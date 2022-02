Dave Grohl doet al 20 jaar aan liplezen

Grohl (53) heeft tinnitus (oorsuizen) in zijn linkeroor en hoort als gevolg daarvan heel slecht als iemand aan die kant tegen hem praat, voornamelijk in publieke ruimtes. “Als je naast me zou zitten aan tafel zou ik geen fucking woord verstaan, de hele tijd niet. No way, in een druk restaurant is het zelfs nog erger.”

Grohl zegt dat hij er op het podium geen last van heeft omdat zijn geluidsman – met wie hij al ruim dertig jaar samenwerkt – ‘in zijn hoofd zit’ en precies weet hoe hij het geluid moet mixen zodat het goed voor de rocker te horen is. Hij wil ook geen oortje in, omdat hij het geluid van het publiek voor hem en zijn bandleden om hem heen ‘normaal’ wil horen.

Door zijn gehoorproblemen vertrouwt Grohl naar eigen zeggen al twintig jaar op liplezen om mensen alsnog te verstaan. Door de pandemie werd dat wel lastiger, erkent hij. “Als iemand nu op me afstapt en brmblmbl achter zo’n masker doet, dan zeg ik: ik ben een rockmuzikant, ik ben fucking doof. Ik hoor niet wat je zegt.”