De acteerprestaties doen de mankementen aan het scenario van ‘Queenpins’ vergeten ★★★☆☆

Bijdehand en garant voor enkele flinke lachsalvo’s: misdaadkomedie Queenpins is zeven kwartier lang entertainend en een bioscoopkaartje waard. Zelfs zonder korting.

Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd: dat hoef je Connie Kaminski (Kristen Bell) niet uit te leggen. Als een hamster in overdrive sprokkelt ze kortingbonnen. Links een dollar minder, rechts 75 cent besparen en voor je het weet, zakt de supermarktrekening voor een overvolle winkelkar van 138,55 dollar naar 16,45. Kaminksi is een voormalige Olympische kampioen snelwandelen die na haar sportcarrière in een zwart gat is gevallen. Ze wilde graag een kind, maar vier peperdure vruchtbaarheidsbehandelingen hebben haar en heur echtgenoot met schulden achtergelaten. De laatste behandeling is aangeslagen, maar de baby is overleden. Kaminski compenseert het verlies met een jacht op kortingbonnen en het opslaan – in de voormalige kinderkamer! – van producten die ze niet meteen nodig heeft maar die ooit nog van pas kunnen komen.

Tot ze op een dag meer wil. Met haar buurvrouw en beste vriendin JoJo Johnson (Kirby Howell-Baptiste), een vlogster annex zakenvrouw met zo weinig succes dat ze weer bij haar moeder is ingetrokken, bedenkt Kaminiski een plan om bedrijven die kwistig kortingsbonnen uitdelen op te lichten. “Als een moderne Robin Hood”, maken ze zichzelf wijs. Dat valt te betwisten, want ze houden er zelf ook een flinke stuiver aan over.

Het doorbreken van de vierde wand zorgt voor een handvol mieterse momenten in Queenpins. Al houdt vooral de chemie tussen Kristen Bell (Veronica Mars, The Good Place) en Kirby Howell-Baptiste (Killing Eve) deze misdaadkomedie op het goede spoor. Daarenboven worden de twee dames op de hielen gezeten door een al even geslaagd mannelijk duo: Vince Vaughn (met het klimmen van de jaren zijn de irritante tics uit zijn spel verdwenen) en Paul Walter Hauser, die het titelpersonage van de Eastwood-film Richard Jewell vertolkte. Het kwartet doet met ad remme acteerprestaties de mankementen aan het soms wel erg bochtige en niet altijd even geloofwaardige scenario vergeten.

Queenpins is geen Catch Me if You Can, maar gevatter en boeiender dan de J.Lo-draak Hustlers. Al blijf ik wel met één prangende vraag achter: worden er nog Amerikaanse komedies gemaakt zonder kots- en kakhumor?

Queenpins speelt vanaf 8 september in de bioscoop.