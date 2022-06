Creatieve horror, een sexy stadssymfonie en basketsterren: dit zijn de beste speelfilms van het moment

Trip

Na de tragische dood van haar manipulatieve man, heeft Harper (Jessie Buckley, tegelijk kwetsbaar en stoer) rust en afzondering nodig. Ze hoopt op adem te komen in een idyllisch landhuis buiten Londen, tot ze wordt belaagd, beschuldigd, bespot of bedreigd door mannen. Vreemd is dat al die mannen (en zelfs kinderen) het gezicht van acteur Rory Kinnear hebben.

Regisseur Alex Garland laat in Men hete hangijzers als victimblaming, seksualisering en misogynie aan bod komen. Het zou schematisch voelen, als Garland het niet zo verdomd creatief in een horrorjasje goot. De film serveert ook de meest opzienbarende ontknoping van het jaar. Men is een trip vanjewelste.

Men, nu in de cinema

Stadssymfonie

Beeld rechtenvrij

Gouden Palm-winnaar Jacques Audiard levert in de herfst van zijn carrière nog een van zijn beste films af. In Les Olympiades stelt hij zijn zwart-witcamera op in het 13de district van Parijs, waar vier jonge Parijzenaars hun weg zoeken in een emotioneel labyrint van seks en relaties. Het resultaat is een swingende en sexy stadssymfonie.

Les Olympiades, nu op Streamz+

Basketster

Scène uit 'Hustle'. Beeld AP

Met Uncut Gems scoorde Adam Sandler in 2019 een wat onverwachte hit, nadat hij de jaren daarvoor vooral de bal had misgeslagen. In zijn eerste grote rol sindsdien speelt hij een basketscout die het beu is de wereld rond te reizen op zoek naar de NBA-ster van de toekomst. Hustle kreeg alvast positieve kritieken, met dank aan de vele NBA-vedetten die meespelen.

Hustle, nu op Netflix