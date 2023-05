‘Dan liet ik gewoon die twee de boel verpesten’: de mol klapt uit de biecht na de finale

Een mislukt weerbericht, een tocht door een afgesloten ecosysteem, een finalespel tussen de cactussen. Het elfde seizoen van De mol kende zijn ontknoping met een mol die lange tijd onder de radar bleef. ‘Je weet bij wie je iets kan laten mislopen’, zegt mol Comfort. Lancelot won het spel en neemt 27.320 euro mee naar huis.

Jolly Jumper had ze Jolly Jumping genoemd, tijdens een winkelopdracht was ze haar robotje op mysterieuze wijze kwijtgeraakt, en al tijdens de eerste aflevering had ze geld verspeeld door van een slackline te tuimelen. Wie de film van het voorbije seizoen terugspoelt, zal genoeg momenten vinden waarop Comfort op de juiste plaats zat om de boel te saboteren en de groepspot niet al te zeer te spijzen. De 32-jarige gynaecologe uit Jette bleek een meester in het spel, al hadden haar medekandidaten haar wel vrij snel in het vizier.

“Ze zat al redelijk vroeg op mijn radar, en naarmate het programma vorderde, kwam er meer en meer bevestiging”, zegt Toos, die in de finale net naast de overwinning greep. “Ik had op een bepaald moment zelfs een beetje tunnelvisie.” “Comfort is ook bij mij redelijk vroeg op mijn verdachtentabel gekomen en ik heb ze niet meer losgelaten”, vult Lancelot aan. “Hoe langer het spel liep, hoe nauwer die piste werd. Al ben je natuurlijk nooit honderd procent zeker.”

In de finale aflevering - die alvast stukken beter was dan de mislukte live-aflevering van vorig jaar - bleef er voor beide kandidaten geen twijfel meer over, als die er nog was. Toen Comfort het weerbericht moest lezen bij een lokale tv-zender in Tucson, rateerde ze twee van de drie woordjes die ze moest invullen en verloor ze duizend euro.

Al deed Lancelot daar nog een schepje bovenop door met zijn microfoon in beeld te komen en nog eens 500 euro te verliezen. Een typisch voorbeeld van geknoei van Lancelot, wat hem in de ogen van vele kijkers ook verdacht maakte. “Maar ik klungel gewoon veel”, moet Lancelot toegeven.

Tijdens de allerlaatste opdracht baanden de drie zich een weg door Biosphere 2, een afgesloten ecosysteem waar in de jaren negentig acht mensen zich twee jaar lieten opsluiten. De drie kregen er een weinig spectaculaire slotopdracht voorgeschoteld, die 4.000 euro extra opleverde. Comfort pitste er nog wat geld af door voor extra informatie te kiezen. Waarna de laatste vragenronde in een cactusveld alle geheimen van dit elfde seizoen ontsluierde: Comfort was de mol, Lancelot bleek de beste in het beantwoorden van de dertig vragen over de mol.

Brutaal

“Er zijn een aantal manieren om te saboteren, en ik denk dat Commy ze allemaal beheerst”, haalt presentator Gilles De Coster de loftrompet boven. “Je kan dat op een brutale manier doen of subtiel. Soms moet je ook heel snel kunnen schakelen. Comfort wist dat ganse arsenaal te benutten en dat maakt van haar een straffe speler.”

“Comfort was mijn hoofdverdachte en toch heeft ze in mijn gezicht kunnen mollen zonder dat ik het doorhad”, bevestigt Toos.

Als voorbeeld wordt naar de busopdracht verwezen - meer mollenstreken worden in de aflevering van volgende week onthuld. Terwijl een bus, met Toos aan het stuur, rondjes reed, moesten Ruben en Comfort proberen te achterhalen welke kleur er onder de bus hing. Geel, zei Ruben, terwijl groen het juiste antwoord was.

Beeld rv

“Het moment dat Ruben die foute kleur zegt, leidt tot euforie”, legt Comfort uit. “Op dat moment weet je immers ook wie mijn richting uit kijkt. Je weet dat Toos me niet vertrouwt en dat Ruben twijfelt. Als ik iets zeg, gaat hij me niet volgen. Dan laat je die twee gewoon de boel een beetje verpesten.”

“Minder dan een seconde nadat Ruben een onwaarschijnlijk fout antwoord heeft gegeven, weet Comfort wat ze moet doen om de opdracht bijna zeker te doen mislukken”, zegt De Coster. “Dat snapt ze meteen.”

Mensenkennis

Deze sabotage - al was het hier vooral het bespelen van de kandidaten en hun wantrouwen uitbuiten - is ook een voorbeeld van hoe je als mol het spel in het begin anders speelt dan later tijdens de opnames. “De eerste dagen ken je elkaar nog niet, waardoor je ook minder kan inspelen op hoe iemand zal reageren”, zegt Comfort. “Naar het einde toe weet je dat je wel op de radar staat bij sommige deelnemers, maar je kan hen wel beter inschatten. Wat bij de bus is gebeurd, was niet het oorspronkelijke plan, maar als je elkaar goed kent, helpt het wel om snel te schakelen.”

Die mensenkennis hielp ook om in de derde aflevering het rode ei van Conny kapot te maken nog voor de proef gestart was. “Je weet bij wie je iets kan doen fout lopen”, geeft Comfort aan. “Conny heeft nooit geweten hoe dat is gebeurd. Ze snapte er niets van en heeft het ook op zichzelf gestoken. Maar als mol was het heel leuk om te doen.”

“De mol neemt soms risico’s, en als dat lukt, is dat heel tof”, zegt De Coster. Sowieso hadden de makers dit jaar weinig problemen om Comfort te enthousiasmeren voor bepaalde mollenstreken. “Comfort was zeer gretig en toonde meer dan genoeg initiatief. Ze heeft altijd gedurfd om iets te doen, zonder dat we haar moesten overtuigen. Ze had geen extra bevestiging nodig van ons.”

Rood scherm

Comfort werd naarmate dit seizoen van De Mol vorderde steeds meer verdacht - in een poll voor de finale was ze op de site van Het Laatste Nieuws zelfs de hoofdverdachte -, maar lange tijd bleef ze erg onder de radar. Voor veel kijkers was het zelfs een uitgemaakte zaak dat Comfort niet de mol kon zijn. De reden daarvoor ligt op het einde van de vierde aflevering. Ze kreeg een rood scherm, maar ze heroverde haar plaats door de juiste kinderfoto’s van medekandidaten te herkennen. Comfort reageerde erg emotioneel en Leïla mocht het vliegtuig terug naar huis nemen.

“Het was een beetje een gok om met een score van zes van op tien in die auto te komen. Maar op het moment dat ik dat rood scherm krijg, zie je ook echt mijn verbazing dat het gelukt is. En dan is het volhouden.” “Voor ons was het wel belangrijk dat alles eerlijk verliep”, vult Gilles De Coster. “We volgen alle regels, en de sabotage is daaraan ondergeschikt. We zouden nooit een proef maken waar de mol niet kan meespelen. Velen hebben Comfort toen afgeschreven als mol op basis van die proef, maar dat was dus onterecht.”

Beeld rv

“Die opdracht gaf me wel extra bevestiging”, zegt Toos. “Als ik de mol was, had ik ook in de auto willen zitten.” Idem voor Lancelot, die ook bloemetjes wierp voor haar acteerwerk toen. “Ik heb daar echt van genoten. Al kwamen daar ook oprechte emoties bij kijken: het is wellicht niet evident om Leïla naar huis te zien gaan. Maar het is wel zeer goed gespeeld.”

Al moet Comfort toegeven dat dat niet altijd zo was. “Er zijn ook mollenstreken mislukt, ja. En soms kan je gewoon niet saboteren, net zoals het ook bij de kandidaten soms gewoon niet lukt.” Maar dan is het vooral zaak dat niet aan je hoofd te laten komen. “‘s Avonds aan tafel kom je gewoon weer in die warme groep terecht en maak je plezier, net als iedereen.”

Ook dat sommige kandidaten haar doen en laten extra nauwgezet volgen, moet je als mol proberen te vergeten. “Uiteraard begin je aan kleine dingen te merken dat ze mijn richting uit kijken. Maar als je dat niet kan uitschakelen, durf je niet meer te saboteren. Ik heb dat dus genegeerd, al speelt het wel een rol om bij bepaalde opdrachten andere beslissingen te nemen als de groepen verdeeld worden.”

Kameroen

Met een groepspot van 27.320 euro eindigde De mol net geen duizend euro boven het eindresultaat van vorig jaar (26.390 euro) en een stuk boven dat van seizoenen acht en negen (22.835 euro en 18.240 euro). Winnaar Lancelot weet al wat hij met het geld gaat doen. Behalve het traditionele feest voor de andere deelnemers en de ploeg achter De mol financieren, wil hij ook een goed doel steunen.

“Commy heeft tijdens haar studententijd met andere geneeskundestudenten een vzw opgericht. Die vzw, Medibama, voorziet in medisch materiaal en doet kleine ingrepen in lokale gemeenschappen in Kameroen. Wie doneert, krijgt ook heel concrete info over wie geholpen is met je geld: je krijgt een foto, naam en leeftijd... Een heel praktische aanpak. Door corona is dat wat gaan liggen. Door nu mijn steentje bij te dragen, hoop ik dat ze dit weer kunnen oppikken.”

Comfort: “En dan gaan we volgend jaar samen op missie.”

Beeld rv