De B-kantjes, demo’s en zeldzaamheden van PJ Harvey: schatten uit de schaduwgeschiedenis ★★★★☆

Fans moesten engelengeduld opbrengen. Maar eindelijk ruimt PJ Harvey de zolder. Makkelijk maakte ze het haar spionkop niet. Indertijd moest je al gauw toevlucht zoeken tot schimmige sites om eens een extraatje van een limited edition of een zeldzame B-kant te bemachtigen. Zonde, want deze mooie weeskindjes uit de schaduwgeschiedenis van de Britse muzikante blijken vaak genoeg te kunnen wedijveren met haar bekende werk.

De laatste studioplaat van PJ Harvey dateert alweer van 2016, en wie nieuw werk belieft moet nog een half jaar wachten. Maar met deze heropwaardering van het verleden houdt ze u zonder twijfel even zoet. Net geen zestig songs staan op deze verzamelaar: veertien songs zagen nooit eerder het daglicht, de andere liedjes gunde ze meestal ook niet veel zon in de ogen. Af en toe komt de muziek weelderig gearrangeerd voor de dag. Maar zelfs de ruwste diamanten blinken zonder enig slijpwerk. Deze blauwdrukjes tonen zich nooit grijze muizen.

Net zo sterk is de schetsmatige titelsong van Uh Huh Her uit 2002, die voornoemde plaat niet eens haalde. Om nog te zwijgen over een huiveringwekkend mooie versie van Nick Cave’s ‘Red Right Hand’ voor de Netflix-serie Peaky Blinders. En anders wordt u wel omvergekegeld door de prachtige ode aan Jeff Buckley in ‘Memphis’: “Oh, what a way to go/ I know that you’re smiling”, smoort ze een snik. Elders lonkt de dood ook opzichtig in ‘The Nightingale’: een juweeltje zo uitzonderlijk en hartverscheurend dat je geen idee hebt waarom die ooit zomaar als bonussong werd weggezet.

Het theatrale opstootje ‘Maniac’ is dan weer duidelijke voorouder van haar 90s-hit ‘Down by the Water’. Net als de sinistere wiegeliedwijze waarop ze u a capella uitgeleide doet tijdens ‘Man-Size’: kippenvel kruipt waar het niet gaan kan. Een enkele keer krijg je het gevoel overschotjes geserveerd te worden: ‘The Phone Song’ vermoeit al na amper één beluistering. Maar verder geldt: zelfs Polly Jean Harveys meest verwaaide zwerfvuil blijft nog steeds uw en mijn schat.

B-Sides, Demos & Rarities is verschenen bij Island / Universal