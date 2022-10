‘De allerslimste mens’: het wordt een wel heel erg lange zit

Voor de eerste keer in jaren volg ik nog eens een heel seizoen van De slimste mens. Omdat het een ‘allerslimste’-jaar betreft met dus extra straffe kandidaten, en omdat het qua beleving toch best wel dicht aanleunt bij een warm bad, nu je dat laatste intussen als een extreme luxe hoort te beschouwen. De slimste mens is de televisievariant der rustige vastheid: niks verandert, zelfs niet de flauwe, op het programma alluderende reclamespotjes genre ‘De slimste keuze? Aldi’.

De jury fluctueert wel. Telkens twee namen mogen opdraven uit een poule van meer dan twintig bankzitters. Hoe fris en vaak grappig dat vaak ook is, het valt me op dat veel juryleden een uitvergrote versie van zichzelf worden. Alsof ze hun limonade opnieuw tot siroop lieten inkoken op vriendelijk verzoek van Play 4. Bijvoorbeeld: Pedro Elias wordt wel heel erg hypochonder, James Cooke doet heel erg gay, Stefaan Degand kwaad en roeperig, Rik Verheye West-Vlaams.

Het worden zo haast typetjes, poppetjes uit The Muppet Show, terwijl dat helemaal niet hoeft, gezien het talent dat ze sowieso toch hebben. Een tikje meer ingetogen en natuurlijk (of misschien is real een beter woord?) is toch ook wel oké? Die voortdurende drang om te willen binnenkoppen, vind ik net zo vaak vermoeiend als écht grappig.

Nu comedian Bart Cannaerts er al een tijdje uit ligt (en daar is al meer dan genoeg over geschreven), supporter ik voor Danira Boukhriss Terkessidis − wat een klasse, wat een brains en wat een naturel. Het gemak waarmee zij de vloer aanveegt met haar tegenstanders doet vermoeden dat haar intelligentie nog van een andere orde is dan wat deze quiz vereist. Misschien kan VRT haar toch nog eens een grote tafel en wat praatgasten cadeau doen?

Maar waar ik het eigenlijk vooral over wilde hebben, is dit: je hebt als kijker best wel wat dedication nodig om De slimste mens trouw te volgen. Vier avonden per week begin ik, samen met nog zo’n 700.000 andere kijkers, aan een toch wel heel lange zit. Ik hou van frietjes, maar daarom ga ik toch ook niet elke weekavond in de rij staan bij De Gouden Saté? Tegen de totaal overbodige vraag ‘En wie denkt de jury dat er gaat winnen?’ ben ik doorgaans zo ongeduldig dat de fastforwardknop lonkt. Zelfs tijdens die geweldige aflevering, vorige week, met jurylid Jeroom, die de sniperaanpak (dodelijk en meteen raak) hanteert, in plaats van het mitraillettevuur waar ik het eerder al over had.

Na een paar weken sluipt er bij mij toch wel wat verveling in. Daarom vind ik dat ik, puur voor mijn hondstrouwe kijkgedrag, ook wel een oorkonde verdien.

De allerslimste mens ter wereld, maandag t.e.m. donderdag om 21 uur op Play 4 en via goplay.be