‘Dancing On My Own’ van Robyn: de danskraker die wel gemaakt lijkt voor wie het clubben mist

Dansen we tijdens de feestdagen op feestjes en in clubs? Of doen we het toch weer in isolement? Wat de pandemie ons ook voorschotelt, ‘Dancing On My Own’ van Robyn kan áltijd worden gedraaid.

Dancing On My Own’ van Robyn kreeg het voorbije anderhalf jaar een extra laagje je-ne-sais-quoi dankzij een kolere­virus uit Wuhan en de daaruit voortvloeiende lockdowns en quarantaines. Dansen met jezelf op één tegel voor de lens van je smart­phone? De danskraker leek wel gemaakt voor wie het clubben miste en daarom maar een treurige slaapkamervideo in elkaar flanste. Ook Robyn zélf loste tijdens de eerste coronazomer een homevideo waarin ze hartstochtelijk danst op haar eigen verpletterende synthpopgroove.

Gek genoeg werd ‘Dancing On My Own’ ooit geboren als een akoestisch kampvuurliedje. In 2009 schaafde de Zweedse zangeres aan Body Talk, een albumtrilogie die haar voorgoed op de kaart zou zetten als alternatief popicoon: de koningin van de zogenaamde ‘sad bangers’, schijnbaar vrolijke dansnummers over gebroken harten. “Kunnen we alsjeblieft even gaan zitten en een liedje op de akoestisch gitaar schrijven?”, vroeg Robyn wanhopig aan haar producer Patrik Berger. “Ik ben het zo beu om over beats te schrijven.” “In het begin leek het warempel een countrysong”, zo bekende Berger aan Billboard, “heel simpel, met amper drie akkoorden”. Maar kijk, hij bedacht een knoert van een synthesizerriff die het nummer aftrapt. Plots bevind je je in een stomend hete club tussen blacklights en strobo’s, klaar voor de party van je leven. Alleen gaat Robyn er een verdampte liefdesrelatie met scalpel en pincet te lijf.

Berger en Robyn gingen omzichtig te werk voor de tekst. Het hartverscheurende relaas over een meisje dat haar ex-vriend een ander ziet kussen tijdens een avondje uit, te midden van een woelige dansvloer, stelden ze samen met de verzamelde tekstflarden die ze in notitieboekjes hadden verzameld. Wekenlang stuurden Robyn en Berger elkaar sms’jes met zinnetjes die voor de lyrics in aanmerking kwamen. Ze schuwden het suikerzoete en het voor de hand liggende. Het liedje moest de onbeschaamd rommelige kant van een break-up belichten. En kijk, het eindresultaat oogt rauw en oncomfortabel, sentimenteel maar meedogenloos. “I’m in the corner / Watching you kiss her”, zingt Robyn tussen woede en wanhoop. “I’m right over here / Why can’t you see me?”

“We wilden de bitterzoete emotie vangen van iemand die niet stoer verkondigt dat ze sterk is en gewoon verdergaat met haar leven en dat soort crap”, aldus Berger. “Het liedje raakt het onvermijdelijke aan: je voelt je als shit en je bent allesbehalve de beste versie van jezelf. Dus je bent te nemen of te laten.” En raakt zo een gevoelige snaar bij al wie ooit het hart aan gruzelementen liet stampen. Op die manier voegt ‘Dancing On My Own’ zich bij het rijtje onweerstaanbare danshits waarin de protagonisten onversaagd de tristesse van zich af dansen. Het is een song die “je destructieve kant in de spotlights zet”, aldus Patrik Berger. “Je weet verdomd goed dat je je op gevaarlijk terrein begeeft maar het is sterker dan jezelf. Het is als krabben aan een wonde.”