De banjovirtuoos die zijn extreemrechts nest verliet om elke windstreek te verkennen: ‘Na dat ongeluk dacht ik: niets kan mij nog gebeuren’

Karl Eriksson was amper 15 toen hij de wijde wereld introk. Een jaar later bleek de Wandersucht zo groot dat de banjovirtuoos de volgende halve eeuw in elke windstreek zou doorbrengen. Ver weg van het extreemrechtse nest waaruit hij was voortgekomen. De documentaire Eriksson schijnt nu een licht over zijn fascinerende leven.

“Spreken we af in de Muze?” stelt Karl Eriksson (66) voor. “Ik ken Antwerpen eigenlijk niet zo goed.” Wanneer de hele wereld je achtertuin wordt, staat je thuisstad je allicht minder bekend voor. Maar er is evengoed een andere reden waarom we afspreken in het jazzcafé. De Muze is waar alles begon voor Eriksson. In de bruine kroeg waar Ferre Grignard (bekend van de bluesclassic ‘Ring Ring’) stamgast was, glipte de piepjonge Karl wel vaker stiekem binnen. Hij was nog geen zestien jaar oud, maar de vrijheid en de liefde voor muziek die hij voelde in het nu iconische jazzcafé, zouden mee zijn jonge jaren bepalen.

Zondag ging Eriksson in première, een documentairefilm van regisseur Johan Van Schaeren. Daarin laat hij een licht schijnen over het leven van de Antwerpse wereldreiziger en banjospeler, die tot ver buiten de landgrenzen bekend werd met The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band. Minder bekend is het verhaal van zijn jeugd. Karl is de zoon van Bert Eriksson, autoritaire pater familias, cafébaas van een extreemrechts drinkhol, en voorman van de VMO: de militaristische knokploeg van het Vlaamse-nationalisme.

Fles door de ruit

Een dag later zitten we toevallig vlak bij het raam waar veertig jaar geleden een fles door het raam vloog, toen Karl daar samen met een vriendin een glas dronk. “Voor het café stroomde volk toe dat begon te scanderen: ‘Linkse ratten, rolt uw matten!’ Dat waren de vaste klanten van Vlaams-nationalistische cafés, die al eens graag amok kwamen maken. De agressie hing in de lucht. Ik keek naar buiten en zag een hoop mensen die ik kende. Het was hetzelfde cliënteel dat ook in de Odal, het café van mijn vader, kwam. Tussen dat volk zag ik plots ook mijn broer staan. Ik probeerde de massa te sussen en vroeg wat het probleem precies was. Op dat ogenblik vloog een fles rakelings over mijn schouder, dwars door de ruit in het café. Op zo’n moment wordt gevaar tastbaar: dan voel je waar zo’n opgefokte bende, niet voor rede vatbaar, nog allemaal toe in staat zou kunnen zijn. Met de polarisering die steeds groter wordt, zijn dat soort toestanden weer niet veraf.”

Maar ook aan linkse kant is het gras niet noodzakelijk groener, verzucht hij. Net zoveel agressie bespeurde hij in de punkscene, waar hij in de tweede helft van de jaren 70 deel van uitmaakte. Karl speelde er samen met acteur Gene Bervoets bij De Plastic Bags, een drammerige punkband die in het Antwerps dialect van jetje geeft. “Het was regelmatig ambras met de fans van The Kids”, herinnert hij zich. “Maar dat had eigenlijk niks met de punkesprit of muziek te maken. Die mensen zopen Duvels en wilden gewoon op de vuist gaan met elkaar.”

Carnavalstranen

Meer liefde voelde hij in New Orleans. Daar raakte hij per stom toeval verzeild als tiener, vers afgestudeerd als matroos aan de Zeevaartschool in Oostende. Op dat moment kreunde The Big Easy onder de pikante escapades van Mardi Gras. Laissez rouler les bon temps. “Ik raak niet snel in vervoering”, vertelt hij. “Maar als ik carnaval zie, krijg ik de tranen in mijn ogen.” Een jaar later had hij een groot deel van de wereld gezien. Het was een ervaring die hem zo tekende dat hij besloot om voortaan een groot deel van zijn leven al reizend door te brengen.

Eriksson speelde in de jaren 70 samen met Gene Bervoets in de drammerige punkband De Plastic Bags. Beeld RV

Toch zegt hij vandaag: “Ik kan me niet voorstellen dat er één plaats is op de wereld, waarvan ik zou kunnen zeggen: dit is mijn huis, hier voel ik me thuis.” In de docu wordt de vrije ziel Karl geromantiseerd, maar zelf zien we eerder een man die zijn leven lang een woekerende onrust probeert in te tomen. “Ik geloof ook eerder dat het een grote rusteloosheid is die mijn leven bepaalde, dan de gedachte aan vrijheid. In mijn jeugd kon de school me al niet binnen de poorten en muren houden. Ik was geen lastig of stout kind, maar een onrustig manneke. Ik paste niet in het strakke korset van het college. Dat was een gevangenis voor mij. Letterlijk. Ik liep niet graag braaf in het gareel. Je kan je dus wel voorstellen hoe gruwelijk ik het vond toen ik als kind van mijn vader in het VNJ moest.” Een Vlaams-nationalistische jeugdbeweging die geschoeid was op militarisme en het kweken van lieden als Bert Eriksson, die in de Hitlerjugend was klaargestoomd. Of Karls broer: een gepensioneerde paracommando die het gedachtegoed van zijn vader méér genegen bleek. “Ik probeerde me altijd te verstoppen in het VNJ, en ik werd er ook gepest: een kudde voelt het meteen wanneer iemand er niet in past. Sindsdien vind ik groepjes van meer dan drie algauw verdacht.” (lacht)

Verward met terroristen

Terwijl zijn vader boven Duitse marsliederen speelde in de Odal, zat de jonge Karl beneden in de kelder wierook te branden, en met zijn hippievrienden muziek te maken. Zoveel peace and love zag vader met lede ogen aan. Als het beneden te gezellig werd, zette hij al eens de elektriciteit uit, en na een zoveelste hoogoplopende ruzie met zijn zoon plaatste hij een slot op de kelderdeur. Voor Karl was de maat vol, en hij sloeg de deur van het ouderlijke huis achter zich dicht. De zeevaartschool zou de opmaat vormen van een kleurrijker leven vol reizen. Hij monsterde aan op een schip dat richting Jamaica voer. Liftend ontmoette Eriksson Nicaraguaanse rebellen die dictator Somoza hadden verslagen, sprak met een voormalige oostfronter in Peru en kwam en overnachtte al eens bij bendeleden die de straten afschuimden in Lima. In Paramaribo werd hij verward met terroristen die net een aanslag hebben gepleegd. Eriksson is zo’n bodemloos vat van anekdotes, dat ze zelfs niet beschreven kunnen worden in de de bijna twee uur durende docu. Angst voelde hij zelden tot nooit in die wilde jaren. “In de seventies ben ik bijna omgekomen in een zwaar ongeluk, waarbij twee auto’s in brand zijn gevlogen. Ternauwernood ben ik toen aan de dood ontsnapt. Nadien dacht ik: niets kan mij nog gebeuren.”

Karl is de zoon van Bert Eriksson, die een extreemrechts café uitbaatte en voorman was van de VMO: de militaristische knokploeg van het Vlaamse-nationalisme. Beeld RV

“We leven alle dagen, en elke dag valt er wel iets te beleven”, gelooft hij ook. Dat maakte zijn levenskeuzes soms wat egoïstisch, geeft Eriksson grif toe. Op zijn zeventien werd hij per ongeluk vader, maar hij was nog te jong om zich te binden aan huisje, boompje en beestje. “Liever een interessante vader die de wereld kent, dan een saaie vent in de zetel”, schokschoudert hij vandaag. “Eva en Björn hebben wel geleden onder een afwezige vader. Dat hebben ze me indertijd vaak ingepeperd, vooral Björn. Toen ik in Kreta woonde, is mijn relatie met hem gelukkig wel wat beter geworden. Eigenlijk verschillen Eva en Björn op sommige vlakken niet zoveel van mij: ze waren amper veertien en vijftien toen ze mij op eigen houtje zijn gaan opzoeken in Griekenland. (lacht) Dankzij muziek kon ik een betere band smeden met Björn. Ik heb hem de liefde bijgebracht voor bluegrass. Samen hebben we in verschillende groepjes gespeeld, getoerd en succes gekend. Met mijn dochter Eva ga ik binnenkort ook nog een nieuw orkestje oprichten. We willen bluegrass brengen met een blazerssectie.”

“Eva vond het spijtig dat de andere drie van mijn zes kinderen onzichtbaar bleven in de film. Terecht, maar goed: er bestaat weinig beeldmateriaal van hen. Dat kan ik Johan niet kwalijk nemen.” Het verhaal van Eriksson gaat bovendien eerder over de heikele vader-zoonrelatie van Bert en Karl Eriksson, vinden we. “Dat klopt eigenlijk wel. Johan zag heel wat parallellen en interessante verschillen tussen zijn en mijn leven. Ik denk dat hij op die manier ook zijn eigen verhaal probeerde te vertellen.” Ook Antwerpse schrijver Bart Plouvier – de vader van de regisseur – ontvlood het ouderlijke nest na dat ene conflict te veel, trok de wijde wereld in en bleek een voorliefde voor de banjo te hebben.

Karl Eriksson tijdens zijn jeugdjaren. Beeld RV

Regeltjes en wetten

Vandaag woont Eriksson goeddeels in Nepal, maar wanneer de winter er te bar wordt, keert hij terug naar India. En in de zomer al eens naar ons land. “Nu ben ik vroeger dan gewoonlijk teruggekomen, omdat mijn pensioen niet in orde was. Anders had ik zelfs de première van de film gemist. (lacht) De onvrijheid in dit land, de regeltjes, de wetten, en de agressiviteit storen me enorm. Ik woon niettemin ook al zo’n tien jaar in Oostende, met zicht op zee. En ik heb nog een pied-à-terre in Antwerpen bij mijn vriendin Iris (Van Straten, zangeres en bekend van ‘De Familie Backeljau’; GVA). Indertijd gaven ze ons een week, omdat we de absolute tegenpolen waren. (monkelend) We zijn nu zo’n twintig jaar samen, zelfs al valt ons liefdesleven samen te vatten in een boektitel: oorlog en vrede. Misschien is het net die eeuwig pulserende beweging van twee tegengestelden die ons zo krachtig maakt en bij elkaar houdt. Ze is ook van levensbelang geweest toen ik er alleen kwam voor te staan bij de geboorte van mijn jongste zoon Raven. Het is een geluk dat Iris net zoals ik haar hart verpand heeft aan Nepal. Heimwee lokt me af en toe nog richting België. Maar eenmaal hier merk ik toch telkens opnieuw dat ik zo snel mogelijk weer wég wil.”

De documentaire Eriksson is vanaf 8 maart nog enkele keren te zien in De Studio. Info en tickets: destudio.com