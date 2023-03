‘Dansaertvlamingen’: na de eerste drie afleveringen rijst de twijfel op als onstuimig bakdeeg

Een Dansaertvlaming. Is het een scheldnaam of een eretitel? Sinds copywriter en tv-redactrice Sara Leemans op haar Instagrampagina Dansaertvlamingen de Stedelijke Meerwaardezoeker met memes en fotocompilaties hekelt, wil niemand zich nog met het etiket tooien. Of is die Brusselse Dansaertwijk stilaan ingeslapen? Bij uitbreiding slaat het label op de goed boerende creative (bakfiets)millennial, die zich vooral in het Antwerpse Zurenborg of het Gentse Dok Noord ophoudt. En zich o zo graag onderscheidt van de medemens. Dankzij een voorkeur voor exquise natuurwijnen, lattebars, zoetgevooisde interieurs of pedante kunstpraatjes. Wat uiteindelijk slechts een sociologisch verschijnsel van dertien in een dozijn blijkt.

Als Instafenomeen is Dansaertvlamingen met zijn 71.600 volgers een hit. Spotlustig en puntig, maar nooit echt stekelig of sarcastisch. Kwestie dat de geviseerden zelf mogen meegrinniken: trendy stadsmusmillenials met omgeplooide broekspijpen én chunky sneakers, die ecologisch op hun strepen staan maar even makkelijk uitpakken met hun vliegtrip naar de Namibische woestijn. Of daar zo nodig een spin-off in serievorm moest van komen? Op papier zou je zeggen: ja, doen. Helaas, na de eerste drie Streamz-afleveringen (regie Jan Boon, van Wat als?) rijst de twijfel op als onstuimig bakdeeg.

Dansaertvlamingen – met onder meer Ella-June Henrard, Lize Feryn, Eva Kamanda, Jade Mintjens of Jelle De Beule – is een korte klaroenstoot van telkens tien minuten. Een snoer van sketches met als uitsmijter enige muzikale zotternij. Mét vaste items als ‘Meerwaardezoeken met Philippe’, de ‘disruptieve’ brainstorms op een creative office, of inzoomend op zo’n gezin dat zijn inrichting feilloos afstemt op te verwerven hartjes op zijn Instagramfeed. “Soms stuiten wij op onbegrip op onze huisstijl bij de eigen gezinsleden”, klinkt het beklagenswaardig. Wanneer zoontje Juul de trap afdaalt in een felblauw shirt, krijgt hij een standje wegens incompatibel met de vastgelegde beige visual identity.

En kijk, daar heb je het koppel dat zich welbewust settelt in een multiculturele buurt. Valt dat even tegen. “Iedereen is hier wit. We hadden gehoopt op wat toffe buren met een interessant vluchtverhaal.” Waar blijven die Libanese pannenkoeken uit de buurtwinkel?

Goed, Leemans is een bekwame ontrafelaar van hedendaagse milieu- of lifestylehypocrisie. Toch bekruipt je het gevoel naar een afgeliktere en stroevere lightversie van haar Dansaertvlamingen-account te turen, waaruit Brussel helemaal is weggefilterd. Mag het satirerepertoire uitgebreider, cassanter én spicyer? Dient dat ego van zelfvoldane dertigers met kekke brilmonturen en verantwoorde voedingspatronen niet iets harder doorprikt? De houdbaarheidsdatum voorbij zijn de ‘mopjes’ over de podcasthype of de al overgewaaide koersfietsgekte, met dito appartementen met een hangkram aan de muur. Ook het georeer over natuurwijnen is buitensporig. Dansaertvlamingen mist kansen voor open doel om de middenklassehipster écht in zijn blootje te zetten.