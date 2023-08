Daar zijn de Chinezen en een terugkeer naar de roots: vijf opmerkelijke trends in gaming

Het was weer over de koppen lopen op Gamescom in Keulen. ’s Werelds grootste videogamefestival zette opnieuw de grandeur van het medium in de verf. Wij gingen langs en spotten deze vijf trends.

1. China begint zich steeds meer te roeren

De videogamesmarkt is een van de weinige creatieve sectoren die niet gedomineerd worden door de VS. Zowel Japan, de EU als het VK gelden allang als creatieve krachtpatsers. Maar ook China is in opmars.

Zonder dat velen het beseffen werd een van de populairste games ter wereld, het gratis actierollenspel Genshin Impact, gemaakt door miHoYo uit Shanghai – in vol ornaat aanwezig op de beurs. Bovendien pompt de kolossale holding Tencent al een tijd tal van yuans in gamegiganten zoals Ubisoft (Assassin’s Creed) en Epic Games (Fortnite).

Om 'Black Myth: Wukong', zowat dé game van de beurs, te kunnen uittesten moesten beursgangers urenlang aanschuiven. Beeld Getty Images

En dan was er zowat dé game van de beurs: het mysterieuze Black Myth: Wukong. Liefst drie uur lang stonden nieuwsgierigen aan te schuiven om aan de slag te kunnen met een in vechtkunst bedreven mens-aaphybride. Rond deze titel hangt al een tijdlang enige buzz. Vermits de game pas in de zomer van volgend jaar in de winkels ligt, was het ronduit verrassend dat hij al te spelen viel in Keulen.

De Chinezen zijn hier om te blijven. Best ironisch dat Peking zijn volk zo streng in het gareel houdt wat gaming betreft. Maar als exportproduct is er kennelijk geen vuiltje aan de lucht.

2. Belgische games boomen

Larian Studios uit Gent bewees het recentelijk nog met globaal kassucces Baldur’s Gate 3: de sector boert goed in ons land, en vooral in Vlaanderen. In 2022 waren ruim 130 bedrijven bezig met videogames bouwen – een record – en bijna 1.100 werknemers actief in de sector. Liefst 85 miljoen euro leverde dat op.

Naar aanleiding van de beurs pakte de Flemish Games Association (FLEGA) uit met deze positieve cijfers en pronkte ze ter plekke met enkele projecten. Zelfs Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) ging langs om fijntjes te onderstrepen hoeveel belang zijn regering hecht aan deze innovatieve sector.

Beeld uit 'You Suck at Parking' van de Belgische studio Happy Volcano. Beeld Happy Volcano

Vaderlandse games die ons het meest bijbleven: het geestige You Suck at Parking van Happy Volcano, waarin je allerlei wilde obstakels moet ontwijken in de zoektocht naar een parkeerplekje; Breachers (Triangle Factory), een tactisch schietspel in VR; het prachtig met de hand getekende Koira (Studio Tolima) en actieavontuur Slimy Knight (Frosty Froggs), rond een wendbare slijmjurk met zwaard.

3. Is VR stervende?

Sommige kwatongen beweren weleens dat virtual reality ‘de 3D-televisie van deze tijden is’: een opgeklopte nouveauté die even snel zal uitsterven als ze opgekomen is. Frappant: op de beursvloer waren amper VR-brillen te bespeuren. Nochtans leken ze even de sector te gaan veranderen.

“Ik zie VR nooit écht mainstream worden,” zegt Jeroen Van Raevels, spelontwikkelaar en cohost van Game Kast, een wekelijkse podcast, “of toch niet binnen deze sector. We moeten VR zien als een markt op zich, die ondersteund wordt door een kleine groep van hardcorefans.”

Veel heeft te maken met de hoge instapprijs – zo kost Sony’s recentste headset meer dan de PlayStation 5 zelf, die je óók nodig hebt om te spelen. Het medium leent zich bovendien niet echt voor lange, uitgebreide ervaringen. “Een VR-spel lang interessant houden, is ongelooflijk moeilijk”, zegt Van Raevels. “En dus grijpen mensen snel terug naar wat ze al kennen.”

Of Apple met zijn peperdure Vision Pro-bril een nieuwe deining zal veroorzaken, valt nog af te wachten. “Voor evenementen en trainingen blijft de technologie razend interessant, maar wat gaming betreft zie ik dit alleen maar niche blijven.”

Gamers testen de nieuwe 'Mortal Kombat'-aflevering. Beeld Getty Images

4. Cloud gaming is de toekomst

Voorlopig moet je nog een beroep doen op een console of pc om kleppers genre Call of Duty te spelen, maar dat zou weleens helemaal kunnen veranderen. Net zoals streamingdiensten fysieke dragers van zowel muziek als films/series naar de vergetelheid proberen te duwen, heeft cloud gaming eenzelfde doel in deze branche.

Hoewel Google nog maar recentelijk de stekker heeft getrokken uit zijn cloudservice Stadia, zetten ander grote spelers als onder meer Sony en Microsoft volop in op de tech. Aangezien games streamen serieus wat bandbreedte opslurpt, is een stevige internetverbinding een vereiste. Dat is nog niet helemaal alomtegenwoordig.

Toch worden er concrete stappen gezet. Zo showde Samsung bijvoorbeeld, marktleider in de tv-wereld, zijn nieuwste toestellen op de beurs. Die zijn voorzien van een Xbox-app, waarmee je met eender welke bluetooth-controller games kan streamen, op voorwaarde dat je een Game Pass Ultimate-abonnement hebt – zeg maar de Netflix van Microsoft. Een interessante evolutie om in de gaten te houden.

5. Terugkeer naar de roots

Hoewel de relatief jonge sector voortdurend evolueert en revolutioneert, zagen we ook een omgekeerde beweging: een terugkeer naar de roots. Iconische figuren zoals Mario en Sonic grijpen in hun nieuwste afleveringen – Super Mario Bros. Wonder en Sonic Superstars – terug naar de 2D-dagen van weleer, waarin simpelweg van links naar rechts gehold en gesprongen dient te worden, weliswaar met moderne elementen.

De nieuwe 'Assassin's Creed: Mirage' keert terug naar de oude, beproefde formule van de eerste games. Beeld Ubisoft

Ook uitgever Ubisoft surft mee op die golf. Waar zijn Assassin’s Creed-franchise de laatste jaren alleen maar grootschaliger werd, keert het in oktober te verschijnen Mirage terug naar zijn iets intiemere origine. Ook de nieuwe Prince of Persia-game The Lost Crown toont meer verwantschap met het origineel uit 1989 dan met de modernere iteraties.

Ten slotte maakt oorlogsshooter Call of Duty: Modern Warfare 3 in zijn multiplayermodus gebruik van opgepoetste omgevingen uit de oude doos. Alles keert terug: een vuistregel in de fashion, en kennelijk ook in de gamesector.