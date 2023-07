Cynische spot vermomd als altruïsme, wie trapt daar nog in?

Een twééde seizoen B&B zoekt lief? Kennelijk spreekt het beroep van bed and breakfast-uitbater in die mate tot de verbeelding van programmamakers dat ze deze keer presentatrice An Lemmens de wereld hebben rondgevlogen om in den vreemde naar affectie hunkerende Vlamingen om de tuin te leiden met de belofte van Ware Liefde. Tja, niet elke professie leent zich zomaar voor likkebaardend, op trillende lipjes inzoomend camerawerk. Vilbeluikcoördinator zoekt lief? Dacht van niet.

Wat hadden de zes B&B-eigenaars voor wie Lemmens naar Frankrijk, Spanje, Portugal, Turkije en Brazilië vloog met elkaar gemeen? Een niet te versmaden, telegenieke wanhoop in de oogopslag misschien? De fleur van hun leven was hen ontvallen, zeg maar, de klok tikte en het idee ooit zielsalleen met Magere Hein te moeten dobbelen in een ver buitenland, smaakte zichtbaar zuur.

Nu ja, ene Wim leek in zijn Spaanse stulp vooral te azen op een extra werkkracht omdat hij er alleen voor stond. “Met z’n tweeën is het veel leuker”, klonk het krampachtig. In Portugal liet ene Alicia zich de hoofse lyriek van bewonderaar Niels welgevallen. “Ik vind de kleur van uw ogen zo echt, wauw, als de zon daarin zit hé…”, zo tergde hij onze trommelvliezen.

Mja, het wonderlijke proza dat Vlamingen uit hun harses persen wanneer een regisseur in hun nek staat te ademen, blijft ons verbazen, ook anno 2023. Toen Alicia haar Niels even uit het oog verloren was en hem in een bosje tegen het lijf liep, zei hij: “Ja, ik was het domein een beetje aan het verkennen”. Zij: “Ah, domeinverkenning, of hoe zeggen ze da?”

Cynisch

De combinatie van een cameraploeg en idiote regie-instructies baarde wel meer draken. Wim, die kandidate Valerie na gedane arbeid in zijn B&B naar een restaurant in Alicante had uitgenodigd, “als beloning, omdat ik zo content ben”, zag haar aan tafel gegeneerd worstelen met de bullshit die het scenario haar voordroeg. “En... gevoelens? Kriebelt het al?”, stamelde ze terwijl Wim zich geen houding wist te geven. Cringe-factor 10, ja.

Elk weldenkend mens zou dan weer kandidaat Valentin tegen zichzelf in bescherming hebben genomen, maar níét de ploeg van B&B zoekt lief. Ter vermaak van ’t kijkvee diende de ultratimide man te kronkelen en te sterven terwijl hij B&B-uitbaatster Sandra op geheel eigen wijze het hof maakte. Verlamd door menig sociale stoornis beet hij zich door een karaokefeestje dat zichtbaar een helse kwelling voor hem betekende. Wat afleveringen later betuigde hij zijn ontluikende liefde voor zijn Dulcinea: “U lost mijn verwachtingen helemaal in. Het is… als een puzzel… die naar beneden valt… en alle stukjes… kloppen gewoon.”

B&B zoekt lief verpakt cynische spot als altruïsme. Trapt u erin?

Maandag om 20u30 op VTM en via VTM Go