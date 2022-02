De alien in muzikant-kunstenaar Jan Verstraeten: ‘Ik wil niet eindigen als een kluizenaar’

Jan Verstraeten voelt zich vaak de alien in de kamer, vertelt hij. ‘Maar wanneer ik songs schrijf of schilder, ben ik de koning te rijk.’ Met Violent Disco brengt de songwriter zijn eerste soulvolle langspeler uit.

Hij zal het nooit met zoveel woorden zeggen, maar Jan Verstraeten is bevrijd. Hij hoeft niet langer te verantwoorden dat wat hij creëert, bestaansrecht heeft. Sinds de zanger-kunstenaar in 2019, vrijwel uit het niets, het minialbum Cheap Dreams uitbracht, weet de wereld hoe een gezamenlijke Disney-soundtrack van Steve Reich en Patrick Watson zou klinken.

Met Cheap Dreams waagde hij zich aan filmische popmuziek, waar hij voordien vooral thuis was in de punkwereld. Thuis is allicht een foutieve woordkeuze. Verstraeten is een artistieke nomade. Hij maakt muziek, waarvoor hij alle platenhoezen tekent en schildert. Hij tatoeëert eigenhandig zijn fans en ontwerpt de podiumoutfits voor zijn band. De videoclips bij zijn singles regisseert en animeert hij zelf.

Al zijn talenten

Dankzij de projecten onder zijn eigennaam kunnen al zijn talenten tot uiting komen. “Ik ben opengebloeid”, beaamt hij. “Ik had ineens mijn plek gevonden in het leven. Het werd ook mijn omgeving duidelijk dat wat ik deed wel degelijk zin had. Niemand zei na Cheap Dreams dat ik ‘een gewone job’ moest zoeken. Niemand vroeg nog of het niet tijd was om eens geld te verdienen. Sindsdien laat iedereen mij met rust en dat is heel aangenaam.”

Hij moet zich niet langer verantwoorden voor zijn exploten – tegenover zichzelf noch anderen. Wanneer Jan Verstraeten thuiskomt met speelgoed omdat dat interessante instrumenten blijken, wordt dat niet langer onthaald door een frons maar nieuwsgierigheid. Het buikgevoel levert vaak de mooiste dingen op. Verstraeten heeft geleerd dat het instinct een betrouwbare gids is.

“In 2019 leerde ik Murielle (Scherre, ontwerpster en Verstraetens verloofde, ELV) kennen. Plots had ik iemand aan mijn zijde die mijn zotte ideeën niet weglachte maar er net een schep bovenop deed. Ik voel mij vaak de alien in de kamer, maar dankzij haar steeds minder. Ik kan meer mezelf zijn, en al zeker wanneer ik songs schrijf of schilder. Dan ben ik de koning te rijk.”

Beeld Illias Teirlinck

Nina Simone

Op het nieuwe Violent Disco – zijn eerste langspeler – belanden muziek, beeldende kunst en film opnieuw in een ménage à trois. Jan Verstraeten neemt echter afstand van de Disney-sfeer en eindigt ergens tussen Nina Simone en Charles Bradley. De albumtitel verwijst naar silent disco, waarbij je uitgaat met een hoofdtelefoon, “wat haaks staat op hoe een feest hoort te zijn: losbandig”, vertelt hij.

Hij maakte Violent Disco in volle pandemie, als reactie op hoe de nachtraaf in de mens het moest afleggen tegen de huismus. Het is een plaat waarop soul, funk, filmmuziek, housepop en treursongs naast elkaar leven. Je kan erop dansen en even later in een melancholische bui belanden. “Ik zie de plaat als een film: de openingsscène is bombastisch, als een agressieve schietpartij, waarna je constant zweeft tussen groots en klein.”

“Ik heb niet echt nagedacht over hoe deze plaat moest klinken”, gaat Verstraeten verder. “Muziek is mijn speeltuin en dat moet zo blijven. Als ik mezelf zou verplichten bewust radiovriendelijke muziek te maken, is de pret eraf.” De soul op Violent Disco komt van de vele maffiafilms die hij verslond tijdens de lockdowns. Hij ging ook door een Nina Simone-fase. En dan wilde hij Moby achterna. Je moet als luisteraar moeite doen géén Moby te horen in de titeltrack.

Walk On Water

Ook Charles Bradley was een invloed, net als het grootse geluid van bigbands. “En ‘Walk On Water’ van Milk Inc. deed mij inzien dat een goede poptekst niet intellectueel maar gewoon simpel moet zijn”, grinnikt hij. De impulsen in Verstraetens hoofd zijn moeilijk te temmen. Tot hij begint te componeren. “Dan ben ik gefocust om het best mogelijke te maken. Dat is mijn redding.”

Violent Disco is geen coronaplaat, benadrukt Jan Verstraeten, hoewel ook hij de gevolgen van de pandemie voelde. “Ik ben altijd een loner geweest, ik heb nooit anders gekend dan quarantaine”, lacht de artiest die tussen Oostende en Desteldonk pendelt. “Tijdens de eerste lockdown ben ik bij Murielle en haar dochter ingetrokken. Plots was ik non-stop met andere mensen samen, terwijl ik niet aan mijn muziek kan werken wanneer er anderen in de buurt zijn.”

Uiteindelijk vond hij een leegstaand vakantiehuis aan zee, “recht tegenover mijn appartement”. En na sluitingsuur trok hij geregeld naar de ruimte boven zijn verloofdes lingeriewinkel. “Sommige nummers zijn geschreven in de auto, toen ik aan het wachten was tot alle werknemers naar huis waren. Ik kan overal schrijven, maar ik moet wel alleen zijn.”

Bij het creëren duldt Jan Verstraeten geen pottenkijkers, maar straks moet hij zijn eerste langspeler live spelen, onder meer in de AB. “Ik heb altijd veel last van zenuwen voor optredens. Ik ben erg gevoelig voor prikkels, wat mij soms zelfs belet naar de winkel te gaan. Het gebeurt weleens dat ik een volledige week op mezelf doorbreng. Van nature ben ik iemand die graag en veel alleen is.”

“Maar als ik niet wil eindigen als een kluizenaar, moet ik dit wel doen, hoe stresserend het soms ook is. Het is positief dat ik opnieuw tussen de mensen zal moéten komen. Dat gaat mij deugd doen. Alle angst buiten beschouwing genomen, kijk ik er ook wel gewoon naar uit om alles te mogen geven op een podium. Als was ik een schlagerzanger.”

Violent Disco verschijnt op 4/2 via Unday Records.