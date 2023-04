Daan in ‘Liefde voor muziek’: hardleerse Metejoor-fans verslikten zich in hun Fristi

Het is gebeurd. Liefde voor muziek is ontmanteld. Genadeloos in de anus genomen. Alles wat hierna komt, valt voor eeuwig en altijd in het niets bij de bijdrage die Daan Stuyven de goegemeente in de meest recente aflevering voorschotelde. In menige Vlaamse huiskamer sloegen de pacemakers wellicht tilt, bleven de chipszakken vier minuten lang onaangeroerd en verslikten hardleerse Metejoor-fans zich in hun Fristi.

Metejoor, makker van de manke middelmaat, verlokker van ’t Vlaamse Volksempfinden, zag zijn in twijfelachtige smaak gemarineerde liederen gecoverd door het kransje muzikanten dat zich voor dit seizoen in een Spaanse villa nestelde. Stuk voor stuk pakten zij beaat glimlachend een Metejoor-nummer aan, niet gespeend van geforceerde eerbied. Toen God de mens schiep, was hij allesbehalve kwistig met ruggengraat noch cojones.

Het was, uiteraard, buiten Daan gerekend. “Ik houd van de spokenword-traditie”, zo strooide de in Holsbeek gewortelde charlatan par excellence ons in een voorafgaand filmpje zand in de ogen. Een prachtig excuus om doodleuk de intro van Metejoors titelloze debuutalbum te… euhm…herinterpreteren, zijnde de gesproken introductie waarmee de Vosselaarse chansonnier fans en familie bedankt voor zijn succes. “Hey, ik wil jou oprecht en hoogstpersoonlijk bedanken omdat jij mijn eerste album hebt aangekocht”, zo begint dat dankwoord van de veelvoudige MIA-laureaat, wat – even tussendoor – meer zegt over de MIA’s en onze muziekindustrie dan over Metejoor himself.

Daan turnde dat melige dankwoord om tot sinister, ultra-ironisch parlando, grommend en hijgend, over weeë synthesizerakkoorden, dramatische violen en apocalyptische koorzang waarin als tijdens een verzengende eucharistie “meeeteee-jooo-hooo-oooor!!!” weergalmde. Het had iets weg van Jean Gabin en van Jean-Pierre Castaldi, maar ’t was goed beschouwd pure Marcel Duchamp. En Zappa. En iets uit The Fast Show.

Sluitspier

Bij al dat succulente afzeiken van grootheidswaan en vals sentiment zaten de andere kandidaten krampachtig grijnzend te koekeloeren alsof een in een mankini uitgedoste Siegfried Bracke voor hun neus stond te jongleren met vijf zoemende dildo’s. Willekeurige K3’tjes lieten strategisch hun onderkaak op de grond vallen omdat de camera’s nu eenmaal draaiden. Wíj hoorden bovenal een motherfucker van een zomerhit die in een rechtvaardige wereld dra over Blankenbergse dijken zal echoën. Metejoor himself zat zich dan weer gepijnigd af te vragen of hij nu met vleierij werd bejegend dan wel een forse middelvinger midden in de sluitspier geramd kreeg.

“Ik wilde jouw tekst as such behouden om hem alle eer aan te doen”, zei Daan achteraf met schalkse blik. God zegene hem.

