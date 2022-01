Covers, scheefse paden en knarsende krochten: dit zijn de platen van de week

Cat Power - Covers ****

Een draaideurrelatie met verslavingen, psychiatrische klinieken en de liefde? Als Cat Power u enig vrijblijvend advies mag geven: begin er niet aan. En indien u die raad in de wind zou slaan, hoop dan dat er een prachtig oeuvre uit geput kan worden. Zélfs wanneer de songs u niet toebehoren. Deze derde en beste coverplaat van Chan Marshall bestaat uit werk van Lana Del Rey, Nick Cave of Iggy Pop maar ze lijken zowaar uit haar eigen leven gegrepen. ‘I’ll Be Seeing You’ werd bekend als afscheidslied van Billie Holiday, maar snijdt ook nu de adem af. Elders praat ze Jackson Browne naar de mond, maar nog zou een mens zweren dat die woorden voor haar geschreven werden: “If I seem to be afraid to live the life / Well it’s just that I’ve been losing so long”. Cat Power maakt duidelijk de balans op van haar getroebleerde leven met deze geleende songs. De detailkritiek dat Covers nogal uniform klinkt, verbleekt trouwens bij de onberispelijke schoonheid en ontroering van deze versies.

Earl Sweatshirt - Sick! ****

“Free Earl!”, scandeerden Earl Sweatshirts boezemvrienden van het Odd Future-collectief twaalf jaar geleden toen de rapper door zijn moeder naar een strenge kostschool werd gestuurd. Vandaag wankelt de Californische straatpoëet gelukkig weer op het scheefste pad, met dank aan zijn verdorven geest en de morsige beats van The Alchemist. Oké, het vaderschap heeft dit 26-jarige enfant terrible bedachtzamer gemaakt. Maar hij rapt nog steeds op volstrekt unieke wijze: driest én stoned tegelijk, met bakken fantasie, tussen kapotgeknipte soulsamples. Luister maar naar het stuiptrekkende ‘Tabula Rasa’, met undergroundkoning Armand Hammer, gedrenkt in ijskoud pianogepingel. Next level, heet dat.

Burial - Antidawn EP ****

De Britse elektronicagrootmeester Burial klinkt altijd hetzelfde en toch hang je telkens weer met getuite oren en een kloppend hartje aan zijn lippen. Jazeker, de gedeconstrueerde rave en korzelige ambientcollages op Antidawn doen vertrouwd aan, zij het zoals de demonen in ons kopje aan een patroon beantwoorden. Ze schuilen knarsetandend in hun nis en halen op gezette tijden uit. Ook bij Burial vind je troost in de krochten waar het ruist en knarst, alsof het vinyl in brand staat. Hij springt hier meesterlijk om met het spanningsveld tussen stilte en geruisloosheid. Niemand doet het hem na.