‘D.B. Cooper: Where Are You?!’: goed gezocht, maar weer niets gevonden

In Netflix-documentairereeks D.B. Cooper: Where Are You?! gaat een ploeg documentairemakers op zoek naar de identiteit van een vliegtuigkaper die vijftig jaar geleden uit een lijnvlucht sprong met een tas waarin 200.000 dollar zat. De flappen – ongeveer een miljoentje vandaag - waren losgeld voor de bemanning, die hij subtiel had gegijzeld onder dreiging met een bom. Na die sprong vond niemand hem ooit terug. Slagen de makers nu wel in hun ambitieuze queeste om alsnog zijn identiteit los te wrikken, uit de schaarse aanwijzingen en de vele potentiële verdachten die de afgelopen halve eeuw de revue zijn gepasseerd?

Ik tikte dit alvast neer voordat ik de korte docuserie had bekeken: nee.

En nu nadat ik ze helemaal uitgezeten heb: nee. Net zoals bij nog meer docureeksen waarin de makers onverdroten de eeuwige mysteries van onze tijd op proberen te lossen. Denk aan Bigfoot, de moord op JFK, of de vraag of Butch Cassidy nog ondergedoken heeft geleefd na die finale schietpartij in Bolivia.

Het begint altijd hetzelfde: de makers claimen nieuwe bewijzen te hebben ontdekt, en geavanceerde technieken te hebben ontwikkeld, om de zoektocht deze keer wél eens grondig te doen. Vervolgens moet je als kijker vaak meerdere afleveringen lang mee op zoektocht, waarbij vooral reeds bestaande pistes opnieuw worden bezocht. En het eindigt altijd op hetzelfde slotakkoord: we hebben niks gevonden, maar kijk eens hoe goed, spectaculair en telegeniek we hebben gezocht!

Een klein verschil tussen D.B. Cooper: Where Are You?! en die andere Discovery Channel-, History Channel- of Netflix-meuk is dat de makers van deze vierdelige miniserie donders goed lijken te beseffen voor welk spelletje ze zich hebben aangemeld. De stoet van eerdere mediaproducties over dit voor de eeuwigheid gedoemde mysterie, waaruit ze op een bepaald moment fragmenten achter elkaar hebben gemonteerd, heeft iets behoorlijk tongue-in-cheeks. En al snel richt de lens van de makers zich ook meer op de amateurdetectives die al tien jaar of langer hun levenswerk hebben gemaakt van het snappen van Cooper, en die een subcultuurtje van sympathieke maar schimmige, vaak met hun mentale gezondheid worstelende weirdo’s hebben gevormd.

Maar ook dat is ondertussen al deel van de formule. Er zit niets in D.B. Cooper: Where Are You?! wat niet al eerder is geprobeerd: ook het tweede seizoen van Tiger King verzamelde bijvoorbeeld een paar rare snuiters, die stilaan de aandacht van het eigenlijke onderwerp wisten af te pakken. Op zijn beste momenten gaat deze reeks wat meer in de diepte, en wordt ze een observatie van Amerikaanse mythes, maar dat element lijken een aantal geïnterviewden er op eigen beweging in te hebben gebracht.

D.B. Cooper: Where Are You?! is te zien op Netflix.