De Antwerpse Zjos en haar man leven back to basics tussen de druiven in Chili

Zjos uit Antwerpen en haar man, de Chileense Leonardo, maken natuurwijn aan de kust in Chili. Wonen doen ze zonder luxe, in een huisje naast hun bodega met zicht op de oceaan. Fotografe Sanne De Wilde bracht hun leven en werk in beeld.

Hoe liefde tot wijn kan leiden. De Chileense Leonardo Erazo Lynch (44) en de Antwerpse Zjos Vlaminck (34) leerden elkaar kennen toen ze allebei in Zuid-Afrika studeerden. Samen begonnen ze in 2017 een wijnmakerij in Cobquecura, Chili. Fotografe Sanne De Wilde, een jeugdvriendin van Zjos, ging er twee weken logeren en maakte tijdens haar verblijf een warme fotoreeks: “Ik ben voor mijn werk heel vaak weg van huis. Heel anders dan Zjos en Leonardo, die ook heel hard werken maar daarnaast toch vaak samen zijn. Doordat ze continu werken en leven op die ene plek, werd die berg een soort microkosmos. Een groot contrast met mijn eigen leven. Ik vind het ongelofelijk dat zij elke dag mogen doorbrengen op een plek als deze.”

Inderdaad: een berg onder een heldere sterrenhemel, omringd door adembenemende landschappen, dat is de thuisbasis van Los Viñateros Bravos. Leonardo en Zjos wonen met hun drie kinderen, honden, kippen en een paard naast hun bodega van oude zinkplaten en gerecycleerde ramen. Hun werkgebied reikt tot de Itatavallei, een uurtje het binnenland in. Daar werden al in de 16de eeuw druiven­ranken aangeplant door de Spaanse veroveraars.

Leonardo en Zjos met hun drie kinderen, Emilia (7), Esteban (bijna 3) en baby Matis. Beeld Sanne De Wilde

De magie van de regio zit verscholen in de granieten gronden, een 200 miljoen jaar oude voedings­bodem. De regio werd lange tijd verwaarloosd, handgeplukte druiven werden goedkoop opgekocht en belandden in grote wijnfabrieken in het noorden van het land. Door die concurrentie werd het voor lokale wijnboeren onmogelijk om te overleven. Leonardo en Zjos geven hen nieuwe moed en bieden een eerlijke prijs. Ze promoten de authentieke biologische wijnbouw en de praktijk van dry-farming, waarbij regenwater heel efficiënt ingezet wordt.

Handen uit de mouwen

De meeste wijn komt terecht in de Verenigde Staten, waar verschillende wijnen uit Itata werden getipt door The New York Times. De export naar België neemt Zjos voor haar rekening samen met Helen, die ieder jaar mee komt oogsten: elk jaar gaat er één pallet wijn richting thuisland.

Dit jaar werd 90.000 ton druiven handmatig geplet, goed voor 60.000 liter wijn. Een verwaarloosbaar getal voor de Chileense wijnindustrie, maar veelbetekenend voor een traditionele familie­bodega. Schenken, bottelen, labelen, verpakken: er komt enkel handwerk aan te pas. Het koppel heeft maar twee vaste medewerkers in dienst. Tijdens de oogstmaanden maart en april schieten vier extra paar handen te hulp, vaak buitenlanders die over wijnbouw willen leren.

De wijnmakerij werkt op zonne-energie en is zodanig ontworpen dat voor veel van het werk, zoals bottelen, de zwaartekracht wordt ingezet waardoor geen elektriciteit nodig is. Tussen de wijngaarden worden andere gewassen geplant om meer biodiversiteit te creëren en de grond gezond te houden. “De kinderen vinden het fantastisch hier”, zegt Zjos. “Ze brengen veel tijd in de buitenlucht door en helpen mee in de bodega. Ze weten al heel veel en kunnen bezoekers makkelijk wegwijs maken.”

Het is echter niet één en al idylle, zeker de extreme regenval baart het gezin zorgen. Soms zitten ze vast op de berg omdat het te modderig is om veilig beneden te raken. Dan kunnen ze wel een tijdje overleven dankzij hun moestuin, maar als de vrachtwagens de weg niet op kunnen, valt de export stil. Zjos: “Er wordt een collectieve inspanning geleverd om de weg te onderhouden, maar de weersomstandigheden zijn niet te onderschatten. We ondervinden de gevolgen van de klimaatsverandering. In de zomer is het tegenwoordig veel droger, in de herfst regent het ineens veel meer. De bodega is ontworpen om regenwater op te vangen, maar als het blijft regenen, overstroomt ze.”

Interesse in de wijn van Los Viñateros Bravos? Volg hen op Instagram of mail zjos.bravos@gmail.com