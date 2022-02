‘Dat heb jij gedaan’ op 1 in de Ultratop. MEAU: ‘Gelukkig heeft mijn ex er niet op gereageerd’

Meau Hewitt aka MEAU, de 21-jarige singer-songwriter uit Utrecht, staat op de eerste plaats in de Ultratop. En dat zonder blitse beats of flitsende features: ‘Dat heb jij gedaan’ is een akoestisch, autobiografisch en bloedeerlijk nummer over een schadelijke relatie. ‘Gelukkig heeft mijn ex er niet op gereageerd.’

En, drukke dagen?

MEAU: “Ik had de voorbije vijf weken geen enkele dag vrij. Ik kwam vanochtend in het jeugdjournaal en op de radio, straks zit ik een tv-show en tussendoor bel ik met jou.”

Wat doet al die aandacht met je?

MEAU: “Ik vind het leuk. Oké, ik moet vaak dezelfde vragen beantwoorden, maar ik praat graag over mijn muziek. Ik ben wel nog maar net begonnen: alles is nieuw. Stel me die vraag over enkele maanden nog eens (lacht).”

Lees ook Waarom er plots zoveel Nederlandse vrouwen scoren in hun moedertaal:

Je begon het nieuwe jaar op één in de Nederlandse Top 40. Heb je dat gevierd?

MEAU: “Ik heb daar de tijd niet voor, ik ben vooral aan het werk. Ik besef het ook nog niet goed. Ik krijg wel superveel reacties op sociale media. Maar door corona ontmoet ik mijn fans niet in het echt, of toch maar zelden, en daardoor voelt de respons onwerkelijk aan.”

Ben je verrast dat er plaats is voor jouw muziek?

MEAU: “Ja, echt. ‘Dat heb jij gedaan’ is een liedje met een beladen tekst: niet bepaald hitmateriaal. Maar ik blijk een gevoelige snaar te raken. In plaats van complimenten krijg ik vooral bedankjes, maar het is eigenlijk kut dat zoveel mensen zich in mijn song herkennen.”

‘Ik zou een moord doen zodat ik je woorden vergat, want dat klotegevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan’, zing je over je ex. Wat was er aan de hand?

MEAU: “Ik was op mijn 17de samen met een jongen die me niet goed behandelde. Hij verzon dat mijn vrienden slecht over me praatten, zodat ik onzeker werd en hém meer ging vertrouwen. Er was veel sprake van manipulatie, in de hoop dat hij de enige in m’n leven zou zijn. Ik was ongelukkig, maar ik zag niet in dat híj mij zo deed voelen. Als ik erop terugkijk, word ik soms boos op mezelf, omdat ik niet snel genoeg bij hem ben weggegaan.

“Ik ben nu samen met een lieve jongen, die me steunt en veilig doet voelen. Ik dacht dat ik dat giftige hoofdstuk had afgesloten, tot ik het met een vriendin over háár toxische relatie had. Emoties die ik jaren had opgekropt, borrelden weer op. Ik heb de tekst van ‘Dat heb jij gedaan’ in een uur op papier gezet, het moest eruit.”

Billie Eilish bracht vorige zomer de single ‘Happier Than Ever’ uit, die over hetzelfde onderwerp gaat: ‘You ruined everything good, always said you were misunderstood, made all my moments your own’.

MEAU: “Ik heb me erdoor laten inspireren. Billie laat haar song op het einde openbreken. Ik herkende me in haar woede en stak daarom een boze bridge in ‘Dat heb jij gedaan’.”

Heeft je ex gereageerd?

MEAU: “Gelukkig niet. Dat was ook niet mijn bedoeling, ik heb het nummer voor mezelf geschreven. Ik voelde me er toen wel rot bij, maar nu gaat het beter met mij. Er gaan soms dagen voorbij zonder dat ik eraan denk.”

Je zingt in het Nederlands. Voel je je dan niet kwetsbaarder?

MEAU: “Ik kan me naakt voelen, zeker op een podium. Ik word soms emotioneel als ik ‘Dat heb jij gedaan’ zing en het voelt ongemakkelijk aan, want het publiek snapt natuurlijk waarom ik een krop in de keel heb. Maar ik haal er tegelijk kracht uit. En in het Engels zingen ging me niet goed af, ik kan mijn gevoelens veel beter uiten in het Nederlands.

“Ik heb van Eefje de Visser geleerd hoe krachtig Nederlands kan zijn. Zij tovert met woorden en trekt dat door naar haar muziek. Ik wil hetzelfde doen, maar zij schrijft wel poëtischer dan ik. Ik zou haar dolgraag eens ontmoeten.”

Jij verzorgde al het voorprogramma van Suzan & Freek, Racoon en BLØF. Met wie voel jij je muzikaal het meest verwant?

MEAU: “Met Racoon: hun Nederlandstalige repertoire matcht met het mijne. Ik kan ook heel goed met hen opschieten, zanger Bart van der Weide is een topvent.”

Beeld JANTINA TALSMA

Jij brak door via TikTok, zoals de meeste jongeren tegenwoordig. Vallen de hits van morgen daar te horen?

MEAU: “Ja. Dankzij TikTok vond ik een publiek, door filmpjes over het liedje en het onderwerp te posten. Een virale video leidt tot meer streams, en zo tot meer airplay op de radiozenders.

“Ik vind het zelf wel gek dat een artiest nog moeilijk een hit kan scoren zonder TikTok. Maar je vindt er wel van alles: van gekke dansjes tot persoonlijke liedjes zoals de mijne.”

Mensen horen er wel slechts fragmenten van een song.

MEAU: “De internetgeneratie heeft nu eenmaal een korte aandachtsboog: alles moet snel gaan, daarom moet je een catchy stukje laten horen. Ik ben zelf ook een ongeduldige luisteraar. Ik kan me slechts twee platen herinneren die ik van het begin tot het einde heb beluisterd: de weirde popplaat Love Is Not Dying van Jeremy Zucker en Sour, het debuut van Olivia Rodrigo.”

Olivia Rodrigo schrijft teksten zoals de jouwe: ze zijn persoonlijk en concreet, waardoor ze miljoenen mensen weet te bereiken.

MEAU: “Waarschijnlijk vind ik haar daarom zo goed (lacht). Ik heb ‘Driver’s License’ vorig jaar naar het Nederlands vertaald als ‘Rijbewijs’.”

Schrijf je ook vrolijke nummers?

MEAU: “ Sinds mijn doorbraak schrijf ik gelukkige liedjes, ja (lacht). Maar ik heb eerder al met ‘Kalmte’ en ‘Weet’ enkele vrolijke deuntjes uitgebracht. Oké, die nummers klinken ook emotioneel, maar ik liet me inspireren door positieve emoties. Ik geloof rotsvast dat, als een artiest z’n song vóélt, de luisteraar dat ook doet.”

Werkt muziek altijd therapeutisch voor jou?

MEAU: “Nee. Ik leidde vroeger een druk leven met veel feestjes, waardoor ik mijn gevoelens zelden onder ogen zag. Tot de eerste lockdown me dwong stil te staan. Ik heb in de stilte ontdekt dat muziek een uitlaatklep kan zijn. Dus ja, er is toch iets goeds uit de coronacrisis voortgekomen. De eerste lockdown heeft me zelfs deugd gedaan. Jammer dat er nog vier zijn gevolgd (lacht).”

Wanneer ben je beginnen te zingen?

MEAU: “Ik kreeg op mijn 6de mijn eerste zanglessen, ik zat op mijn 8ste in Kinderen voor Kinderen en zong vervolgens in het achtergrondkoor van The Voice of Holland (MEAU liet in eerdere interviews optekenen niets van de wantoestanden gemerkt te hebben, red.). Ik pikte gitaar en piano op en verzon al snel mijn eigen liedjes.

“Als kind hield ik het meest van zingen en dansen. Ik ben ook een mensenmens, het liefst van al trad ik in groep op.”

Je releasete vorig jaar je ep Kalmte. In ‘Ouder’ zing je: ‘Ik lig nachtenlang te denken over alles wat ik heb gezien.’ Welke zorgen houden je wakker?

MEAU: “Ik kan over alles piekeren. Ik vind het bijvoorbeeld lastig dat de maatschappij door corona in twee kampen uiteenvalt, waardoor we elkaar niet meer vinden. Sociale media wakkeren mijn angsten aan, want je wordt er overdonderd door meningen. In ‘Ouder’ blik ik nostalgisch terug op mijn kindertijd, toen ik zorgeloos door het leven fladderde.”

Van angsten naar dromen: waar hoop je over vijf jaar te staan?

MEAU: “Mijn stoutste droom: de Ziggo Dome in Amsterdam en de Lotto Arena in Antwerpen uitverkopen. Maar ik heb geen haast. 2022 ziet er al razend spannend uit. Ik sta op Pinkpop en ik kom in juni naar de AB voor mijn eerste show in België. Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten.”

Tot dan!

MEAU speelt op 3 juni in de AB. Info en tickets: abconcerts.be

© Humo