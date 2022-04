De beste platen die u nu kunt beluisteren

Kowlier Grand Cru

September is de eerste soloplaat van Flip Kowlier in bijna een decennium, en dompelt je meteen onder in nostalgie. De geur van versleten schoolbanken, krijt en het zachte parfum van de nazomer kringelt op in zowat elke song.

‘De broere van’ speelt met een slap bass en popfunk zoals Ertebrekers, maar elders schuwt Kowlier de sound van zijn nevenactiviteiten. Eerder grossiert hij in spaarzaamheid, zoals in ‘September’, waarin hij zijn jeugd melancholisch bezingt. In ‘Aan den overkant’ gaat het minzaam over de liefde, terwijl hij op andere momenten in folk delft (‘Tommy’) of zich zelfs waagt aan een slaapliedje (‘Slaapwel’). Een Kowlier-grand cru.

Flip Kowlier, ‘September’, uit bij Petrol Records

Klassieke haarspeldbocht

De voorbije twee jaar stond Sault in deze krant telkens op één in de lijst met beste platen van het jaar. De nieuwe plaat is nu al goed voor de verrassendste muzikale haarspeldbocht van het jaar. Op Air verruilt de band de funk en de soul voor superb gearrangeerde klassieke symfonieën. Air is mindfulness voor getraumatiseerde zielen.

Sault, ‘Air’, uit bij Forever Living Originals

Ierse postpunk

Skinty Fia, de nieuwe plaat van Fontaines D.C., barst van onderhuidse spanning en nostalgische verwijzingen naar de Ierse identiteit. Na hun vorige twee prima platen staan ze met deze derde langspeler nog een trapje hoger. Sonic Youth en The Fall zijn nog steeds de hoekstenen voor Fontaines D.C., maar de groep staat vanaf nu ook perfect op zichzelf.

Fontaines D.C., ‘Skinty Fia’, uit bij PIAS