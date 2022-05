Danny Willems stond Arno bij tot aan zijn sterfbed: ‘Ik was eerst zijn vriend, dan pas zijn fotograaf’

Arno Hintjens had een hekel aan fotografen, en hield alle camera’s liefst op enige afstand. Maar Danny Willems? Die hield Arno dicht bij de borst. En omgekeerd, tot de laatste zucht. Willems was een boezemvriend die hem bijstond aan zijn sterfbed.

“Hij haatte inderdaad de aandacht van fotografen”, grinnikt Danny Willems, wanneer we hem herinneren aan de moeilijke discussies die soms aan interviews voorafgingen. “Maar zo vreemd vind ik dat toch niet. Net als bij de meeste artiesten is dat een struikelblok. Je moet jezelf bloot geven. Ik begreep waarom hij bij dat idee huiverde. Wat hielp bij onze shoots, was dat Arno en ik in de eerste plaats vrienden waren. We spraken over alles, en we waren vaak samen. Hij vertrouwde mij, en ik probeerde bij de foto’s het beste in hem op te spitten.”

Danny Willems en Arno Hintjens worden als jonkies vrienden met elkaar in Oostende. Ze hebben dezelfde liefde: rock-’n-roll. De afgoden van Willems en Hintjens zijn de Rolling Stones en Bob Dylan. Rock is voor Willems slechts een middel om zijn beroep te vergeten, dat hem maar matig boeit: hij werkt als mecanicien in een Blankenbergse garage en haat die job. Hij droomt van fotografie, Arno van het eeuwige leven. Op dat vlak vinden ze elkaar. Maar er speelt veel meer mee in hun relatie dan die verhouding tussen beeld en beroemdheid.

Beeld Danny Willems

“Waar ik het nu soms moeilijk mee heb, is dat ik word opgevoerd als de fotograaf van Arno. Ik voel me veel meer de vriend van Arno. Dat is een groot verschil. Het eerste is zo onpersoonlijk. Ik ben altijd en vooral zijn vriend, zijn kameraad geweest. In het begin met Tjens Couter vervoerde ik Arno al naar zijn concerten. Bij T.C. Matic was ik lichttechnicus. Vijftien jaar lang was ik voortdurend on the road met hem. En aan het eind zat ik ook aan zijn sterfbed. Daarnaast was ik de vaste fotograaf van hem.

“Veel mensen waren bekend met Arno, en durfden zichzelf een vriend te noemen. Maar ik denk niet dat hij zo makkelijk vrienden maakte. Hij was openhartig tegen mij, maar ik moest ook alles uit hem sleuren wanneer er iets scheelde. Ik durf wel te stellen dat hij een vriend was. De laatste twee jaar waren daarom ook zo’n enorme schok voor mij.”

“Arno was een hypochonder. Hij had altijd wel ergens een pijntje of een ongemak. Dat uitgerekend hij een van de allerergste klotevormen van kanker kreeg, is bijna ironisch. Ik probeerde hem te helpen, zoveel als ik kon. Maar zijn toekomst was bezegeld, hè. Je wist waar zijn lijdensweg heen zou gaan. Hij ging wel goed om met zijn kanker. Arno was moedig, en heeft zijn lot snel aanvaard. Dat was ook heel slim van hem: anders had het zijn creativiteit en zijn levenslust afgeremd. Muziek was zijn leven. Tot zijn laatste slik heeft hij ook muziek gemaakt. De laatste mix (voor een plaat die er in het najaar zou moeten aankomen, GVA) heeft hij niet meer gehoord, maar dat wilde hij ook niet meer. Arno was op, hij kon niet meer. Hij had wel een groot vertrouwen in de mensen met wie hij samenwerkte.

Beeld Danny Willems

“Het laatste jaar was ongelooflijk zwaar, ook voor mij. Je ziet je vriend aftakelen, je voelt dat hij pijn heeft en dat het niet goed zal eindigen. Toen Arno wist dat hij terminaal ziek werd, wilde hij graag dat ik hem begeleidde naar het ziekenhuis. Drie weken geleden heb ik een zware klop gekregen. Ik stond op de rand van een depressie. Dat kwam ook omdat Arno zo verschrikkelijk leed, maar geen pijnstillers wilde. Ze hadden de zwaarste medicatie aangeboden, zelfs aanbevolen. Maar hij wilde hooguit een Dafalgan. Dat maakte het heel zwaar. Maar hij wilde bewust blijven leven tot het einde. Ook met zijn dood moeten omgaan, was een verschrikking. We wisten wel dat het zou gebeuren, en als Arno een doodgewone mens was geweest, zou het makkelijker geweest zijn om te plaatsen. Nu was er ineens een tsunami aan berichten, toen hij stierf. Hij was nog niet koud, en het nieuws werd al de wereld ingestuurd. Voor de familie en de dichte vrienden - we waren met acht mensen in de kamer toen hij stierf - was dat een ware overrompeling. Vanaf dat ogenblik konden wij en zijn beste vrienden hem niet langer claimen. Hij was ineens publiek bezit.”

Beeld Danny Willems

“De mooiste fotosessie die ik met hem heb gehad? Ik vermoed dat ik dan moet kiezen voor ‘Oostende Bonsoir’.” Daarin schopt Arno als een nietsontziende rekel in het zand. “Dat was nochtans een donkere periode voor hem. Hij zat zwaar in de put. Maar het was een mooie dag, zelfs al was het koud. Die lange schaduw, met een knipoog naar Léon Spillaert, paste helemaal bij mijn idee van hem. Ik was ook gelukkig met hem voor de lens: er was een grote verbondenheid, en ik kon hem bijna alles laten doen wat ik wilde. We begrepen elkaar. Soms sputterde hij tegen, maar als ik hem eens streng toesprak of aandrong, lukte het altijd. Met het ouder worden zag hij steeds meer tegen dat poseren op, maar voor mij wilde hij wel een effort doen.”

“Je mag dat eigenlijk niet onderschatten: bij elke nieuwe plaat honderd fotoshoots doen. En dan de interviews (lacht). Hij zei me vaak: Danny, ik ben het zo beu om over mezelf te moeten babbelen. Dat begreep ik perfect. Hij herhaalde zichzelf ook vaak, omdat dat eenvoudiger was. Anders moest hij de moeite doen om te beginnen fantaseren.”