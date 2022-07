De beste albums van de week met Ben Harper en The Kooks

Beatopia

Toen ‘Coffee’ een hit werd op YouTube en TikTok, knutselde Gen Z spontaan een schrijn voor Beabadoobee. Met haar internationaal geprezen debuut Fake It Flowers maakte Beatrice Laus dan ook behoorlijk wat indruk. Opvolger Beatopia is iets minder veelkleurig, maar biedt een snelcursus indiepop voor wie de jaren negentig wil herbeleven. Daarbij keert Laus terug naar haar eigen jeugd. Na een verhuis van de Filipijnen naar Londen, richtte Laus als zevenjarig kindje een denkbeeldig land op: Beatopia. In die verzonnen belevingswereld scheuren de gitaren nu eens als Dinosaur Jr., dan weer treurt ze als Elliott Smith, loop je met je hoofd in dreampopwolken, of zwelg je in teen angst.

Beabadoobee, Beatopia, uit bij Dirty Hit

Hypnotiserend

Ben Harpers vorige solowerk dateert alweer van 2011. Minder ambitieus is hij er niet op geworden. Met Bloodline Maintenance hoopt hij zijn eigen Mule Variations te maken, het meesterwerkje waarmee Tom Waits zichzelf ooit opnieuw uitvond. Zo’n vaart loopt het nét niet. Maar Harper hypnotiseert wel met ongebruikelijke ritmes, schemerblues en opzwepende soul over racisme, sterfelijkheid en sociale onrust.

Ben Harper, Bloodline Maintenance, uit bij PIAS

Wedergeboorte

Artiesten op de dool zoeken al eens hun toevlucht tot Berlijn: een vrijhaven waarin kunst gevoed wordt. Dat is niet anders voor The Kooks, waarop Luke Pritchard zijn ontzetting over de Brexit verdringt met lichte elektronica, liefdesliedjes voor zijn vrouw en ongeboren kind, en zijn fascinatie voor scifi-romans. Een charmante wedergeboorte voor de Britse groep.

The Kooks, 10 Tracks To Echo In The Dark, uit bij Lonely Cat