De 3 series van de week: rebellenleiders, seriemoordenaars en hulpverleners

Prequel van een prequel

Een Star Wars-reeks als Obi-Wan Kenobi heeft meer draagwijdte dankzij de iconische kracht van zijn hoofdpersonage, maar de nieuwe twaalfdelige serie Andor staat alvast te boek als de eerste Star Wars-serie voor ‘volwassenen’. Het is een prequel op een prequel. Die rebellengroep die de plannen voor de Death Star pikte, en in de originele Star Wars-film uit 1977 alleen maar in een halve zin werd vermeld? Die kreeg in 2016 eindelijk een gezicht in spin-off-film Rogue One: A Star Wars Story. En nu komt het Bildungsverhaal van een van die gezichten - dat van rebellenleider Cassian Andor, vertolkt door de Mexicaanse acteur Diego Luna (Narcos: Mexico) – naar het tv-scherm.

Star Wars: Andor, nog negen weken lang op Disney+.

Evan Peters als Jeffrey Dahmer. Beeld Netflix

Systemische gruwelen

Ryan Murphy, van toppers als American Horror Story, brengt een reeks over Jeffrey Dahmer naar het Netflix-scherm, de Amerikaanse seriemoordenaar die tussen 1978 en 1991 op gruwelijke wijze 17 mensen doodde. De serie gaat echter vooral over de slachtoffers, levend in een Amerika waarin het systeem in het nadeel van de allerzwaksten is opgezet.

Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, op Netflix.

Beeld uit 'Five Days at Memorial'. Beeld Apple

Water aan de lippen

Wanneer orkaan Katrina in 2005 New Orleans onder water zette, moesten de vermoeide zorgverstrekkers in een ziekenhuis beslissingen nemen die hen jaren later nog zouden kwellen. Journaliste Sheri Fink schreef er het boek Five Days at Memorial over, dat werd bewerkt tot een Apple TV+-minireeks. Alle episodes staan inmiddels op de streamingdienst.

Five Days at Memorial, op Apple TV+.