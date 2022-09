Cultgame krijgt na 30 jaar een opvolger: waarom ‘Monkey Island’ gamers blijft beroeren

Meer dan dertig jaar geleden maakte Ron Gilbert de twee legendarische Monkey Island-videogames, waarna hij zijn creatie achter zich liet. Of tenminste: dat dachten we. Ineens komt hij nu met de onverwachte opvolger Return to Monkey Island op de proppen. ‘Ik had nog unfinished business met dit verhaal.’

In april van dit jaar wás Return to Monkey Island er ineens, als een piratenschuit die opdoemt in het blikveld van een scheepsverrekijker. Een niet onbelangrijk deel van het gamerpubliek liep meteen wild voor dit plotseling aangekondigde late vervolg op een reeks videogames die in 1990 begon met The Secret of Monkey Island. De trailer die het Amerikaanse videogamelabel losliet op YouTube heeft inmiddels meer dan een miljoen views, een duizelingwekkend aantal voor een game in de zogeheten indie-hoek van de industrie. Deze week verscheen de game voor pc en Nintendo Switch, met PlayStation- en Xbox-versies die voor later gepland zijn.

Had Ron Gilbert, destijds de bedenker van de Monkey Island-reeks en vandaag ook de architect van haar comeback, dit soort aandacht verwacht? “In zekere zin wel”, zegt de 58-jarige gamedesigner tegen De Morgen. “Ik wist dat Monkey Island geen dood product was: ik word, meer dan dertig jaar later, nog altijd belaagd door fans van de game op mijn blog en via Twitter. Ikzelf heb ook altijd wel het idee van een nieuwe Monkey Island in mijn achterhoofd blijven houden. Ik had nog unfinished business met dit verhaal: ik wil de vertelling afwerken die ik aan het einde van Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge (1991) open had gelaten.”

De surreële visuele stijl verschilt stevig van de bekende 'pixelgraphics' uit de twee eerste games. Beeld Devolver Digital

Blijvende charme

The Secret of Monkey Island was, met enkele honderdduizenden verkochte exemplaren, een monsterhit in 1990 en bouwde doorheen de decennia een onwrikbare reputatie op als een echt monument. De ‘adventuregame’, waarbij de speler verder kwam in het verhaal door objecten met elkaar te verbinden in logische puzzels, bracht de guitige avonturen van aspirant-avonturier Guybrush Threepwood naar het computerscherm. Hij vatte een tocht aan naar het Caraïbische eiland uit de titel, waar hij op zoek ging naar een eeuwenoud geheim, in een race tegen de klok met de door voodoomagie behekste piraat LeChuck.

Een jaar later volgde al de sequel met die door Gilbert altijd open gelaten cliffhanger. Derde game The Curse of Monkey Island verscheen pas in 1997, nadat Gilbert uitgever LucasArts (een dochteronderneming van Star Wars-productiehuis Lucasfilm) al had verlaten om zijn eigen bedrijf Humongous Entertainment op te richten (menige millennial zal zich ongetwijfeld zijn kindergames Freddi Fish en Pajama Sam nog wel herinneren). In 2000 volgde ook nog Escape from Monkey Island, opnieuw met nieuwe makers aan het roer, en negen jaar later was er de voorlopige hekkensluiter Tales of Monkey Island door Telltale Games, een studio die werd opgericht door misnoegde ex-LucasArts-ontwikkelaars.

“Ze hebben bij al die opvolgers op een clevere manier om mijn cliffhanger heen gefietst”, zegt Gilbert. “Dat hield voor mij altijd de deur open voor een eigen sequel, die verder gaat waar de tweede eindigde, maar die de andere vervolgdelen toch niet uit de canon schopt.”

Still uit de originele game, voor de Commodore Amiga-computer. Beeld LucasArts

In het hoofd van gamers uit de vroege jaren 90 ligt dat echter anders: de latere opvolgers waren commercieel niet meer zo succesvol. Het zwaartepunt van de reeks, in het collectieve gamergeheugen, blijft op de twee eerste games liggen, die de blijvende charme van de serie hebben verzekerd.

“Iedereen hield van Guybrush Threepwood. Hij is zo’n optimistische everyman die het beste en slechtste van de mensheid vertegenwoordigt”, zegt Dave Grossman, die al meewerkte aan LeChuck’s Revenge en Tales of Monkey Island, en nu de nieuwe game helpt maken bij Gilberts studio Terrible Toybox. “Hij heeft altijd van die plannetjes, maar laat terwijl hij ze uitvoert achteloos veel averij achter. Dat geeft hem iets baldadig charmants: we zouden allemaal wel willen doen wat hij doet en ermee wegkomen. Bovendien houden mensen van de wereld van de games, die constant op het slappe koord tussen komedie en ernst balanceert. De piraten die erin voorkomen voelen authentiek aan, maar de dingen die ze zeggen of doen zijn tegelijkertijd behoorlijk belachelijk.”

‘Monkey Island’-bedenker Ron Gilbert. Beeld Devolver Digital

Moderne interpretatie

Vijf jaar geleden waagde Gilbert zich al eens aan een comeback in het genre van de adventuregame met Thimbleweed Park, een game die in al zijn details – onder meer met vette pixelgraphics – refereerde aan de verhalende klassiekers die de ontwikkelaar destijds voor LucasArts maakte. Visueel zal Return to Monkey Island daar flink van verschillen: de wereld van deze game baadt in een eerder surreële animatiestijl.

“Een van mijn kleine teleurstellingen bij Thimbleweed Park was dat recensenten het beschouwden als een soort retrogame”, zegt Gilbert. “Terwijl ik er meer mee wilde doen dan alleen maar een brok fanservice leveren. Met Return to Monkey Island willen we dus al vanaf de eerste aanblik duidelijk maken dat dit geen nostalgische trip naar de jaren 90 wordt. We willen vooruit. De point-and-click-adventure is doorheen de decennia opgegaan in de narratieve games van vandaag. Zoals Firewatch, een game die ik erg bewonder omdat de makers hun tijd nemen om een intiem verhaal te vertellen. Return to Monkey Island keert wat meer terug naar de oude formule, maar ik wil daar tegelijkertijd geen dogma van maken.”