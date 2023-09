Dat misbruik levens verwoest, wisten we al veel langer. Dankzij ‘Godvergeten’ begrijpen we nu ook hoe

Douglas De Coninck zet de blik op oneindig. Vandaag: Godvergeten.

“De donkerte, de geslotenheid”, zo beschrijft iemand de gedaantewissel die hij een kind zag ondergaan. “De zon die verdwijnt uit zijn ogen.”

Iemand getuigt: “Ik was een manneke van 10 of 11. ‘Dat blijft ons kleine geheim. Daar ga je toch niks over vertellen?’”

Meer dan een decennium nadat wereldwijd identieke schandalen losbraken en we in eigen land getuige waren van Operatie Kelk en het ontslag van bisschop Roger Vangheluwe, blijven de meesten onder ons naar misbruik binnen de katholieke kerk staren zoals de leiders ervan ons dat het liefst willen zien doen. Als geïsoleerde gevallen. Een heel kleine minderheid. Dingen van lang geleden, toen nog zoveel meer mensen worstelden met hun geaardheid.

Het is de voornaamste verdienste van Ibbe Daniëls en Ingrid Schildermans, makers van Godvergeten: zonder geheime kerkelijke archieven of iets van die strekking te openbaren, confronteren hun getuigen ons met de voorbedachtheid en strikte organisatie van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Ze tonen hoe jonge levens en hele gezinnen daarrond in de letterlijkste zin werden verwoest. Hoe in al die gezinnen eensgezind werd gezwegen. Decennia lang. Hoe de verkrachter mee werd uitgenodigd om plaats te nemen aan het hoofd van de communietafel.

De abdijschool in Dendermonde – het decor voor het drama rond Piet en zijn beide door ene Dom Robert tot zelfmoord gedreven ouders, en later ook nog eens Damien in aflevering 1 – sloot de deuren in 2000. “Bij gebrek aan leerlingen”, luidde de officiële en door heel Dendermonde en omstreken beaamde reden. De werkelijke reden was dat twee geestelijken een schooljaar eerder voor de rechter werden gedaagd en voor het eerst hardop werd uitgesproken wat was verzwegen.

Sommige getuigenissen klinken als komend van aan een oud oorlogsfront. Dat misbruik levens verwoest, wisten we al veel langer en daar konden we ons allemaal zo nodig wel iets bij voorstellen. Alleen niet hoe. De getuigen in Godvergeten benoemen heel expliciet wat hen overkwam en hoe het hen en hun naasten tot het eind van hun dagen 24/7 kwelt en bezighoudt. Of zoals Ingrid Schildermans het verwoordde tijdens de persvisie: “De meesten zijn dood. Ze hebben het niet gehaald. Of ze zitten in de psychiatrie, waardoor je als documentairemaker weinig met de getuigenis kan.”

Er is sinds 2012 een hoop politionele en justitiële energie geïnvesteerd in eindeloos veel meldingen van seksueel misbruik in de kerkelijke sfeer. Het zou de reeks helemaal afmaken als we ook nog iets konden vernemen over hoe het intussen staat met Operatie Kelk.

Godvergeten, elke dinsdag op VRT Canvas en op VRT Max.