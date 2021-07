Daten in dierenpak: zijn deze singles echt té knap?

Blind daten, naakt daten, blind trouwen... in een verzadigde datingshowmarkt komen televisiemakers met steeds gekkere concepten in de hoop origineel te zijn. Netflix’ laatste nieuwe worp Sexy Beasts gaat nog een stapje verder. De serie lijkt een geflipte combinatie tussen First Dates en The Masked Singer. De gezichten van de deelnemende singles worden achter gezichtprotheses en bakken make-up verstopt. Verkleed als pakweg een panda of wolf krijgen ze drie al even vreemd verklede potentiële matches voorgeschoteld. Zoals het een datingprogramma betaamt kiest de vrijgezel op het einde van de rit zijn ene ware Sexy Beast en vallen de maskers af.

Het uitgangspunt van de show laat zich raden: kun je verliefd worden op iemand louter op basis van persoonlijkheid? De gezegende woorden van bever James – “ass first, personality second” – doen meteen vermoeden van niet. Alleen de zelfgedefinieerde cowboy Dustin houdt tot bittere einde vol “hier te zijn voor de emotionele connectie” en weigert het gezicht van zijn date te zien na een pijnlijke afwijzing.

‘Sexy Beasts’ op Netflix. Beeld RV

Als de singles zo wanhopig zijn dat ze zich genoodzaakt voelen in een dierenpak te kruipen om de liefde te vinden, dan moet er toch minstens een scheve neus of gigantische unibrow onder dat masker verborgen gaan, zou je denken. Nee hoor, deze singles kampen met andere problemen. Deze singles zijn net té knap. Duivelin Emma is het beu dat mannen haar enkel voor haar uiterlijk benaderen. Een andere single neemt aan het programma deel omdat hij eens harder zijn best wil doen om iemand te veroveren, zonder dat zijn looks het werk voor hem doen.

Kijkers moeten dus geen verrassing verwachten wanneer de maskers afvallen. De helft van de deelnemers zijn in het dagelijkse leven letterlijk modellen en de andere singles hadden net zo goed model kunnen zijn. De deelnemers zijn interessanter met, dan zonder masker. De scherpzinnige vertelstem toont met opmerkingen als “Is zij knap genoeg om hem spijt te doen krijgen van zijn beslissing?” waar de show echt om gaat. Gelukkig neemt de ironische stem het programma en deelnemers niet al te serieus.

Opvallend genoeg blijken de absurde dierenpakken erg bevorderlijk voor de hormonen. De singles lopen zo bronstig, krols of loops rond dat je je als kijker midden in het paringsseizoen waant. Een paar van de deelnemers kunnen zelfs niet wachten tot de maskers letterlijk afvallen om hun prille verliefdheid te bezegelen met een kus. Ook al zitten konijnentanden of een vogelbek in de weg. Een vrijblijvende tip voor de makers van Blind Getrouwd: misschien zijn dierenpakken wel het ontbrekende ingrediënt om hun succesratio op te krikken?