‘Crimes of the Future’: David Cronenberg duikt opnieuw in ‘body horror’ met gortige film noir ★★★☆☆

Vanaf de openingsbeelden weet je meteen hoe laat het is: Crimes of the Future opent recht in David Cronenbergs comfortzone, het menselijke lichaam. De camera glijdt langs kloppende, vreemdsoortige organen, versierd met kunstige tatoeages. Welkom terug in de wondere wereld van de body horror, het genre dat Cronenberg in zijn vroegere werk (The Fly, Videodrome...) zo verrukkelijk vies verkende.

De inmiddels 79-jarige Canadees teleporteert ons naar een nabije toekomst die minder rooskleurig oogt dan de organen in de begingeneriek: Crimes of the Future speelt zich af in een afbrokkelende stad in Griekenland, waar afgeleefde schepen op de achtergrond een beschaving in verval suggereren. Cronenberg poot zijn camera neer in nachtelijke steegjes en huizen die meer weg hebben van donkere bunkers. Van natuur lijkt er nauwelijks nog sprake te zijn. De mens leeft nu in een habitat van plastic en roest.

Sommige lichamen beginnen daardoor spontaan nieuwe organen aan te maken, die aangepast zijn aan deze toxische omgeving. Die evolutie wekt angst en wrevel op: een geheime overheidsdienst, het National Organ Registry, houdt een oogje in het zeil. Een erg cronenbergiaanse premisse, die de cultregisseur voor het eerst in zijn carrière uitvouwt in de vorm van een film noir – zij het wel een erg gortige variant daarop.

Opgehitst publiek

Viggo Mortensen speelt Saul Tenser, een orgaanproducerende kunstenaar die de nieuwste aanwinsten in zijn buikholte tijdens indrukwekkende performances chirurgisch laat verwijderen door zijn partner Caprice (Léa Seydoux). Het publiek kijkt opgehitst toe. “Surgery is the new sex, isn’t it?”, komt Kristen Stewart, een muisachtige bureaucrate, broeierig in Mortensens oor fluisteren.

Wat het allemaal betekent? Verschillende interpretaties dienen zich aan. Crimes of the Future valt te lezen als een commentaar op de manier waarop onze industrie en technologie de wereld (en het menselijke lichaam) vergiftigen. Tegelijk lijkt Cronenberg ook iets te willen zeggen over de normalisering van plastische chirurgie, en kan je Saul Tenser ook interpreteren als een getormenteerde artiest die in zijn binnenste nieuwe ideeën uitbroedt, en daar vervolgens op pijnlijke wijze van bevalt.

Maar meer dan de (nogal vage) boodschap zijn het bepaalde beelden en scènes die op het netvlies blijven hangen – met stip op één: de skeletachtige ‘Breakfaster-stoel’. Crimes of the Future is een heerlijk smerig snoepje voor Cronenberg-fans van het eerste uur, maar in tegenstelling tot de lichamen in de film voelt het niet alsof Cronenberg hier naar een spannende nieuwe fase evolueert. En hoe expliciet sommige beelden ook zijn, toch doen ze je nooit voluit walgen. Daarvoor lijkt de film zich te veel in een afgelegen, ietwat stoffige bubbel af te spelen.

