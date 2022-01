‘Dat vind ik zo goed aan 'Billie vs Benjamin': links en rechts komen er even dwaas van af’

Charlotte Timmers: “De hamvraag in Billie vs Benjamin is: hoe belangrijk zijn fundamentele meningsverschillen als je van elkaar houdt? Helemaal onbelangrijk zijn ze alleszins niet: aan het begin van hun relatie worden de fricties tussen Billie en Benjamin nog weggekust en snel vergeten, maar na een tijdje groeien de spanningen. Dat heeft zeker ook te maken met hun respectieve beste vrienden, die niets in de relatie zien. In mijn geval is dat Marie, gespeeld door Joke Emmers, en bij Benjamin is dat Tommie, een rol van Jeroen Perceval.”

Billie vs Benjamin heeft ook een verteller: Ruben Block van Triggerfinger, die onder het motto ‘Waarom ook niet?’ blootsvoets in een strandstoel zit.

“Ja, grappig, hè?”

‘Jullie dachten dat dit een liefdesverhaal was?’, vraagt hij in de trailer. ‘Zelf heb ik het altijd meer gezien als een verhaal over angst.’

“Daar heeft Tim (Van Aelst, scenarist en regisseur, red.) altijd fel op gehamerd, dat angst aan de basis ligt van het hele conflict. Al bij de casting gaf hij alle acteurs een bundel papieren mee met de titel ‘Het angstmechanisme’. ‘En, heb je het angstmechanisme bekeken?’, vroeg hij heel schattig bij de eerste casting. ‘Ja, Tim, ik heb het angstmechanisme bekeken.’ Het kwam erop neer dat mensen zichzelf graag in een vakje steken, omdat het veilig aanvoelt om bij een groep te horen. Iemand uit een andere groep toelaten en openstaan voor zijn of haar argumenten is beangstigend: je zou je vangnet weleens kunnen verliezen.”

Waar bevind jij je eigenlijk in het politieke spectrum?

“Als je het niet erg vindt, waag ik me liever niet aan die vraag: ik wil geen politieke stempel van welke aard dan ook op mij laten zetten. Ik ben Jeanne d’Arc niet, ik ben een actrice. Laf misschien, maar de agressie die je dezer dagen zowel vanuit linkse als vanuit rechtse hoek opwekt met politieke uitspraken, laat ik liever aan mij voorbijgaan: ik ben van nature iemand die het liefst conflicten vermijdt. Dat vind ik ook zo goed aan Billie vs Benjamin: links en rechts komen er even dwaas van af. Shelter heeft geen kant gekozen, en dat ga ik ook niet doen.”

Mijn vraag of jij zelf ooit op een Benjamin-achtig type verliefd bent geworden, zal ik maar in de papiermand mikken.

(grinnikt)

Het kán alleszins werken: kijk naar Nicolas Sarkozy en Carla Bruni.

“Ja, klopt, maar daar speelt macht ongetwijfeld ook een rol. Hoe dan ook wel een serieuze downgrade hè, van Mick Jagger naar Sarkozy? Ik zou het wel weten!”

Billie vs Benjamin, vanaf vandaag op Streamz

© Humo