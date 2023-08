‘De 5 rijken’ is ‘Game of Thrones’ met dieren. ‘Ik was gefascineerd door al die politieke kronkelige strategieën, samenzweringen en moorden’

Dankzij de vele politieke intriges slaagt de populaire fantasyreeks De 5 rijken erin een groot publiek aan zich te binden. Welkom in de matriarchale wereld van Angleon, van waaruit de katachtigen de plak zwaaien. Hoofdscenarist David Chauvel: ‘Dat we ook niet-striplezers bereiken is flatterend.’

Het gaat het koninkrijk Angleon niet bepaald voor de wind. Sinds de dood van leeuwenkoning Cyrus probeert zowat elke erfgenaam de troon in te nemen, met bloedvergieten, complotten of politiek opportunisme tot gevolg. Het is dan ook nu of nooit voor het rijk van de katachtigen. Hun macht taant en dat besef heerst al langer op de continenten van de herbivoren, aapachtigen, reptielen en beren, waarover Angleon heerst….

Toegegeven, dat klinkt origineel noch spectaculair, maar deze antropomorfe avonturenreeks ontpopt zich al snel tot een geraffineerd politiek steekspel waar macht en intriges de plak zwaaien en aangeklede zoogdieren en reptielen staan voor dat andere zootje ongeregeld: de mens. Het is uitzonderlijk dat zo’n ogenschijnlijk populaire reeks ook een niet-strippubliek voor zich wint, maar alvast Frankrijk, Spanje, Duitsland, Kroatië en België smullen ervan.

Dat de reeks zijn mosterd haalt bij Games of Thrones, ontkent hoofdscenarist David Chauvel (53) niet. “Al was het lang niet de enige inspiratiebron. Het is waarschijnlijker dat de reeks het resultaat was van alles wat we ooit zagen en lazen, met daarbovenop wat volgde uit onze brainstormsessies.”

Maar herkennen we ook de senaatstwisten en politiek intriges uit die andere bekende HBO-reeks niet? Chauvel knikt. “Ik keek naar Rome, dus het moet haast een invloed hebben gehad. Zelf situeren we De 5 rijken in de middeleeuwen, de Grieks-Romeinse oudheid kwam nooit ter sprake.” De Fransman verwijst wel naar Les rois maudits, een literair werk in zeven delen dat werd gepubliceerd tussen 1955 en 1977 en de rivaliteit voor de troonopvolging van Frankrijk tussen 1314 tot 1356 onder de loep neemt. In 1972 en 2005 verscheen het als een tv-reeks. Opvallend: ook George R.R. Martin noemde het zijn belangrijkste inspiratiebron voor zijn Game of Thrones. Chauvel: “Ik zag het toen ik jong was. Tweemaal. Het had een sterke impact op mij. Ik was gefascineerd door al die politieke kronkelige strategieën, samenzweringen en moorden. Mensen doen alles voor macht.”

Zeven auteurs

Op elke albumcover prijkt de naam LewelYn, een pseudoniem dat staat voor drie scenaristen: Patrick Wong, Andorrys en Chauvel. Die laatste schrijft het succes van de reeks toe aan de inbreng van “drie totaal verschillende scenaristen met elk hun eigen ideeën”. Maar het zoeken naar eenheid bleek “een lang en pijnlijk pad”, klinkt het. “Eerst schreeuwden we tegen elkaar en discussies - vooral rond maatschappelijke en filosofische verhaallijnen - mondden uit in ruzies.”

Voor wie het werk van de scenaristen kent, is dat bijna evident. Zo volgen Chauvel en Wong de binnen- en buitenlandse politiek op de voet en publiceerde Chauvel politiek-maatschappelijk strips als Paroles sans papier en Res Publica - over de gele hesjes. Scenariste Andoryss zweert dan weer bij fantasy.

“Het heeft er ergens aan het begin van het schrijfproces toe geleid dat ze het bijna opgaf. Ze dacht dat ze getekend had voor avontuurlijke fantasy, terwijl wij een duister, bloederig, politiek verhaal aan het opbouwen waren. Dat leest ze niet graag, laat staan dat ze er over wil schrijven. Ze bleef uiteindelijk, maar enkel omdat ik haar kon verzekeren dat de toon heel anders zou zijn in de andere cycli. Ondanks die moeilijke eerste horde kan ik echter niet anders dan concluderen dat dat de inhoud van de boeken, de achtergrond van het universum en de psychologie van onze karakters verrijkte.”

Beeld RV

Dat er überhaupt drie scenaristen aan dit epos werken, ligt aan het uitgeeftempo: drie albums per jaar, goed voor een totaal van dertig albums in zo’n vijftien jaar tijd. Ongezien in de stripscene en een fikse klus voor de enige tekenaar van dienst: Jérôme Lereculey. Al wordt die bijgestaan door een inkter, inkleurder en een artistiek leider, die ook de personageontwikkeling op zich neemt.

Dat alles omdat Chauvel elke cyclus wou gelijkstellen aan een tv-serie, want “als Amerikaanse tv-reeksen zo goed zijn, komt dat omdat er veel in schrijven wordt geïnvesteerd”.

En dus moest ook elk album een pageturner worden. “Inclusief cliffhangers en onverwachte gebeurtenissen. Elk hoofdpersonage kan ook zomaar sterven. En we kozen voor een matriarchaal universum of meden op zijn minst de klassieke man/hetero-wereld.”

Niet-striplezers

Misschien is die aanpak wel de reden waarom het een van de weinige fantasyreeksen werd die ook wordt gelezen door niet-striplezers en alle leeftijdsgroepen beroert. “We hoorden dat zelfs veel tienjarigen het lezen - wat ik veel te jong vind. Nu, dat we ook niet-striplezers bereiken is flatterend. Die indruk hebben wij ook, al is het voor ons moeilijk na te gaan. De enige lezers van wie we ons immers echt bewust zijn, zijn diegenen die opdagen bij signeersessies.”

Of dat publiek echter de reeks wel zal blijven volgen, vraagt Chauvel zich af. “De tweede cyclus speelt zich af in Lys, het rijk van de aapachtigen, en lijkt amper nog op de eerste cyclus. We blijven er ver van het politieke machtsvertoon en volgen een door vrouwen georganiseerde misdaadbende. (Lachend) Ja, Andorrys is in haar nopjes nu.”

Bij Daedalus verschenen tot nu toe zeven vertaalde delen.