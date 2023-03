‘Daisy Jones & The Six’: op zijn sterkst wanneer de reeks menselijk onvermogen toont

Heeft zangeres Stevie Nicks echt roadies opgedragen coke via een rietje door haar poepenol te blazen, zodat het afgeragde binnenwerk van haar neus kon worden ontzien? Wellicht niet: in een interview uit 2001 lachte Nicks het idee zelf weg.

Maar eigenlijk maakt het niet zoveel uit, want de anekdote, apocrief of niet, valt niet al te ver buiten de contouren van de wél gedocumenteerde strapatsen die zich eind jaren 70 voltrokken binnen de softrockgroep Fleetwood Mac. Is het gebeurd? Nogmaals: naar hoge waarschijnlijkheid niet. Maar het kon op zich wel, en dat maakte het verhaaltje handig voor het imago dat de leden van de groep, met hun sfeer van scheefpoeperij en neuspoeierij, zelf cultiveerden.

De nieuwe Amazon Prime Video-reeks Daisy Jones & The Six, gebaseerd op de gelijknamige roman van Taylor Jenkins Reid, zou je als een officieuze Fleetwood Mac-biografie kunnen beschouwen.

Leadzangeres Daisy Jones (Riley Keough, kleindochter van Elvis Presley) zou Stevie Nicks kunnen zijn. Wat van leadzanger en gitarist Billy Dunne (Sam Claflin) dan misschien Lindsey Buckingham maakt. En van toetseniste Karen Sirko (Suki Waterhouse) Christine McVie. Hun debuutplaat Aurora zou gewoon Rumours (1977) kunnen zijn, het ligt ongeveer gelijkaardig op de tong.

Maar evengoed zet de groep in haar originele bezetting haar eerste stappen in Pittsburgh, niet in Londen. Zijn de stichters – in tegenstelling tot die van Fleetwood Mac – broers. En beginnen Dunne en Jones hun muzikale carrière niet als koppel. Uiteindelijk gaat Daisy Jones & The Six gewoon over rockgroepen, en de mythe die ze moedwillig rond zichzelf vormen.

Daarbij zitten er wel wat dingen in die jammerlijk door de soundcheck zijn geraakt. Het scenario glijdt soms vervaarlijk af naar klef melodrama. Ook heeft de reeks weinig nieuws te vertellen.

Wilden showrunners Scott Neustadter en Michael H. Weber de unieke tijdsgeest van de poprockrevolutie in het Californische Laurel Canyon van de seventies vatten? Prima, maar dan geeft de documentaire Echo in the Canyon (2018) daar een indringender beeld van.

De This Is Spinal Tap-eske mockumentary-intermezzo’s werken ook niet goed. En het cynische raderwerk van de muziekbusiness werd veel beter onder de loep genomen in de zwaar onderschatte HBO-reeks Vinyl.

Maar Daisy Jones & The Six is wél sterk wanneer het menselijk onvermogen toont. Een aantal groepsleden glijdt relatief snel af naar zelfdestructie, waarin ze ook flinke nevenschade toebrengen aan hun naasten en geliefden. En net zoals talloze voorbeelden uit de echte wereld – waaronder misschien Fleetwood Mac - worden de leden van Daisy Jones & The Six vrij snel goed in het herverpakken van hun onmacht in het leven tot zinderende rock-’n-roll.

Daisy Jones & The Six is te zien op Amazon Prime Video.