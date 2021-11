Dansen om te overleven

De Belgische fotografe Klaartje Lambrechts maakte in de lockdownperiode een schitterende fotoreeks van dansers uit alle delen van de wereld. Haar geheime wapen: Skype.

Klaartje Lambrechts (°1976) en dans, ze lijken voor elkaar gemaakt. Twee jaar geleden was er al de prachtige reeks Shafagh, waarvoor ze dansers in Iran shootte. En nu is er Dance, dance, otherwise we are lost, naar de memorabele quote van choreografe Pina Bausch. Lambrechts: “De kracht en de bewegingen van het lichaam intrigeren me enorm. Ik ga regelmatig naar dansvoorstellingen en de energie die daar voelbaar vrijkomt, absorbeer ik ten volle en ontroert me.”

Chloé Dorémieux / Frankrijk. Beeld Klaartje Lambrechts

Het idee om dansers via Skype te fotograferen kwam er tijdens de eerste lockdown, toen ze drie maanden niet kon werken. “Ik reis heel graag en vind het geweldig om contact met mensen te leggen. Dat miste ik enorm. Via sociale media ben ik dan beginnen te researchen. Ik tikte gewoon ‘balletgezelschap’ en een land in en zo vond ik dansers die ik via Instagram contacteerde. De meesten waren meteen gewonnen voor het project.”

Haar digitale queeste bracht haar naar onder meer de Verenigde Staten, India, Iran en Libanon. Omdat ze daarbij niet graag de controle uit handen gaf, ging ze ook productioneel behoorlijk ver. “Voor elke danser ging ik online op zoek naar een mooie locatie in de stad waar hij of zij woonde, rekening houdend met de lokale lockdownregels. Ook de styling gebeurde vanop afstand, dat was best grappig. Dan spreidden ze kledingstukken uit op hun bed en koos ik de beste outfit voor de foto.” (lacht)

Yuki Ota / Japan. Beeld Klaartje Lambrechts

Op elke locatie werden de choreografieën gestreamd via Skype, waarop Lambrechts met haar fototoestel capteerde wat er op haar computerscherm te zien was. Dat was wennen. Zeker om de controle los te durven laten. “Er was geen scherptediepte, noch een manier om creatief vanuit verschillende standpunten te kadreren. Ook de resolutie van de screenshots varieert, afhankelijk van de kwaliteit van de internetverbinding. Heel bevreemdend, want als fotograaf ben je ook op het technische gericht. Tot ik de schilderachtige schoonheid van de portretten zag en de kracht van de dansers voelde. Toen wist ik: het zit goed. Bij momenten zat ik met tranen voor mijn scherm omdat het contact zo intens was.”

Lateef Williams / België. Beeld Klaartje Lambrechts

Tijdens de lockdown gebruikten de dansers hun lichaam als overlevingstechniek, vertelt ze. Want al waren de culturele centra gesloten, ze zijn nooit gestopt met dansen. “Ze dansten in hun keuken, in hun woonkamer, op een dakterras… dat vond ik heel aangrijpend. En helend. In Beiroet was er net die grote explosie geweest, wij daarentegen konden de lockdown in alle luxe beleven. Dat deed me relativeren. Het maakte me dankbaar.”

De duo-expo Dance, dance, otherwise we are lost (er is ook werk te zien van fotografe Olympe Tits) tot 28 november in Cultuurcentrum De Adelberg in Lommel.

Valeska Vaishnavi / Brazilië. Beeld Klaartje Lambrechts

Bassam Aboudiab / Libanon. Beeld Klaartje Lambrechts

Mostafa Shabkhan / Iran. Beeld Klaartje Lambrechts