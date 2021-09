D-day voor radiomakers: houden Qmusic, Joe en Nostalgie hun FM-frequentie of niet?

Dag van de waarheid voor radiomakers met ambitie. Wie een van de drie landelijke FM-frequenties wil, moet vandaag zijn dossier indienen. Komt er een herschikking van het radiolandschap nu Studio 100 een eigen radiozender wil, en ook Telenet mogelijk meedingt?

Wat is er aan de hand?

Naast de radiozenders van de openbare omroep zijn er in Vlaanderen drie zenders met een landelijk bereik. Zenders dus met een frequentie die overal te lande een goede ontvangst garandeert. De laatste twintig jaar waren die in handen van Qmusic en Joe, allebei eigendom van DPG Media, en Nostalgie dat een onderdeel is van Mediahuis. Eigenlijk was het de bedoeling om die frequenties om de negen jaar te herbekijken, maar in de praktijk werd de vergunning telkens opnieuw stilzwijgend verlengd. Dat is niet naar de zin van Europa dat liever wat meer dynamiek in de radiomarkt ziet. Daarom organiseert mediaminister Dalle nu een zogenaamde beauty contest. Iedereen met radio-ambitie kon tot vandaag een dossier indienen, de drie kandidaten met de aantrekkelijkste plannen slepen een vergunning voor de komende vijf jaar in de wacht met de mogelijkheid om die daarna nog eens voor drie jaar te verlengen.

Wie zijn de kandidaten?

De drie zenders die nu zo’n landelijke frequentie hebben, willen die uiteraard behouden. Maar er zijn kapers op de kust. Mediabedrijf Studio 100 bijvoorbeeld liet eerder al weten dat het graag radio wil maken. Geen kinderproduct deze keer maar een zender gericht op volwassenen. Ook bij Telenet willen ze graag een radiozender aan hun portfolio toevoegen. Het bedrijf is met NRJ – waarin het samen met Mediahuis participeert – nu al actief op de radiomarkt, maar zonder landelijke frequentie heeft die zender het moeilijk om door te breken. Telenet heeft niet alleen plannen met NRJ. De opstart van een actuazender zou de voorbije maanden eveneens op tafel hebben gelegen.

Ook One World Radio, de digitale zender gekoppeld aan Tomorrowland, was even in beeld als mogelijke kandidaat maar de initiatiefnemers laten weten daar nu toch van af te zien. Stadsradio Vlaanderen besnuffelde het dossier, maar zag de investeringen die nodig zijn voor een upgrade van hun netwerk niet haalbaar.

DE KANDIDATEN Qmusic: marktaandeel van 13,68% (DPG Media) Joe: marktaandeel van 9,21% (DPG Media) Nostalgie: marktaandeel van 6,74% (Mediahuis) Studio 100: wil een nieuwe zender starten die mikt op een volwassen publiek Telenet: is met NRJ al actief op de radiomarkt. Kan met die zender (marktaandeel 0,34%) voorlopig geen potten breken en zoekt naar uitbreiding van het luisterpubliek

Waarom wil iedereen radio maken?

Simpel, omdat er geld mee te verdienen valt. Vorig jaar werd in Vlaanderen 268 miljoen euro aan radioreclame besteed, goed voor 13,8 procent van de totale reclame-uitgaven. Bovendien heeft radioreclame amper last van de onlineconcurrentie van Facebook en Google. De voorbije jaren gingen de reclame-investeringen in radio telkens de hoogte in. Enkel in 2020 zorgde de coronacrisis voor een terugval. De beauty contest die nu wordt georganiseerd is een uitgelezen kans om daar een graantje van mee te prikken. Want hoewel iedereen er van overtuigd is dat digitaal radio luisteren de toekomst is, kan je als radiozender voorlopig nog niet zonder krachtige FM-frequentie om een voldoende breed publiek te bereiken.

Wie maakt de grootste kans?

Moeilijk te zeggen. De dossiers worden de komende maanden door een jury van onafhankelijke radio-experts onder de loep genomen. Zij kijken onder andere naar de inhoudelijke invulling, de maatschappelijke meerwaarde, de financiële haalbaarheid en de technische kant van het verhaal. Dat ook de media- en radio-ervaring een belangrijke rol speelt en er gekeken wordt naar de verwezenlijkingen en plannen op het vlak van digitale radio zou in de kaart kunnen spelen van de zenders die nu al over een landelijke frequentie beschikken. Die hebben op dat vlak immers heel wat meer adelbrieven voor te leggen dan de nieuwkomers. Het onderdeel ‘maatschappelijke waarde’ biedt dan weer kansen voor die nieuwe projecten. Qmusic, Joe en Nostalgie moeten het alle drie van complexloze hitradio hebben. Wanneer een van de nieuwe kandidaten kiest voor een meer actuagedreven zender heeft die sowieso een streepje voor.

Wat betekent het voor de luisteraar?

Sowieso verandert er tot 1 januari 2023 niks. De komende weken wordt bekeken of de verschillende dossiers ontvankelijk zijn. Half oktober volgt een lijst met de kandidaten die voor een landelijke frequentie in aanmerking komen. Op 10 februari 2022 wordt bekend gemaakt wie al of niet zo’n frequentie krijgt. Op 1 januari 2023 gaan de nieuwe vergunningen in. Zo krijgen niet alleen nieuwkomers voldoende tijd om zich voor te bereiden op de start. Het geeft ook aan de bestaande zenders die misschien naast een vergunning grijpen de kans om een plan B uit te werken. Want wat er met Joe, Qmusic of Nostalgie staat te gebeuren wanneer de frequentie van die zenders zou vervallen, is nog koffiedik kijken. Er worden dan wel inspanningen gedaan om digitaal luisteren een duw in de rug te geven – zo moeten nieuwe wagens sinds begin dit jaar verplicht een DAB+-radio aan boord hebben – toch gebruikt het overgrote deel van de luisteraars nog steeds de FM-band om op zijn of haar favoriete zender af te stemmen. Wanneer de drie landelijke commerciële zenders begin 2023 uit noodzaak digitaal verder moeten zullen de luistercijfers hoe dan ook een forse knauw krijgen. Ook hoe vastberaden Studio 100 en Telenet zijn, valt nog af te wachten. Stoppen zij hun radioplannen in de ijskast wanneer ze naast een landelijke frequentie grijpen? Of proberen ze toch via digitale weg een plaats op de radiomarkt te veroveren?