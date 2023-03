‘Daisy Jones & the Six’: nieuwe serie vertelt verhaal van fictieve rockband die u zéker ergens van kent

Na meer dan een jaar van uitstel is de dure adaptatie van de bestseller Daisy Jones & the Six klaar voor haar debuut op het kleine scherm. De reeks over muziek, liefde en roem belooft een onweerstaanbare streaminghit te worden. ‘Ik wilde het gevoel creëren dat ze een echte band waren.’

Het was de 36ste dag van wat een opnameperiode van dertig dagen had moeten zijn in New Orleans, maar de acteurs en de opnameploeg van de rockdramareeks Daisy Jones & the Six waren nog altijd aan het werk.

Ze waren een scène aan het opnemen, die zich afspeelde in 1977, waarin de acteurs Riley Keough en Sam Claflin, de leadzangers van de band Daisy Jones & the Six, tot rust komen in de coulissen nadat ze voor het eerst hebben opgetreden in Saturday Night Live. Halflege drankflessen, lambrisering, damp van rookmachines en ingekaderde foto’s van de Coneheads en Gilda Radner vormen het achtergronddecor.

Claflin, die Billy Dunne speelt, vraagt aan Keough, die de titeltol van Daisy Jones vertolkt: “Wat vond je ervan?”

“Goed, eigenlijk”, zegt ze. “Wel niet zo goed als cocaïne.”

Voor ze in New Orleans arriveerden, had de ploeg 69 dagen in de omgeving van Los Angeles gefilmd. Daarna waren sommigen nog naar Athene en het Griekse eiland Hydra afgereisd om een sleutelepisode in te blikken.

De productie van Daisy Jones & the Six had eigenlijk in april 2020 moeten beginnen. Toen kwam de covidpandemie en werden de opnames met achttien maanden uitgesteld. Daarna was er nog een paar keer uitstel. Er werd dagelijks getest en mondmaskers waren verplicht, maar er waren ook concerten met honderden figuranten, seksscènes, met drank en drugs overgoten bacchanalen, en dat eiste allemaal zijn tol.

“‘Seks, drugs & rock-’n-roll’ ligt wat moeilijk tijdens een pandemie”, zegt Lauren Neustadter, samen met Reese Witherspoon executive producer van de serie.

Daisy Jones & the Six vertelt het verhaal van een band die opklimt tot het niveau van de uitverkochte stadionconcerten dankzij zijn hitalbum Aurora. De muzikanten maken en promoten Aurora terwijl Daisy, Billy en zijn vrouw, Camila Dunne (Camila Morrone), kampen met de scherpe kantjes van een driehoeksrelatie.

De serie is gebaseerd op een gelijknamige roman van Taylor Jenkins Reid uit 2019, die meer dan 1 miljoen keer over de toonbank ging en in meer dan dertig talen verscheen. Zijn aantrekkingskracht ontleent het boek gedeeltelijk aan de manier waarop het verteld wordt: Reid vat het op als een non-fictiegeschiedenis van een band, gestoffeerd met commentaren van muzikanten en platenproducers die herinneringen ophalen aan aftandse camionettes, tourbussen en Sunset Strip-podia.

Voor u gaat googelen: The Six is geen echte band, maar is wel gebaseerd op onder andere Fleetwood Mac. Toch is die ambiguïteit – alsook de relationele spanning tussen de personages Keough en Claflin – een aspect waarvan Witherspoon en haar productiehuis Hello Sunshine, én Amazon Studios, hopen dat kijkers erop zullen aanslaan als de tiendelige reeks begint te lopen bij Amazon Prime Video.

Dat het boek sowieso al liefhebbers heeft, is een voordeel, maar brengt ook verwachtingen mee. “Ik wil de fans gelukkig maken en dit boek, dat ze in hun hart dragen, tot leven brengen”, zegt Morrone. “Ik heb nooit eerder een project gedaan waarop zo veel ogen gevestigd waren.”

Muzieklessen

De reeks is een van de eerste projecten die Jennifer Salke als directeur van Amazon Studios bestelde nadat Jeff Bezos haar in 2018 in dienst nam. “Je moet je laten horen”, zegt ze over die begindagen bij het bedrijf en haar reactie op het voorstel om Daisy Jones te doen. “Je moet erin slagen iets te doen dat apart is. Het mag niet aanvoelen als een reeks die je evengoed elders kunt maken.”

Volgens haar droeg Daisy Jones die belofte in zich. Amazon volgde haar daarin en was bereid de productie op te schorten vanwege de beperkende maatregelen tijdens de pandemie. De covidrestricties boden ook een belangrijk voordeel: de acteurs konden meer dan een jaar lang muzieklessen volgen. Daarvoor was zowat de enige muzikale adelbrief die ze konden voorleggen dat Keough de kleindochter van Elvis Presley is.

Het verhaal, en de muziek, van ‘Daisy Jones & the Six’ zal liefhebbers van Fleetwood Mac bekend in de oren klinken. Beeld Amazon

Streamingplatformen staan economisch onder druk, zoals de ontslagen bij Disney, Netflix en andere bedrijven bewijzen, maar dat zou je niet zeggen als je de investering van Amazon in Daisy Jones & the Six ernaast legt. De jarenzeventigsets zijn tot in de puntjes nagemaakt. De productie nam een week lang de Sunset Strip in Hollywood over. Oude pornofilms werden gebruikt als visueel referentiekader om The Viper Room om te bouwen tot de groezelige Filthy McNasty’s. De voornaamste personages alleen moesten 1.500 keer van kledij veranderen in de eerste helft van de productie. Andere personages en figuranten erbij geteld, waren er soms 250 outfits per avond nodig.

Blake Mills schreef ongeveer 25 originele songs, soms in samenwerking met mensen zoals Phoebe Bridgers, Marcus Mumford en Chris Weisman. Elf van die songs vormen Aurora, dat uitkomt bij Atlantic Records op het moment dat de serie streambaar wordt bij Amazon. De eerste track, ‘Regret Me’, kwam deze maand al uit en had halverwege februari al 2 miljoen streams verzameld bij Spotify.

Zelfs de promotiemachine voor de reeks doet denken aan de tijd toen de middelen van de grote studio’s zowat onbeperkt waren. Voor dit artikel alleen – tekst, foto’s, factchecking – hadden dertig mensen een vinger in de pap.

Stevie Nicks

Toch begon het allemaal kleinschalig voor de tv-versie van Daisy Jones, bij een vrouw en haar echtgenoot in Los Angeles.

De man was Scott Neustadter, de scenarist van onder meer 500 Days of Summer uit 2009, dat hij samen schreef met Michael H. Weber. Op een dag in 2017 kregen de zaakgelastigden van Neustadter een telefoontje van Brad Mendelsohn, de manager van Reid, met de vraag of Neustadter een oogje wilde werpen op een manuscript over een fictionele rockband uit de jaren 70 die qua carrière en interpersoonlijk drama wat deed denken aan Fleetwood Mac. Neustadter, een liefhebber van muziek uit die tijd, begon nog dezelfde ochtend te lezen.

Hij nam later die dag contact op met zijn vrouw, Lauren, die net door Witherspoon in dienst was genomen als hoofd van de film- en tv-afdeling van Hello Sunshine. Hij herinnerde haar eraan dat hij en Witherspoon het er ooit over hadden gehad dat ze gefascineerd waren door Stevie Nicks. “Ik wist dat het een passie van Reese was”, zegt hij.

Lauren las het scenario van Reid, en viel toen haar baas lastig tijdens diens vakantie. “Breng je iPad mee naar het strand morgenochtend”, mailde ze aan Witherspoon. “Dit boek is zo goed.”

De volgende ochtend, zegt ze, antwoordde Witherspoon: “Ik ben er helemaal weg van.”

Een paar dagen later beraamden de Neustadters een plan. Lauren ging met Reid ontbijten bij Hugo’s in San Francisco Valley. Terwijl ze het boek met lof overlaadde, ging haar telefoon. “Ik denk dat het voor jou is”, zei Neustadter, en ze gaf de telefoon door aan Reid, op dat moment een auteur met een bescheiden renommee. Ze bleef doodkalm - althans uiterlijk – terwijl Witherspoon aan Reid vertelde hoe gek ze was van het boek.

Die middag ging Scott met Reid lunchen in een eethuis op Larchmont Avenue. “Ik zei haar dat ik al mijn hele leven aan het wachten was om zoiets te kunnen schrijven”, vertelde hij haar. Hij had het over een film- of tv-adaptatie van Daisy Jones.

Reid besliste de tv-adaptatie uit te besteden aan Hello Sunshine, met Scott en zijn vaste scenariopartner Weber als creators. Uiteindelijk verkocht ze het manuscript van Daisy Jones aan Penguin Random House.

Taylor Jenkins Reed (auteur van het oorspronkelijke boek) over de reeks: ‘Als je boek een beetje je kind is, dan is een adaptatie je kleinkind. Reken maar dat ik trots op hen ben.’ Beeld<

Échte muzikanten worden

Om acteurs die doen alsof ze deel uitmaken van een band te kneden tot een echte band, werd music supervisor Frankie Pine ingehuurd. Zij coördineerde een soort ‘kamp’ van een maand, waarbij de leden persoonlijk onderricht kregen en groepsrepetities deden. Er werden ook opnamen van oefenmomenten gemaakt en bekeken, om te luisteren naar hun timbre en timing en hun houding als muzikant.

“Ik wilde het gevoel creëren dat ze een echte band waren”, zegt Pine. “In een echte band trek je samen op, eet je samen, drink je samen, werk je elkaar op de zenuwen. Je beleeft de gewone dingen die een groep mensen meemaakt die constant samen zijn. Ik wilde dus het soort kameraadschap bereiken dat je hebt in een rockband.”

Toen de productie zich voorbereidde om in september 2021 met de opnamen van start te gaan in Los Angeles, vond Lauren Neustadter het belangrijk om een liveconcert op poten te zetten waarop de band de nummers uit de reeks zou brengen. Ze huurden een Hollywood-studio met een podium en nodigden veertig mensen die meewerkten aan de serie uit om het concert bij te wonen. De covidbeperkingen waren nog van kracht.

Een van de aanwezigen was Tom Wright, een doorgewinterde acteur (Tales From the Hood, Sunshine State), die producer Teddy Price speelt. Als jonge acteur in het New York van de jaren 70 had Wright een huisgenoot die actief was in de muzieksector. “Ik trok op met mensen zoals Ornette Coleman, Chet Baker, Jim Hall – heel bekende jazzmuzikanten. Ik zag hen vaak live aan het werk, en mijn lat ligt dus best wel hoog”, zegt hij.

Tijdens het concert voor vrienden en familie “werd ik van mijn sokken geblazen”, zegt Wright. “Ze klonken als een echte band. Het was ongelooflijk.”

Dat was het kleinschaligste concert van de band. Het grootste vond plaats in New Orleans, waar het 26.500 zitjes tellende Tad Gormley Stadium werd omgebouwd om - op het scherm althans - te lijken op Soldier Field in Chicago, waar de band zijn drukst bijgewoonde optreden van de reeks brengt.

Dat was de verdienste van Jessica Kender, de production designer van de reeks. Volgens haar waren de jaren 70 zo herkenbaar dat de details er echt toe deden. Zo werden voor een scène aan een tankstation de ethanolwaarschuwingsbordjes weggenomen omdat die er toen nog niet waren.

Toen Nzingha Stewart, die vier afleveringen regisseerde, een montage wilde inlassen waarin Billy en Daisy tientallen radiostations bezochten, ontwierp de designploeg een radiostudio met in de details referenties aan Tulsa, Dallas en Fort Worth. Tijdens een concertscène is een kraampje met merchandising te zien met onder meer T-shirts van de band en een sepiafoto van Keough met het opschrift ‘Daisy Jones and the Six: Amsterdam, the Netherlands 5 June 1976'.

Camila Morrone, Riley Keough en Sam Claflin. Beeld CHANTAL ANDERSON / NYT

Onwezenlijk

Denise Wingate, een kostuumontwerpster, tourde ooit met de jarentachtigband The Bangles. Toen ze Daisy Jones las, was ze meteen enthousiast. Tijdens de pandemie zat ze elke dag urenlang op eBay en tweedehandssites. Toen er versoepeld werd, zegt ze, “bezocht ik een jaar lang elk weekend vlooienmarkten”.

En ze kwam tegemoet aan verzoeken van mensen. Toen Keough vroeg om ‘Stevie Nicks-vibes’ voor het optreden in Soldier Field, vond Wingate een Halston-kaftanjurk in goudlamé. Die knipte ze vooraan open tot een cape. Eronder droeg Keough een metaalkleurige gehaakte vintagejurk. (“De garderobe van Daisy was een hoogtepunt in mijn leven”, schreef Keough.)

Om inspiratie te krijgen voor de cover van het album Aurora maakte Wingate een moodboard met daarop een opwaaiende witte jurk van Nicks. Op de cover die daaruit voortkwam, draagt Billy een jeanshemd en Daisy een jurk die doet denken aan die van Nicks. Zoals staat beschreven in het boek kijken de rocksterren elkaar in de ogen, maar gaapt er toch een afstand tussen de twee.

Voor Reid, die het boek in 2016 begon te schrijven, komt het allemaal wat onwezenlijk over. “Als je boek een beetje je kind is,” zegt ze, “dan is een adaptatie een beetje je kleinkind. Ik mag deze pluim niet op mijn hoed steken, maar reken maar dat ik trots op hen ben.”

Ze is helemaal weg van de reeks, zegt ze. “Als ik nu aan Daisy denk, dan zie ik het gezicht van Riley. Als ik denk aan Bill, dan denk ik aan Sam.”

Vanaf vandaag te zien op Amazon Prime Video.

© The New York Times