Danira Boukhriss debuteert als radiopresentatrice: ‘Kobe Ilsen gaf me een spoedcursus’

De allereerste keer als radio-dj is het niet voor Danira. In 2016 was ze al eens een weekend te horen tijdens De ochtend op Radio 1. “Maar toen stond de ervaren radiomaker Lode Roels (46) aan mijn zijde”, zegt de Vilvoordse. “Dit keer is het voor het eerst dat ik er alleen voor sta en dat valt geweldig mee. Radio is intiem, maar tegelijk voel je je veel minder bekeken. Letterlijk natuurlijk, maar ook figuurlijk. Ik vind het ook wel een prettig idee dat ons radioprogramma bij veel mensen misschien op de achtergrond te horen is, terwijl ze met allerlei andere dingen bezig zijn.”

Normaal presenteert Kobe Ilsen #weetikveel - de radioshow waarop het gelijknamige tv-programma gebaseerd is - tijdens de zomer. Nu hij met vakantie is, vervangt Danira hem. “Hij heeft me een spoedcursus gegeven en ik ben ook een keer gaan dubbellopen om te zien hoe hij het doet. Voor het presenteren was ik vooraf niet zenuwachtig, maar het technische aspect, die tientallen knoppen bedienen: daar ben ik nog niet zo vertrouwd mee als Kobe. Gelukkig ben ik tot nu toe van blunders bespaard gebleven.”

Nog tot 27 augustus is Danira te horen op Radio 1. Ze viert er vandaag zelfs haar 31ste verjaardag. “Eerst werken dus, maar nadien gaat het naar een wellnesscentrum met vriendinnen.”

'#weetikveel', elke weekdag tussen 12 uur en 13 uur op Radio 1.