisteren via de verschillende platformen

Oostakker

Voor de niet-Gentenaar is Oostakker dat ene dorp uit een titel van Hugo Claus, maar er is meer te vertellen. Museum STAM geeft alvast een aanzet met vier verhalen over evenveel opvallende plekken in het dorp, van een bedevaartsoord tot een gedenksteen voor drie plaatselijke kolonialen. De oprechte verbazing van de locals laat deze podcast leven.

Half uurtje Oostakker, te beluisteren via de verschillende platformen