▶ ‘David Bowie, ge zijt ne fooraap’: Clement Peerens deed een belangrijke belofte aan een muzieklegende

Beluister aflevering 4 van ‘De ongelogen waarheid’

In de vierde aflevering van zijn podcast ‘De Ongelogen Waarheid’ neemt Clement Peerens opnieuw de polsslag van de Vlaamse muziekwereld. Daarbij kan hij uiteraard niet naast Humo’s Rock Rally 2022 kijken. Het bezoek aan de voorronde in Heist-op-den-Berg was voor Clement een muzikale aha-erlebnis, maar een traumatische ontmoeting met één van de kandidaten deed Sylvain Aertbeliën helaas voor de rest van zijn leven seks afzweren.

Beter vergaat het ‘Vettige Swa’ De Bock, die over de plas het succes heeft gevonden en de Verenigde Staten verblijdt met zijn frieten gebakken in paardenvet. Een nieuw zakenavontuur aldaar bracht hem tot in het Oval Office van president Joe Biden waar de friturist met een oplossing komt voor de gigantische overheidskosten die gepaard gaan met het ochtendlijke toiletbezoek van de Amerikanen.

