Crisis op het eurovisiepodium: drie landen haken af

Montenegro was juist afgelopen editie in Turijn weer teruggekeerd op het songfestival. Maar nu deelde omroep RTCG mee: “Naast de aanzienlijke kosten van het inschrijfgeld en de kosten voor het verblijf in Groot-Brittannië, hadden we ook te maken met een gebrek aan interesse van sponsors.”

Ook Noord-Macedonië voert de hoge kosten aan in hun verklaring. “Dit is in het belang van de burgers, rekening houdend met de hogere kosten als gevolg van de energiecrisis en het verhoogde inschrijfgeld voor deelname aan het Eurovisiesongfestival. De kosten voor deelname waren afgelopen editie bijna 40.000 euro en de verwachting is dat het volgend jaar hoger zal zijn.”

Terwijl Montenegro en Noord-Macedonië nog de deur openhouden voor een nieuwe deelname in de toekomst van het Songfestival, gooit Bulgarije die deur dicht. “Bulgarije zal hoogstwaarschijnlijk ook niet deelnemen aan toekomstige edities. Na analyse is besloten dat dit programma niet langer interessant is voor de omroep”, luidt het.

(AD)