‘Cry Macho’: een Eastwood om van te huilen ☆☆☆☆☆

Een weemoedige countrygitaar, een generiek in een lettertype dat normaal voor het woord ‘saloon’ wordt voorbehouden, weidse landschappen met galopperende paarden, cowboyboots en een Stetson: Cry Macho is nog geen drie minuten bezig of het eerste blik clichés wordt al opengetrokken. Niet om ze in de daaropvolgende 100 minuten binnenstebuiten te keren, maar uit een misplaatst gevoel van heimwee naar simpeler tijden.

De 91-jarige Clint Eastwood regisseert Cry Macho niet alleen, hij speelt ook de hoofdrol: Mike Milo is een gebroken rodeoster uit Texas, wiens baas (Dwight Yoakam) hem vraagt om de zuidelijke grens over te steken en diens zoon Rafo (Eduardo Minett) weg te halen bij zijn losbandige moeder. De 13-jarige schavuit blijkt zich vooral bezig te houden met autodiefstal en hanengevechten: “een wild dier”, zegt zijn moeder, en dus mag de rodeo-kampioen hem temmen. De laatste keer dat iemand ons met zo’n botte metafoor in het gezicht kletste, werd die veroordeeld voor slagen en verwondingen.

Wat volgt is een karikaturaal portret van Mexico – je krijgt een genuanceerder beeld van het land als je tequila staat te drinken in de schaduw van een sombrero – en een opbloeiende vader-zoonrelatie die zo voorspelbaar is dat Eastwood en scenarist Nick Schenk simpelweg het intellect van hun publiek beledigen. Als klap op de vuurpijl verdrinkt Milo, die vrouw en kind verloor in een auto-ongeluk, in de ogen van de Mexicaanse Marta (Natalia Traven), met wie hij rustig mag verdwalen in kleffe montages van zonsondergangen en dansende bejaarden.

Het is moeilijk om de vinger te leggen op het ergerlijkste aspect van Cry Macho. Zijn het de bedroevende dialogen, waarin de personages de gebeurtenissen, hun eigen emoties en elke ‘dieper’ liggende laag van het verhaal letterlijk uitleggen? Zijn het de acteerprestaties van een Eastwood die het ook niet meer lijkt te weten en een Minett die elke gewichtige regel tekst laat voorafgaan door een belangwekkende blik in de verte? Of is het gewoon de aanstootgevende braafheid van deze inspiratieloze oefening in nostalgie? De conclusie is hoe dan ook: Cry Macho is een Eastwood om van te huilen.