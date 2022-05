Dansen met een oorlogsmisdadiger en een Griekse tragedie in Molenbeek: dee beste voorstellingen van het moment

Oorlogsherinneringen

Wat als je staat te dansen op muziek van een oorlogsmisdadiger? In Aphasia vertelt Jelena Juresa het verhaal van Srdan Golubovic, ooit lid van een Servische militie tijdens de Joegoslavische burgeroorlog, die zich na het einde van de wreedheden vermomde als DJ Max. Een beroemde foto toont hoe hij een dode moslimvrouw in het gezicht trapt, maar Golubovic mag in Belgrado nog plaatsnemen achter de draaitafel.

Het is niet de enige voorstelling op Kunstenfestivaldesarts over de Balkanoorlogen. In Reporters de guerre keren oorlogsjournalisten Françoise Wallemacq en Vedrana Bozinovic terug naar het Bosnische Tuzla, waar 72 jongeren om het leven kwamen bij een Servisch bombardement.

Griekse dubbelslag

Weinig Griekse tragedies blijven zo actueel als Antigone. Stefan Hertmans, Guy Cassiers en Ikram Aoulad brengen Sofokles’ tragedie naar het Molenbeek ten tijde van de terreuraanslagen. In deel twee van Antigone in Molenbeek + Tiresias geeft Katelijne Damen gestalte aan Tiresias, de genderfluïde ziener die Kae Tempest tot leven wekt in het gedicht Hold Your Own.

Berliner

Het gezelschap Berlin maakt theater zoals u het nog nooit gezien hebt. Na Zvizdal, een documentaire over het leven in Tsjernobyl, ontmoetten ze een man die bij het Berliner Philharmoniker werkte. Hij wordt het centrum van The Making of Berlin, een portret van de Duitse hoofdstad, maar ook van een Berliner die zijn onvoltooide droom wil waarmaken.

